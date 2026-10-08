Luca Niculescu, decisive cu PSD, PNL și UDMR. pentru formarea Guvernului. Are nevoie de 233 de voturi, iar partidele vin cu condiții dure

Publicat 8 oct. 2026, 07:14 Sursă Realitatea PLUS

Joi încep negocierile cruciale pentru guvernul lui Luca Niculescu, în condițiile în care formarea Executivului se anunță o provocare dificilă pentru premierul desemnat. Premierul desemnat va sta de vorbă cu PSD la ora 11, iar ulterior va avea discuții cu PNL, la ora 14, și cu UDMR, la 15:30. Niculescu are nevoie de susținerea majorității, dar potrivit Realitatea Plus, negocierile încep cu foarte multe condiții puse de partide. Misiunea se anunță însă extrem de dificilă, în condițiile în care fiecare formațiune vine la negocieri cu propriile condiții și linii roșii, iar sprijinul politic este departe de a fi garantat.

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