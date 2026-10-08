Luca Niculescu, decisive cu PSD, PNL și UDMR. pentru formarea Guvernului. Are nevoie de 233 de voturi, iar partidele vin cu condiții dure

Joi încep negocierile cruciale pentru guvernul lui Luca Niculescu, în condițiile în care formarea Executivului se anunță o provocare dificilă pentru premierul desemnat. Premierul desemnat va sta de vorbă cu PSD la ora 11, iar ulterior va avea discuții cu PNL, la ora 14, și cu UDMR, la 15:30. Niculescu are nevoie de susținerea majorității, dar potrivit Realitatea Plus, negocierile încep cu foarte multe condiții puse de partide.
Misiunea se anunță însă extrem de dificilă, în condițiile în care fiecare formațiune vine la negocieri cu propriile condiții și linii roșii, iar sprijinul politic este departe de a fi garantat.
Zi decisivă pentru viitorul Guvern
Premierul desemnat Luca Niculescu are programate miercuri întâlniri succesive cu principalele partide parlamentare. Prima rundă de negocieri este cu PSD, la ora 11:00, urmată de discuțiile cu PNL, de la ora 14:00, și cu UDMR, de la ora 15:30.
La masa negocierilor, Niculescu merge cu o schiță a programului de guvernare, aflată încă în lucru. Potrivit informațiilor disponibile, principalele sale obiective sunt stimularea creșterii economice și protejarea puterii de cumpărare a populației.
Totuși, obținerea sprijinului parlamentar este complicată de solicitările formulate deja de partidele care ar putea asigura majoritatea necesară.
PSD pune condiții clare
Social-democrații cer includerea în programul de guvernare a unor măsuri concrete, printre care:
indexarea pensiilor de la 1 ianuarie;
eliminarea contribuției la sănătate pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități;
un angajament ferm că taxele nu vor fi majorate în 2027.
Surse politice citate de Realitatea Plus susțin că PSD ar putea vota noul Executiv, însă liderii partidului nu au decis încă dacă vor intra efectiv la guvernare. Sursele indică faptul că social-democcrații ar dori să aibă 8 portofolii ministreriale, iar decizia finală va depinde de concesiile și garanțiile pe care Luca Niculescu le va include în programul de guvernare.
Liberalii așteaptă poziția PSD
De cealaltă parte, PNL își condiționează propria decizie de rezultatul negocierilor cu PSD. Liderii liberali preferă varianta unui guvern de tehnocrați și doresc analizarea în detaliu a programului de guvernare înainte de a oferi un răspuns final.
Totodată, liberalii susțin continuarea măsurilor de disciplină bugetară și vor garanții privind menținerea reformelor începute în ultimii ani.
AUR respinge orice colaborare
În acest moment, AUR exclude categoric susținerea Guvernului Niculescu. Reprezentanții formațiunii au transmis că nu vor vota învestirea noului Executiv în nicio variantă.
Această poziție complică și mai mult ecuația parlamentară și crește presiunea asupra premierului desemnat de a obține sprijinul partidelor pro-europene.
Testul decisiv: 233 de voturi în Parlament
Pentru ca noul Executiv să fie învestit, Guvernul condus de Luca Niculescu trebuie să primească votul majorității parlamentarilor reuniți în ședință comună. Pragul necesar este de 233 de voturi.
Rezultatul negocierilor cu PSD, PNL și UDMR va fi astfel decisiv pentru șansele premierului desemnat de a forma un guvern stabil și de a evita o nouă perioadă de incertitudine politică.