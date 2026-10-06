PSD nu îi sancționează pe parlamentarii care au semnat pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Explicațiile lui Grindeanu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 19:24

Parlamentarii PSD care au semnat pe listele AUR pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan nu vor fi sancționați, a declarat marți liderul social-democraților, Sorin Grindeanu. Acesta a invocat nemulțumirile din partid față de nominalizarea premierului, dar a subliniat că prioritatea PSD este formarea unui guvern stabil și relansarea economiei.

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