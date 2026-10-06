PSD nu îi sancționează pe parlamentarii care au semnat pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Explicațiile lui Grindeanu

Parlamentarii PSD care au semnat pe listele AUR pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan nu vor fi sancționați, a declarat marți liderul social-democraților, Sorin Grindeanu. Acesta a invocat nemulțumirile din partid față de nominalizarea premierului, dar a subliniat că prioritatea PSD este formarea unui guvern stabil și relansarea economiei.
Grindeanu respinge sancționarea parlamentarilor PSD
Întrebat dacă cei trei parlamentari social-democrați care au semnat pentru suspendarea președintelui vor fi excluși din partid, Sorin Grindeanu a respins această variantă.
„Am discutat, nu mi se pare o prioritate pe care să o avem noi în acest moment ca partid, dar eu nu mă apuc să fac excluderi, cum fac alţii. Cum să fie sancţionaţi? Nu e vorba de aşa ceva”, a declarat președintele PSD, la sediul central al partidului.
Grindeanu a precizat că nemulțumirile față de șeful statului nu se limitează la parlamentarii PSD, ci există și în rândul aleșilor locali.
Nemulțumiri față de nominalizarea premierului
Liderul social-democraților a pus reacția unor parlamentari PSD pe seama nemulțumirilor provocate de decizia președintelui privind nominalizarea premierului. În opinia sa, mandatul ar fi trebuit încredințat partidului care a câștigat alegerile.
„V-am spus şi mai devreme, evident că există o nemulţumire în rândul membrilor şi simpatizanţilor PSD legată de nominalizarea făcută de preşedinte. După patru premieri de dreapta care au eşuat, era firesc că acest mandat să fie încredinţat PSD, partidul care a câştigat alegerile. De aici, probabil, şi reacţia unor parlamentari PSD”, a afirmat Sorin Grindeanu.
PSD invocă stabilitatea și relansarea economiei
În același timp, președintele PSD a subliniat că economia reprezintă prioritatea momentului și a pledat pentru un guvern stabil, care să protejeze puterea de cumpărare a românilor.
„Însă, în acest moment, prioritatea pentru România este economia. Asta înseamnă, până la urmă, un Guvern stabil, care să schimbe direcţia de până acum şi, cum v-am spus şi mai devreme, care să relanseze economia şi să protejeze puterea de cumpărare a românilor”, a explicat Grindeanu.