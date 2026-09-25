PSD a informat S&P că este pregătit să își asume guvernarea țării

Publicat 25 sept. 2026, 20:44 Actualizat 30 sept. 2026, 09:28

PSD anunță că este pregătit să își asume guvernarea și să promoveze o politică de consolidare fiscală bazată pe stimularea investițiilor și îmbunătățirea colectării taxelor. Reprezentanții partidului au transmis acest mesaj, vineri, în cadrul unei întâlniri cu oficialii Standard & Poor’s, înaintea deciziei de rating pentru România, programată pentru 2 octombrie 2026.

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