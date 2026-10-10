Pensiile mici și salariile românilor, în vizorul noului Guvern. Luca Niculescu anunță ce măsuri pregătește

Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă, sâmbătă, despre programul de guvernare la care lucrează, că îşi propune să identifice soluţii pentru creşterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici. De asemenea, el anunţă că va relua discuţiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, pentru a construi un sistem mai echitabil şi predictibil.
Luca Niculescu a prezentat, într-un mesaj publicat pe Facebook, principalele direcții ale programului de guvernare pe care îl pregătește. Premierul desemnat susține că viitorul Executiv trebuie să se concentreze asupra redresării economiei și protejării veniturilor populației, în special ale persoanelor afectate de scumpiri. Aceste obiective vor face parte din programul de guvernare aflat în lucru.
„Lucrăm intens la definitivarea programului de guvernare, iar pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare şi susţinerea celor care au fost cel mai mult afectaţi de creşterea preţurilor şi de ajustarea fiscal-bugetară”, a transmis Luca Niculescu.
Luca Niculescu anunță măsuri pentru pensionarii cu venituri mici
Una dintre prioritățile anunțate de premierul desemnat este găsirea unor soluții pentru creșterea veniturilor pensionarilor care primesc pensii mici. Luca Niculescu consideră că această categorie a fost puternic afectată de inflație și de costurile tot mai mari ale vieții. Deocamdată, nu a precizat ce majorări ar putea fi acordate sau când ar urma să fie aplicate eventualele măsuri.
„Ne propunem să identificăm soluţii pentru creşterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici, care resimt cel mai puternic efectele inflaţiei şi ale costului vieţii. Ne dorim ca efortul de consolidare fiscală să fie însoţit de măsuri de solidaritate şi sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie”, a precizat premierul desemnat.
Legea salarizării unitare revine în discuție. Ce se pregătește pentru angajați
Luca Niculescu a anunțat și reluarea discuțiilor pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare. Obiectivul este realizarea unui sistem de salarizare mai echitabil, în care regulile privind veniturile să fie mai clare și mai ușor de anticipat. Premierul desemnat a precizat că aplicarea viitoarei legi va trebui făcută după un calendar care să țină cont de posibilitățile bugetului de stat.
Deși a vorbit despre necesitatea schimbării sistemului de salarizare, Luca Niculescu nu a prezentat încă un calendar concret pentru adoptarea legii și nici detalii despre eventualele modificări ale salariilor. Aceste aspecte urmează să fie stabilite în cadrul discuțiilor pentru definitivarea programului de guvernare.
Măsurile pentru pensii și salarii, discutate cu sindicatele și patronatele
Premierul desemnat susține că viitoarele măsuri economice și sociale vor fi stabilite în urma consultărilor cu sindicatele, patronatele și partenerii politici. Acesta consideră că protejarea veniturilor românilor trebuie să fie însoțită de continuarea eforturilor pentru reducerea deficitului bugetar, astfel încât măsurile de sprijin să nu afecteze stabilitatea financiară a țării.
„Toate aceste măsuri vor fi construite prin dialog transparent cu sindicatele, patronatele şi partenerii politici, având în vedere atât nevoia de a proteja veniturile românilor, cât şi responsabilitatea de a continua reducerea deficitului şi de a asigura stabilitatea financiară a ţării”, a subliniat Luca Niculescu.