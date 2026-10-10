Pensiile mici și salariile românilor, în vizorul noului Guvern. Luca Niculescu anunță ce măsuri pregătește

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 oct. 2026, 20:46

Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă, sâmbătă, despre programul de guvernare la care lucrează, că îşi propune să identifice soluţii pentru creşterea veniturilor, cu prioritate pentru pensionarii cu pensii mici. De asemenea, el anunţă că va relua discuţiile pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, pentru a construi un sistem mai echitabil şi predictibil.

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