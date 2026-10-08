Nicușor Dan se opune finanțării cluburilor private din bani publici. A contestat amendamentul la CCR

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 16:35

Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR în cazul amendamentului care ar permite primăriilor și consiliilor județene să aloce anual aproape 1 milion de euro asociațiilor sportive private. Șeful statului invocă încălcarea regulilor privind banii publici, concurența și principiul bicameralismului.

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