Nicușor Dan se opune finanțării cluburilor private din bani publici. A contestat amendamentul la CCR

Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR în cazul amendamentului care ar permite primăriilor și consiliilor județene să aloce anual aproape 1 milion de euro asociațiilor sportive private. Șeful statului invocă încălcarea regulilor privind banii publici, concurența și principiul bicameralismului.
Bani transferați direct
Potrivit sesizării, sumele ar putea ajunge la cluburi direct, sub forma unei „cotizații”. Ele ar ocoli astfel procedura de selecție publică și transparentă pentru finanțări nerambursabile pe care o impune Legea nr. 350/2005.
Președintele a arătat că mecanismul „sustrage” bani publici din bugetele care ar trebui împărțite prin competiție deschis, arată sursa citată. În plus, acesta ar oferi un avantaj arbitrar cluburilor aflate în proximitatea administrațiilor locale.
Conflict cu regulile europene
Nicușor Dan a susținut, de asemenea, că măsura contravine grav normelor Uniunii Europene din domeniul concurenței. Limita anuală de 1 milion de euro este de aproape zece ori mai mare decât plafonul european pentru ajutoarele de minimis, fixat la cel mult 300.000 de euro pe o perioadă de 3 ani.
Potrivit sesizării, banii publici ar putea acoperi și cheltuieli generale ale sportului profesionist, precum salarii, prime și transferuri. Ei nu ar mai fi direcționați spre infrastructură accesibilă comunității.
Principiului bicameralismului
Președintele a invocat și încălcarea principiului bicameralismului. Guvernul trimisese un proiect care viza exclusiv organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E. 2027), iar Senatul îl adoptase fără nicio modificare.
Prevederea care deschide calea finanțării cluburilor private a fost strecurată pe ascuns abia în forma votată de Camera Deputaților, se mai arată în sesizare.
Doar amendamentul, nu întreaga lege
Nicușor Dan le-a cerut judecătorilor constituționali să anuleze numai acest amendament. Prevederile privind organizarea festivalului olimpic ar urma să rămână neatinse.
Dacă CCR admite sesizarea, procesul legislativ trebuie reluat din etapa care urmează înregistrării proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2026 la Camera competentă să fie sesizată.