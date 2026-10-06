Anca Alexandrescu demontează scenariul suspendării lui Nicușor Dan și al alegerilor anticipate: „Este doar o vrăjeală”

Scenariul suspendării președintelui Nicușor Dan și al declanșării alegerilor anticipate, readus în discuție după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, nu are șanse reale de a se concretiza, susține jurnalista Anca Alexandrescu. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” afirmă că liderii politici folosesc tema anticipatelor mai degrabă în scop electoral, dar în realitate, se tem de un asemenea deznodământ.
Potrivit Ancăi Alexandrescu, discuțiile despre suspendarea șefului statului și întoarcerea la votul popular reprezintă mai degrabă o strategie de comunicare decât un plan politic concret. Mai mult, jurnalista a prezentat și un scenariu instituțional care, în opinia sa, explică de ce actorii politici nu sunt interesați să împingă lucrurile în această direcție.
„Nu vor fi alegeri anticipate. Politicienilor le este frică să se întoarcă la popor”
Ideea este că nu vor fi alegeri anticipate. Este doar o vrăjeală. Politicienii își bat joc de oameni. Toți spun că vor anticipate, că vor să se întoarcă la popor. În realitate, lor nu le pasă de popor. Ca să fie foarte clar, niciunui partid nu-i pasă de popor”, a declarat jurnalista.
Ei acum se amenință unii pe alții: «Noi vrem anticipate, vrem să ne întoarcem la popor». În realitate, lor le este frică de moarte să se întoarcă la popor, pentru că știu exact că unii dintre ei nu vor mai intra niciodată în Parlament, a spus Alexandrescu.
În opinia sa, posibilitatea unor alegeri anticipate rămâne extrem de redusă, în ciuda discursurilor publice tot mai radicale.
„Suspendarea lui Nicușor Dan i-ar avantaja pe oamenii lui Bolojan”
Deși consideră că ar exista argumente politice pentru suspendarea șefului președintelui, Anca Alexandrescu a atras atenția că că efectele instituționale ale unei asemenea decizii nu sunt atent analizate.
Trebuie suspendat Nicușor Dan. Așa este. Dar haideți să facem un exercițiu simplu. Dacă Nicușor Dan ar fi suspendat și s-ar aduna cele 155 de semnături și cele 233 de voturi necesare, cine conduce România?! În momentul acesta, dacă Nicușor Dan ar fi suspendat, Ilie Bolojan ar rămâne premier interimar, iar Mircea Abrudean, în calitate de președinte al Senatului, ar prelua interimatul la Cotroceni. Pe cine ar avantaja o astfel de situație? Nu trebuie să gândiți foarte mult pentru a înțelege răspunsul, a afirmat Alexandrescu.
Potrivit acesteia, tocmai această realitate instituțională reduce șansele unui demers de suspendare în perioada următoare.
„Există șanse 50-50 ca Guvernul să treacă, dar nu vom vedea anticipate”
În analiza sa, Anca Alexandrescu a comentat și desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, susținând că PSD se aștepta la o altă nominalizare.
Există șanse 50-50 ca acest guvern să treacă. Sunt foarte mulți de «dacă». Cei de la PSD se așteptau să fie nominalizat Sorin Grindeanu. Eu am spus că nu va fi nominalizat pentru că Nicușor Dan nu-l vrea. Nicușor Dan nu-l vrea pentru că, în secunda în care PSD ar avea premierul și Guvernul, partidul ar putea decide în orice moment o alianță cu AUR. Pentru Nicușor Dan, un asemenea scenariu ar fi dramatic”, a argumentat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.
Nu vor fi nici alegeri anticipate și nici nu va fi suspendat Nicușor Dan. În realitate, celor care vorbesc astăzi despre întoarcerea la popor le este teamă exact de acest lucru, a conchis jurnalista.