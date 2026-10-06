Anca Alexandrescu demontează scenariul suspendării lui Nicușor Dan și al alegerilor anticipate: „Este doar o vrăjeală”

Publicat 6 oct. 2026, 22:30 Sursă Realitate Plus

Scenariul suspendării președintelui Nicușor Dan și al declanșării alegerilor anticipate, readus în discuție după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, nu are șanse reale de a se concretiza, susține jurnalista Anca Alexandrescu. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” afirmă că liderii politici folosesc tema anticipatelor mai degrabă în scop electoral, dar în realitate, se tem de un asemenea deznodământ.

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