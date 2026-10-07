Nicușor Dan, mesaj la trei ani de la masacrul Hamas: „Nu există nicio justificare pentru o asemenea barbarie”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 oct. 2026, 16:55

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj la trei ani de la atacurile Hamas din Israel, în care a comemorat victimele și și-a exprimat solidaritatea cu familiile acestora și cu poporul israelian. Șeful statului a condamnat atacul din 7 octombrie 2023 și a vorbit și despre condițiile pe care le consideră necesare pentru o pace de durată în Fâșia Gaza.

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