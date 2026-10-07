Nicușor Dan, mesaj la trei ani de la masacrul Hamas: „Nu există nicio justificare pentru o asemenea barbarie”

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri un mesaj la trei ani de la atacurile Hamas din Israel, în care a comemorat victimele și și-a exprimat solidaritatea cu familiile acestora și cu poporul israelian. Șeful statului a condamnat atacul din 7 octombrie 2023 și a vorbit și despre condițiile pe care le consideră necesare pentru o pace de durată în Fâșia Gaza.
În mesajul publicat pe platforma X, Nicușor Dan a amintit că aproximativ 1.200 de oameni au fost uciși în atac, iar alte 251 de persoane au fost luate ostatice. Președintele a condamnat atât violențele comise în acea zi, cât și antisemitismul care a urmat după atac.
„În urmă cu trei ani, teroriștii Hamas au ucis aproximativ 1.200 de oameni și au luat 251 de ostatici. Astăzi, îi omagiez pe cei care și-au pierdut viața și sunt alături de familiile lor și de poporul israelian. Nu există nicio justificare pentru o asemenea barbarie și nici pentru antisemitismul care a urmat”, a transmis Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Pacea în Gaza poate fi construită doar prin dezarmarea Hamas
Președintele a vorbit și despre situația actuală din Fâșia Gaza și a susținut că dezarmarea completă a Hamas este una dintre condițiile necesare pentru construirea păcii. Nicușor Dan a reafirmat, în același timp, sprijinul României pentru Consiliul Păcii și pentru continuarea ajutorului oferit civililor palestinieni.
„Pacea în Gaza poate fi construită doar pe baza dezarmării complete a Hamas. România susține Consiliul Păcii și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza. Armistițiul fragil trebuie să devină un acord de pace durabil, care să le ofere israelienilor securitate, iar palestinienilor un stat al lor”, a afirmat șeful statului.
România a participat în acest an la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii, unde Nicușor Dan a prezentat modalitățile prin care țara noastră poate ajuta populația din Gaza. Printre acestea se numără sprijinul pentru copiii bolnavi sau răniți și contribuția la refacerea unor servicii și instituții.
Trei ani de la atacul care a schimbat Orientul Mijlociu
La 7 octombrie 2023, mii de combatanți au trecut bariera de securitate dintre Fâșia Gaza și Israel și au atacat baze militare, localități, kibbutzuri și oameni aflați pe drumuri. Atacul s-a soldat cu aproximativ 1.200 de morți de partea israeliană, majoritatea civili, iar 251 de persoane au fost răpite și duse în Gaza. La trei ani distanță, Israelul își comemorează victimele atacului din 7 octombrie, în timp ce Fâșia Gaza rămâne puternic afectată de războiul declanșat ulterior. Conflictul a provocat zeci de mii de victime palestiniene și distrugeri uriașe în enclavă.
Armistițiul și planul pentru Gaza
După luni de negocieri, Israelul și Hamas au ajuns la acorduri care au permis încetarea unor confruntări și eliberarea ostaticilor. Ulterior, planul propus de administrația americană a inclus oprirea operațiunilor militare, retragerea treptată a armatei israeliene, dezarmarea Hamas, ajutor umanitar și măsuri pentru reconstrucția Fâșiei Gaza.
România a fost invitată să participe la Consiliul Păcii condus de Donald Trump, iar Nicușor Dan a mers la reuniunea inaugurală de la Washington în calitate de observator. Președintele a prezentat atunci contribuția pe care România o poate avea în regiune, inclusiv prin tratarea copiilor bolnavi și răniți din Gaza și prin sprijin pentru refacerea unor servicii publice. Mesajul transmis acum de Nicușor Dan vine la trei ani de la atacul care a declanșat unul dintre cele mai grave conflicte din istoria recentă a regiunii. Președintele susține că armistițiul trebuie transformat într-o pace stabilă, care să ofere în același timp securitate Israelului și perspectiva unui stat pentru palestinieni.