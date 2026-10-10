Luis Lazarus, reacție după propunerea de tăiere a bugetului UE cu 8%: „Nu cred că se va ajunge aici”

Publicat 10 oct. 2026, 17:37 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus, președintele Partidului Dreptate și Frăție, a reacționat la propunerea Irlandei de a reduce cu aproximativ 8% viitorul buget al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034. Invitat la Realitatea PLUS, acesta a vorbit despre banii pe care România riscă să îi piardă, problemele tot mai mari ale agricultorilor și situația fermierilor din Călărași, care se tem că vor rămâne fără apă pentru irigații. Lazarus nu crede că propunerea va fi acceptată în forma actuală, însă avertizează că agricultura românească trece printr-o perioadă dificilă.

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