Luis Lazarus, reacție după propunerea de tăiere a bugetului UE cu 8%: „Nu cred că se va ajunge aici”

Europarlamentarul Luis Lazarus, președintele Partidului Dreptate și Frăție, a reacționat la propunerea Irlandei de a reduce cu aproximativ 8% viitorul buget al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034. Invitat la Realitatea PLUS, acesta a vorbit despre banii pe care România riscă să îi piardă, problemele tot mai mari ale agricultorilor și situația fermierilor din Călărași, care se tem că vor rămâne fără apă pentru irigații. Lazarus nu crede că propunerea va fi acceptată în forma actuală, însă avertizează că agricultura românească trece printr-o perioadă dificilă.
Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, propune reducerea cheltuielilor din viitorul buget comunitar, dar încearcă, în același timp, să protejeze fondurile pentru agricultură. România se află printre cele 17 state care cer păstrarea finanțărilor destinate fermierilor și dezvoltării regionale. În acest context, Luis Lazarus, membru al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, a vorbit despre problemele fermierilor români și despre negocierile care vor stabili cum vor fi împărțiți banii europeni în următorii ani.
Luis Lazarus, despre reducerea bugetului UE: „Nu cred că se va ajunge aici”
Europarlamentarul a explicat că propunerea prezentată de Irlanda sâmbătă, 10 octombrie, este doar una dintre variantele discutate pentru bugetul Uniunii Europene din perioada 2028-2034. Banii europeni trebuie împărțiți între mai multe domenii, inclusiv agricultură, dezvoltare regională, apărare și competitivitate. Lazarus a arătat că reprezentanții Irlandei încearcă să apere interesele propriilor agricultori, lucru pe care l-a observat și în cadrul activității sale din Parlamentul European.
„Eu sunt în Comisia de Agricultură a Parlamentului European și acolo am câțiva irlandezi care tot timpul ridică probleme și propuneri legate de fermierii lor”, a declarat Luis Lazarus, la Realitatea PLUS.
Întrebat dacă România ar putea pierde sume importante din finanțările europene, Lazarus a transmis că nu crede că se va ajunge la o asemenea situație. Acesta a explicat că propunerea Irlandei nu este o hotărâre definitivă, iar negocierile dintre cele 27 de state membre sunt încă în desfășurare. În plus, România are de partea sa alte 16 țări care susțin menținerea fondurilor pentru agricultură și dezvoltare regională.
„Eu nu cred că se va ajunge aici, pentru că asta este doar o propunere a Irlandei”, a declarat europarlamentarul.
Luis Lazarus a vorbit și despre implicarea europarlamentarului Siegfried Mureșan în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene. Potrivit acestuia, Mureșan a anunțat anterior că va apăra interesele fermierilor români. Totuși, Lazarus a subliniat că nu sunt cunoscute încă toate pozițiile statelor membre și că rezultatul final va depinde de discuțiile care vor avea loc în perioada următoare.
Fermierii din Călărași, în pericol să rămână fără apă. Lazarus critică măsurile autorităților
Discuția a ajuns și la situația fermierilor din Călărași, care se tem că vor rămâne fără surse importante de apă pentru irigații. Agricultorii reclamă că apa din două lacuri este evacuată pentru a crește nivelul Dunării, iar această măsură le-ar putea afecta grav culturile. Întrebat despre această situație, Luis Lazarus a criticat felul în care autoritățile încearcă să rezolve problemele din sectorul energetic, fără să țină suficient cont, în opinia sa, de efectele asupra agriculturii.
Europarlamentarul a pus situația pe seama dificultăților prin care trece România, inclusiv a instabilității politice și a problemelor din domeniul energiei. În opinia sa, cei care iau deciziile sunt tot mai presați să găsească soluții, iar unele dintre măsurile adoptate riscă să afecteze alte domenii importante ale economiei, printre care și agricultura.
„Vă dați seama că există o disperare a factorilor de decizie din România, factori de decizie care au decizia limitată, pentru că iată nici în ziua de astăzi n-avem un guvern după cinci luni de zile și ei nu știu ce să mai facă pentru a rezolva problema energiei”, a declarat Luis Lazarus.
Acesta a atras atenția că problemele din sectorul energetic se pot răsfrânge asupra transporturilor, producției și prețurilor, afectând astfel întreaga economie. Referitor la evacuarea apei din lacurile din Călărași, Lazarus a precizat că nu știe dacă operațiunea va fi dusă până la capăt. Cu toate acestea, consideră că situația arată cât de vulnerabili au devenit fermierii români și cât de puțin sunt luate în calcul problemele lor.
Luis Lazarus: „Pe nimeni din această țară nu mai interesează de soarta fermierilor”
Europarlamentarul a lansat un avertisment și în privința viitorului agriculturii românești. Acesta consideră că producătorii locali se confruntă cu probleme din ce în ce mai mari, iar lipsa unor măsuri de sprijin ar putea face ca România să depindă tot mai mult de alimentele aduse din străinătate. Lazarus susține că fermierii riscă să nu mai poată concura cu produsele din import, în timp ce dificultățile cu care se confruntă continuă să fie ignorate.
„Cert este că pe nimeni din această țară nu mai interesează de soarta fermierilor. Pare-se că suntem scoși la mezat să nu mai producem nimic în zona alimentară, să rămânem pe zero și să fim nevoiți să importăm”, a afirmat europarlamentarul.
Luis Lazarus a criticat și ideea că produsele aduse din alte țări ar fi neapărat mai ieftine sau mai bune pentru consumatori. În opinia sa, dacă România va produce tot mai puține alimente și va ajunge să se bazeze în mare parte pe importuri, consecințele se vor vedea în perioada următoare. Europarlamentarul susține că această dependență ar putea afecta atât prețurile, cât și calitatea produselor disponibile pe piață.
„E fals! Este fals, fals, fals! Ce este din import e mai prost și mai scump și se va vedea în viitorul apropiat acest lucru”, a declarat Luis Lazarus, la Realitatea PLUS.