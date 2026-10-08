Luis Lazarus, despre dosarul Fănel Bogoș și George Simion: „Sunt atâtea necunoscute încât nici nu știi de unde să-l iei”

Luis Lazarus a comentat, în direct la Realitatea PLUS, informațiile potrivit cărora George Simion ar urma să ajungă la DNA Iași pentru a da explicații în dosarul Fănel Bogos. Europarlamentarul a vorbit despre întâlnirea recentă pe care a avut-o cu Rareș Bogdan la Strasbourg, dar și despre întrebările pe care le ridică, în opinia sa, presupusa mită de 1,5 milioane de euro și traseul discuțiilor din acest dosar, conform Realitatea PLUS.
Lazarus a precizat că nu a avut nicio întâlnire cu Fănel Bogos, și a respins ideea că toate partidele politice ar putea fi puse în aceeași categorie atunci când se vorbește despre presupuse solicitări sau intervenții în cazul omului de afaceri.
Luis Lazarus, despre întâlnirea cu Rareș Bogdan la Strasbourg
În timpul intervenției, Luis Lazarus a povestit că s-a întâlnit cu Rareș Bogdan, cu două zile înainte, la Strasbourg. Potrivit europarlamentarului, liberalul era împreună cu Siegfried Mureșan, iar cei doi au schimbat câteva cuvinte.
Lazarus a spus că nu știa că Rareș Bogdan urma să plece în România și că ulterior nu l-a mai văzut la ședința de plen. În contextul informațiilor din dosarul Fănel Bogos, europarlamentarul a ridicat mai multe întrebări despre discuțiile și întâlnirile care ar putea interesa ancheta.
Acesta a pus sub semnul întrebării și perioadele de timp scurse între anumite presupuse fapte și momentul în care au fost făcute sesizări sau plângeri, susținând că există mai multe elemente care, din punctul său de vedere, trebuie lămurite.
Lazarus, despre explicațiile lui Fănel Bogos: „Îmi e greu să cred”
Luis Lazarus și-a amintit și de o intervenție anterioară a lui Fănel Bogos la Realitatea PLUS. Potrivit europarlamentarului, omul de afaceri a susținut atunci că nu i-ar fi dat bani lui Ilie Bolojan și nici altor persoane al căror nume a apărut în discuțiile despre dosar, printre care Mihai Barbu și Cristina Trăilă. Lazarus spune că l-a întrebat atunci pe Fănel Bogos cum explică existența unui asemenea dosar, în condițiile în care acesta respingea ideea că ar fi oferit bani și susținea că unele dintre informații provin din conversațiile altor persoane.
„Mie îmi e greu să cred că așa s-a creat un dosar și îmi e greu să cred că la cât ați alergat și cu câtă lume ați vorbit, chiar nu e nimic în dosarul ăla și chiar nu s-a dat niciun leu pe la PNL”, a declarat Luis Lazarus.
Presupusa mită de 1,5 milioane de euro, în centrul întrebărilor lui Lazarus
Europarlamentarul a vorbit și despre suma de aproximativ 1,5 milioane de euro vehiculată în dosar, în legătură cu presupuse intervenții pentru schimbarea unei persoane dintr-o funcție de conducere.
Lazarus a subliniat că, dacă asemenea fapte vor fi demonstrate, situația ar fi extrem de gravă.
„Dacă așa ceva s-a întâmplat, vă dați seama că este ceva gravissim”, a spus europarlamentarul.
În același timp, Luis Lazarus a remarcat că persoana a cărei schimbare din funcție ar fi fost urmărită nu a fost, în cele din urmă, înlocuită. Din acest motiv, europarlamentarul s-a întrebat cum se explică faptul că, în ciuda tuturor presupuselor intervenții și discuții despre care se vorbește, solicitarea lui Fănel Bogos nu ar fi fost dusă la capăt.
„Sunt atâtea necunoscute încât nici nu știi de unde să-l iei”
Luis Lazarus susține că dosarul ridică numeroase întrebări, de la presupusele sume de bani și traseul acestora până la oamenii care ar fi participat la discuții și împrejurările în care Fănel Bogos a ajuns să se întâlnească cu Ilie Bolojan.
„Adică sunt atâtea necunoscute încât nici nu știi de unde să-l iei și unde să-l pui”, a declarat Lazarus.
Europarlamentarul a spus că așteaptă ca procurorii să clarifice aceste aspecte după audieri și să se stabilească ce anume este susținut de probe în dosar.
Lazarus face trimitere și la dosarul lui Călin Georgescu
În finalul intervenției, Luis Lazarus a făcut o comparație și cu dosarul lui Călin Georgescu. Europarlamentarul a spus că și în acel caz așteaptă răspunsuri concrete cu privire la sumele de bani despre care s-a discutat în spațiul public. Lazarus și-a menținut poziția potrivit căreia, în cazul Fănel Bogos, există încă numeroase necunoscute care trebuie explicate, în special în ceea ce privește presupusele plăți, persoanele implicate și discuțiile care au precedat întâlnirea omului de afaceri cu Ilie Bolojan.