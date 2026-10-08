Luis Lazarus, despre dosarul Fănel Bogoș și George Simion: „Sunt atâtea necunoscute încât nici nu știi de unde să-l iei”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 14:44

Luis Lazarus a comentat, în direct la Realitatea PLUS, informațiile potrivit cărora George Simion ar urma să ajungă la DNA Iași pentru a da explicații în dosarul Fănel Bogos. Europarlamentarul a vorbit despre întâlnirea recentă pe care a avut-o cu Rareș Bogdan la Strasbourg, dar și despre întrebările pe care le ridică, în opinia sa, presupusa mită de 1,5 milioane de euro și traseul discuțiilor din acest dosar, conform Realitatea PLUS.

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