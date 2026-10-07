Noul premier desemnat, Luca Niculescu, începe discuțiile cu partidele. Ce condiții pune PSD? - surse

Noul premier desemnat, Luca Niculescu, începe joi discuțiile cu partidele pentru formarea unei majorități. Surse Realitatea Plus susțin că PSD ar putea vota noul guvern dacă va primi cel puțin opt ministere. De cealaltă parte, premierul demis Ilie Bolojan așteaptă decizia social-democraților înainte ca liberalii să stabilească modul în care vor vota. Între timp, UDMR și USR au impus condiții clare pentru susținerea noului cabinet.
Joi, 8 octombrie, premierul desemnat Luca Niculescu are programate mai multe întâlniri cu liderii partidelor politice, în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea noului Guvern, potrivit Realitatea Plus.
Prima rundă de discuții va avea loc la ora 11:00, cu liderii PSD, tema principală fiind măsurile din programul de guvernare și posibilul sprijin al social-democraților la votul din Parlament.
Deși conducerea PSD a primit un mandat larg pentru negocieri, în partid există voci nemulțumite de desemnarea făcută de președintele Nicușor Dan. Rămâne de văzut dacă social-democrații vor susține viitorul Executiv și dacă vor accepta să intre la guvernare, preluând portofolii ministeriale.
Tot joi, Luca Niculescu se va întâlni și cu liderii PNL, care insistă ca măsurile de austeritate începute în mandatul lui Ilie Bolojan să fie continuate. Liberalii așteaptă, de asemenea, să vadă care va fi poziția PSD și în ce direcție se vor desfășura negocierile pentru formarea majorității.
Ulterior, în jurul orei 15:00, premierul desemnat va avea discuții cu reprezentanții UDMR, pentru a evalua dacă poate conta pe voturile formațiunii în Parlament și în ce condiții ar putea fi obținut acest sprijin.
Toate aceste întâlniri sunt considerate decisive pentru viitorul Executiv. În funcție de rezultatul negocierilor, se va contura atât majoritatea parlamentară necesară învestirii Guvernului, cât și posibilitatea ca unele dintre partidele consultate să facă parte din viitoarea coaliție de guvernare.