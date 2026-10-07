Noul premier desemnat, Luca Niculescu, începe discuțiile cu partidele. Ce condiții pune PSD? - surse

Publicat 7 oct. 2026, 18:12 Actualizat 7 oct. 2026, 18:14 Sursă Realitate Plus

Noul premier desemnat, Luca Niculescu, începe joi discuțiile cu partidele pentru formarea unei majorități. Surse Realitatea Plus susțin că PSD ar putea vota noul guvern dacă va primi cel puțin opt ministere. De cealaltă parte, premierul demis Ilie Bolojan așteaptă decizia social-democraților înainte ca liberalii să stabilească modul în care vor vota. Între timp, UDMR și USR au impus condiții clare pentru susținerea noului cabinet.

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