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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu începe mâine consultările pentru formarea Guvernului. Programul întâlnirilor cu PSD, PNL și UDMR

Luca Niculescu, premier desemnat (foto: profimedia)

Luca Niculescu, premier desemnat (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 17:27

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, va avea joi, 8 octombrie 2026, întâlniri cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare. Discuțiile se vor desfășura la sediile celor trei partide.

Programul consultărilor de joi

Calendarul întâlnirilor a fost stabilit pe baza confirmărilor primite până în acest moment de la liderii partidelor politice. Programul anunțat este următorul:

  • Ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD).

  • Ora 13:00 – Partidul Național Liberal (PNL).

  • Ora 15:30 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR).

Luca Niculescu va merge la sediile partidelor pentru discuțiile privind formarea noului Executiv și programul de guvernare.

Urmează întâlniri cu celelalte partide

Consultările vor include și celelalte partide parlamentare. Calendarul acestor întâlniri va fi comunicat în cel mai scurt timp, potrivit anunțului transmis.

Programul prezentat pentru joi cuprinde doar întâlnirile confirmate până în acest moment.

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