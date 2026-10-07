Luca Niculescu începe mâine consultările pentru formarea Guvernului. Programul întâlnirilor cu PSD, PNL și UDMR

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 17:27

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, va avea joi, 8 octombrie 2026, întâlniri cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare. Discuțiile se vor desfășura la sediile celor trei partide.

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