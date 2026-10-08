Luca Niculescu, după consultările cu UDMR: „Sunt mai multe formule posibile de guvern. Mai există opțiunea tehnocrată”

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, după consultările cu UDMR, că rămân în discuție atât varianta unui guvern politic, cât și cea a unui executiv tehnocrat. El s-a arătat optimist după prima zi de dialog cu PSD, PNL și UDMR și a anunțat că negocierile vor continua. Niculescu spune că își dorește un guvern cu puteri depline pentru următorii doi ani, invocând nevoia de credibilitate și investiții a României.
Luca Niculescu, optimist după discuțiile cu UDMR
Luca Niculescu a descris întâlnirea cu Hunor și reprezentanții UDMR drept o discuție „bună, aplicată”, în care au fost abordate programul de guvernare și teme precum sănătatea, agricultura și administrația locală.
„Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocare”, a declarat acesta.
După prima zi de consultări cu PSD, PNL și UDMR, Niculescu a afirmat că dialogul poate contribui la identificarea unei soluții pentru depășirea blocajului politic.
„Sunt optimist după această întâlnire, după această primă zi de dialog cu PSD, PNL și UDMR. Doar ascultând înveți și îți dai seama ce mai poți îmbunătăți”, a spus el.
Întrebat despre o eventuală participare a UDMR la guvernare, Niculescu nu a prezentat o concluzie, precizând că discuțiile sunt încă în desfășurare.
„Discuțiile sunt încă în curs, nu vreau să vorbesc despre ce a zis UDMR”, a explicat acesta.
Guvern politic sau tehnocrat: toate variantele rămân în discuție
Luca Niculescu a declarat că a început negocierile fără să excludă vreuna dintre principalele formule de guvernare.
„Am plecat cu toate variantele pe masă, guvern politic și tehnocrat. Au mai rămas destule zile în care putem negocia”, a afirmat el.
Întrebat despre șansele formării unei majorități clare, în contextul pozițiilor PSD și PNL invocate de jurnaliști, Niculescu a răspuns: „O vom vedea zilele următoare”.
El a subliniat că există mai multe configurații posibile pentru viitorul executiv: „Sunt mai multe formule posibile de guvern. Mai există opțiunea tehnocrată”.
În privința propunerilor prezentate de partide, Niculescu a spus că obiectivul său și al echipei este selectarea celor mai bune idei. Totodată, a identificat un punct comun în discuțiile purtate până acum.
„Toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat”, a declarat acesta.
„Vreau un guvern pe următorii doi ani, cu puteri depline”
Întrebat dacă ar accepta să conducă un guvern de tranziție, Luca Niculescu a precizat că urmărește formarea unui executiv cu un mandat de doi ani și cu puteri depline.
„Vreau un guvern pe următorii doi ani, cu puteri depline. România are nevoie de credibilitate, investiții”, a spus el.
Niculescu a confirmat că vor exista noi runde de negocieri și a indicat că dialogul va continua luni.
În ceea ce privește posibilitatea de a-și depune mandatul înainte de încheierea demersului, acesta nu a anunțat o decizie.
„Deocamdată am văzut pozițiile celor trei partide și voi lua această decizie după ce voi continua”, a declarat Niculescu.
Ce spune despre discuțiile cu AUR și poziția USR
Întrebat despre eventuale negocieri cu AUR, Luca Niculescu a afirmat că își concentrează discuțiile asupra formațiunilor care ar putea susține guvernul.
„Respectăm alegătorii din România. AUR a spus deja că nu votează. Discut cu cei care au șanse să voteze”, a spus acesta.
Referindu-se la USR, el a adăugat: „USR a spus clar că nu. Sunt unele diferențe”.
Niculescu nu a dorit să se pronunțe asupra unor eventuale alegeri anticipate sau asupra unei noi desemnări, precizând că nu îi revine lui să îi dea sfaturi președintelui Nicușor Dan.
Luca Niculescu respinge ideea unei afilieri politice
În conferința de presă, Luca Niculescu a susținut că nu are afiliere politică și că nu a fost membru al unui partid. Întrebat despre orientarea sa politică și despre opțiunile de vot, acesta a refuzat să ofere detalii.
„Ține de mine și de ce votez în cabina de vot”, a afirmat el.
În răspunsul la o întrebare privind poziția USR față de independența sa politică, Niculescu a reiterat că nu se consideră apropiat de partide și a amintit dialogul purtat pentru aderarea la OCDE.
El a mai declarat că a acceptat propunerea care i-a fost făcută din responsabilitate față de România.
„Am acceptat cu responsabilitate și cu dragoste față de țară, îmi iubesc țara, e în criză, am fost onorat când s-a făcut propunerea”, a spus Luca Niculescu.