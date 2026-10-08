Luca Niculescu, după consultările cu UDMR: „Sunt mai multe formule posibile de guvern. Mai există opțiunea tehnocrată”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 16:54

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, după consultările cu UDMR, că rămân în discuție atât varianta unui guvern politic, cât și cea a unui executiv tehnocrat. El s-a arătat optimist după prima zi de dialog cu PSD, PNL și UDMR și a anunțat că negocierile vor continua. Niculescu spune că își dorește un guvern cu puteri depline pentru următorii doi ani, invocând nevoia de credibilitate și investiții a României.

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