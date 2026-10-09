Luca Niculescu, despre viitorul Dacia: „România nu îşi poate permite să piardă Dacia”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 23:05

Premierul desemnat, Luca Niculescu, afirmă că va lua măsurile necesare pentru continuarea activității fabricii Dacia din România, dacă va ajunge la conducerea Guvernului. Declarațiile vin în contextul dificultăților cu care se confruntă compania pe fondul scăderii comenzilor.

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