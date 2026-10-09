Luca Niculescu, despre viitorul Dacia: „România nu îşi poate permite să piardă Dacia”

Premierul desemnat, Luca Niculescu, afirmă că va lua măsurile necesare pentru continuarea activității fabricii Dacia din România, dacă va ajunge la conducerea Guvernului. Declarațiile vin în contextul dificultăților cu care se confruntă compania pe fondul scăderii comenzilor.
Luca Niculescu promite sprijin pentru menținerea activității Dacia în România, în cazul în care va conduce viitorul Guvern. Premierul desemnat a declarat vineri seară că producătorul auto are un rol important în economia națională și că România nu își poate permite să îl piardă.
Luca Niculescu: „Tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică”
Întrebat despre situația companiei, care se confruntă cu dificultăți pe fondul reducerii comenzilor, Niculescu a susținut că va face tot ce ține de el pentru ca fabrica din România să își continue activitatea.
„Este o situaţie complexă acolo, dar voi face tot ce ţine de mine, pentru că Dacia este una dintre emblemele economiei române. Reprezintă, nu ştiu, doi, trei, patru la sută, din Produsul Intern Brut, vreo 10, dacă nu 12% din exporturi. România nu îşi poate permite să piardă Dacia. Şi tot ce e necesar pentru ca Dacia să rămână va fi pus în practică”, a afirmat premierul desemnat la un post TV.
Prin declarația sa, Niculescu a pus accent pe importanța producătorului auto pentru economia României și pentru exporturi. Procentele invocate au fost prezentate de acesta ca estimări.
Premierul desemnat recunoaște dificultatea situației
Niculescu a admis că problemele companiei nu vor fi ușor de rezolvat. Întrebat despre dificultatea unei intervenții, acesta a răspuns: „Vi se pare că este ceva simplu în aceste zile?”.