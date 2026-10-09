Luca Niculescu, despre procesul aderării României la OCDE: „Tehnic vorbind, suntem gata”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 21:52

România se află foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), afirmă premierul desemnat Luca Niculescu, negociatorul României în acest proces. Potrivit acestuia, pregătirile tehnice sunt aproape încheiate, iar existența unui guvern ar facilita rezolvarea ultimului aspect rămas.

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