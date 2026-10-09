Luca Niculescu, despre procesul aderării României la OCDE: „Tehnic vorbind, suntem gata”

România se află foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), afirmă premierul desemnat Luca Niculescu, negociatorul României în acest proces. Potrivit acestuia, pregătirile tehnice sunt aproape încheiate, iar existența unui guvern ar facilita rezolvarea ultimului aspect rămas.
Într-o intervenție la un post TV, vineri seară, Niculescu a descris aderarea la OCDE drept „proiectul său de suflet” și a vorbit despre schimbările realizate în România pentru îndeplinirea cerințelor organizației.
Luca Niculescu: România a realizat peste o sută de reforme pentru aderarea la OCDE
Negociatorul României a subliniat că intrarea în organizație ar aduce beneficii atât pentru atragerea investițiilor, cât și pentru îmbunătățirea guvernării. El a prezentat OCDE drept un „club al țărilor democratice dezvoltate” și „cea mai bună școală de guvernare care există în lume”.
Potrivit lui Niculescu, procesul de aderare a presupus peste o sută de reforme și colaborarea echipei Ministerului Afacerilor Externe cu instituțiile statului și cu aproape toate partidele politice.
Acesta a sugerat că experiența de lucru cu reprezentanți din întregul spectru politic ar fi putut conta în decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pentru funcția de premier.
Ce mai are de rezolvat România înainte de intrarea în OCDE
Luca Niculescu a afirmat că, dintre cele opt state care aspiră în prezent la aderare, România este prima care a ajuns, practic, la finalul pregătirilor.
„România este primul dintre ele care practic a terminat procesul de aderare. Tehnic vorbind, suntem gata, mai este un mic detaliu pe care trebuie să îl rezolvăm şi pe care îl vom rezolva, dacă vom avea guvern va fi ceva mai simplu”, a declarat premierul desemnat.
Niculescu nu a precizat, în declarațiile citate, care este aspectul rămas de soluționat și nici nu a avansat o dată pentru aderare.
Aderarea la OCDE, un proiect major pentru România
Ministerul Afacerilor Externe consideră aderarea la OCDE cel mai important proiect de țară după integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană.
Organizația reunește 38 de state, printre cele mai dezvoltate economic din lume. Activitatea sa urmărește identificarea, analizarea și promovarea politicilor publice care susțin creșterea economică, prosperitatea și dezvoltarea durabilă.
Conform MAE, OCDE funcționează ca un for economic strategic, în cadrul căruia sunt evaluate și urmărite modalitățile de aplicare a bunelor practici în guvernare.