Ion Cristoiu spune că Luca Niculescu nu are nicio șansă să fie premier. „Nici eu nu aș negocia cu el”

Publicat 7 oct. 2026, 17:55 Actualizat 7 oct. 2026, 17:59 Sursă Realitatea PLUS

Analistul politic Ion Cristoiu a comentat, la Realitatea PLUS desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan și a pus sub semnul întrebării modul în care acesta ar putea obține sprijinul necesar în Parlament.

Distribuie articolul