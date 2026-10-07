Ion Cristoiu spune că Luca Niculescu nu are nicio șansă să fie premier. „Nici eu nu aș negocia cu el”
Ion Cristoiu
Analistul politic Ion Cristoiu a comentat, la Realitatea PLUS desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier de către președintele Nicușor Dan și a pus sub semnul întrebării modul în care acesta ar putea obține sprijinul necesar în Parlament.
Cristoiu susține că un candidat fără susținerea unui partid parlamentar pornește de la o poziție dificilă în negocierile pentru formarea unui guvern. Analistul a lansat și ipoteza că discuțiile pentru susținerea lui Luca Niculescu ar fi putut fi purtate anterior desemnării sale, direct de președintele Nicușor Dan.
„Domnul președinte a zis: ”Bă, am pe unul, Luca Niculescu. Hai să-l punem pe el și a zis Luca Niculescu, fa guvern”. Dar să credeți că așa s-a întâmplat? El cu ce să facă guvern? Adică eu credeam, mă rog, încă mai cred, am crezut așa la Tomac și m-am luat-o, la Siegfried nu, că știam că era de la partid. Deci eu cred, încă mai sper, vom vedea, că domnul președinte i-a aranjat domnului Luca Niculescu și i-a zis: „ te duci la Grindeanu, am vorbit eu cu el, ca la curier, da? și îți oferă atât, da? Te duci după aceea la Bolojan, și am vorbit”. Deci nu cred că e așa ceva, e posibil? Pentru că dacă aveam un candidat al unui partid, Grindeanu avea 125”
Cristoiu pune sub semnul întrebării alegerea lui Luca Niculescu
Analistul politic a explicat apoi de ce consideră că desemnarea lui Luca Niculescu ridică problema modului în care au fost purtate consultările pentru desemnarea premierului.
„Este cea mai proastă, dintr-un simplu motiv. Domnul Luca Niculescu, cred că odată, nu mă țin minte, că l-am văzut ca persoană fizică, oricum îl înjuram când eram moderator TV, dar nu contează. Am înțeles, că e un băiat simpatic.
Deci dânsul, ca să poți să-l pui premier al președintelui, deci faci consultări, așa spune Constituția, ca să vezi oferta partidelor, da? Deci facem o scurtă recapitulare. Ca să se concretizeze motto-ul tuturor emisiunilor mele: „nu mai înțeleg nimic, mă doare capul”.
Bun. Deci cade guvernul Bolojan. Potrivit Constituției, tradiției, președintele convoacă a doua zi consultări, deoarece articolul 103 spune așa: după consultările cu partidele parlamentare, în care se sugerează în acest articol că președintele stă de vorbă, pipăie, și vede cine are mai mari șanse. Cine are mai mari șanse, președintele desemnează. Sigur că teoretic președintele poate să-l desemneze și pe prăjitorul de pâine.
Problema este că el, de aia Constituția spune după consultări, el trebuie să țină cont. Și după o lună de zile, a avut consultări de la partide, că orice candidat al unui partid are cinci voturi, zece voturi, reprezintă partidul. A venit cu domnul Tomac. După a venit de mână cu Vestea și a zis, l-am pus pe Veștea. A venit apoi următoarea, în septembrie. Atunci a venit unul cu Siegfried Mureșan, 172 de voturi, sigure, și Grindeanu 125, da? Sigure. Domnul președinte a zis: ”dau celui care are cele mai mari șanse”.Cel cu cele mai mari șanse a căzut.
Normal e ca acum, după consultări, mai ales că la consultări s-a dus Grindeanu cu o propunere. Adică a venit un partid și a zis: noi facem. Îi dădea lui. După ce se consuma, cădea și Grindeanu putea să pună pe cine voia. Dânsul a venit brusc cu Luca Niculescu. De aia eu nu cred, pentru a putea rămâne amândoi în țara asta și a nu ne arunca în Prut, nu cred că s-a făcut cum ziceam înainte „Îl punem pe domnul Luca Niculescu. Și vom vedea”. Eu nu cred, dar s-ar putea să fie așa. L-au luat la plesneală sau e deja gândit?”
„A negociat președintele”, susține Ion Cristoiu
Cristoiu a continuat analiza pornind de la ideea că Luca Niculescu ar trebui să obțină susținerea parlamentarilor pentru cabinetul pe care îl va propune.
„Ați spus că domnul Luca Niculescu negociază. Nu, a negociat președintele. Luca Niculescu, nici eu nu aș negocia cu el. Nu am pomenit așa ceva. Nu pot să concep. Mie dacă îmi dădea, ziceam: Bine, și ce fac? O sun pe Delia, dar nu cred că ea îmi dă votul. Deci, încă o dat: dacă era de la partid, Grindeanu avea 125, le avea, da? Dacă era USR, dacă era Șoșoacă, până și POT mai găsea vreo trei, că săraca nu mai are decât vreo trei. Bun, îi găsea.
Deocamdată el nu are nimic, nimic, nimic, nimic, da? Nimic, că nu are. Nu e vedetă, nu are nici urmăritori, nu? Nu știu, la mine, să zicem că găsesc un deputat care mă urmărește. El nu are nimic și îmi spuneți mie, care cred că totuși vreau să mai trăiesc în țara asta, că președintele României l-a chemat pe Niculescu și a zis: „Treaba ta”? Păi putea să cheme o vânzătoare, că nu are cum. Adică ce să facă el? Adică Iulius Cezar, dacă îl chem, vă mai spun, nu poate să facă, pentru că fiecare partid are niște interese.”
„Ce-i oferă lui Grindeanu?”
Analistul a folosit apoi un scenariu ipotetic pentru a explica dificultatea negocierilor pe care ar trebui să le poarte un premier desemnat fără o majoritate parlamentară proprie.
„Hai să imaginăm, când se întâlnește mâine cu el ”Bună ziua, domnule. Grindeanu. Noi am vrea, să votați acest guvern. Și pentru asta trebuie să ne dați 125 de voturi” Și Grindeanu zice ”Da, și?” ” Pentru asta vă sacrificați pentru țară” Și Grindeanu zice ”Zău?”. Ce-i oferă el? Îi oferă cât?”
Cristoiu vorbește despre un posibil „teatru” politic
Cristoiu a revenit la ipoteza că negocierile dintre partide și candidatul pentru funcția de premier ar putea ascunde înțelegeri stabilite înainte ca Luca Niculescu să fie desemnat oficial.
„Președintele l-a chemat pe Luca Niculescu și a zis: „Bă, Luca, înoată”. Și atunci înseamnă că ei ori s-au aranjat dinainte. Și atunci domnul Grindeanu joacă teatru, domnul celălalt joacă teatru și, de fapt, tot ce se întâmplă în aceste zile e un teatru. Adică se face că stă de vorbă și știe sau nu, și el trebuia să-și dea mandatul de luni seara, că n-are cum. Eu ce am vrut să sublinez, mai popular așa, că partidele acestea au niște voturi, au o avere. Nimeni nu-mi vinde ceva. Dacă dumneavoastră vă cere, nu știu, un milion de euro. Presupun că i-ai avea, de ce să-i dai. Zice: Bă, și eu ce afaceri am?
Deci el are 125 de voturi și îi le dă pentru ce? Pentru țară? Hai lăsați-mă asta o spune pe Facebook. Bun, să zicem, admitem, deci el face, da? Și zice: „Da, domnul Grindeanu, avem planul meu, proiectul de guvern, programul va fi anti-Bolojan”. Bine, să zicem că nu, asta e tema. Tema e ce friptură, da? „Uite, noi vă dăm 8 locuri. 8 posturi de ministri”. Da.
Și gata, a plecat, s-a stabilit și se duce la Bolojan, da? Da. Și zice „domnul Bolojan: Vrem și noi voturi”, „ Ce dați?” ” Nu ne-a mai rămas decât că rămân vreo câteva. De ce? Păi le-am dat restul PSD-ului”. ”Zău, ce am înebunit? Eu să dau voturi?” Deci pentru fiecare lider de partid voturile sunt averea, da? A, dacă domnul președinte, înainte de numire, a vorbit cu ăștia, domnul Bolojan zice: Să trăiți, am înțeles, votăm ăsta, trecem în opoziție și gata. Să vedem cum se schimbă jocurile.”
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