Anca Alexandrescu: "Cei care s-au gândit la varianta Luca Niculescu sunt într-un impas"

Șansa premierului desemnat Luca Niculescu de a obține votul Parlamentului este încă sub semnul incertitudinii, iar cei care l-au nominalizat s-ar afla într-un impas, a afirmat jurnalista Anca Alexandrescu. Într-o intervenție telefonică, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a indicat PSD, UDMR și pe președintele Nicușor Dan drept actorii politici care pot înclina decisiv balanța în perioada următoare.
„Sunt într-un impas cei care s-au gândit la varianta Luca Niculescu”
Potrivit Ancăi Alexandrescu, pozițiile exprimate de partidele implicate ridică în continuare numeroase semne de întrebare privind viitorul executivului. Din această perspectivă, formula politică imaginată în jurul lui Luca Niculescu întâmpină deja dificultăți majore.
Jurnalista a remarcat că atât PNL, cât și USR au trasat deja limite clare pentru negocieri, în timp ce mesajele economice ale premierului desemnat par să se apropie mai degrabă de viziunea PSD decât de cea promovată de fostul premier Ilie Bolojan.
Văd că PNL și USR deja au pus niște linii roșii, care evident nu pot fi trecute. Pe de altă parte văd din anunțuri și liniile postate de Luca Niculescu că mai degrabă ar merge către zona PSD ca și mesaj economic decât către zona lui Bolojan, un lucru care poate fi bun, dar în toată această ecuație nu sunt suficiente doar voturile PSD, în cazul în care ar ajunge la concluzia că vor vota acest guvern și vor face parte din el. Este nevoie și de voturile UDMR-ului. Ori eu cred că UDMR-ul va fi o piatră tare în acest moment, va negocia la sânge.
În opinia sa, UDMR ar putea deveni unul dintre actorii-cheie ai negocierilor finale, având capacitatea de a influența decisiv rezultatul votului din Parlament.
UDMR are deja, pare să aibă, câteva funcții, unul dintre ele fiind Ministerul Mediului, care este tradițional de mulți ani pentru UDMR, va rămâne la Agricultură și probabil Ministerul Culturii.
Alegerile anticipate, „cea mai sănătoasă soluție” pentru România
Anca Alexandrescu a apreciat că votul asupra Guvernului Luca Niculescu rămâne complet deschis, cu șanse egale de reușită sau eșec.
Jurnalista a reiterat ideea că alegerile anticipate ar reprezenta cea mai clară modalitate de a rezolva blocajul politic, însă a admis că, în practică, este puțin probabil ca România să ajungă într-un astfel de scenariu.
Eu sunt convinsă că întoarcerea la popor ar fi cea mai sănătoasă pentru democrația României, dar urmează să vedem mâine, după întâlnirea cu PSD-ul. Cred că atunci vom avea un indicator dacă sunt șanse să treacă sau nu guvernul.
Ce funcții ar dori să controleze Nicușor Dan în viitorul Executiv
În intervenția sa, realizatoarea „Culisele Statului Paralel” a susținut că președintele Nicușor Dan ar urmări să își păstreze influența asupra unor poziții-cheie din arhitectura de putere a viitorului guvern.
Am aflat o ținere foarte clară de faptul că Nicușor Dan vrea să-și rezerve două numiri în guvernul Niculescu: la Externe și Apărare, dar mai impune două condiții, de asemenea șeful SRI și șeful Senatului.
Potrivit acesteia, o astfel de abordare nu ar reprezenta o noutate în actualul context politic.
Apropos de trocurile politice, pe mine nu mă miră, pentru că și la primul guvern Bolojan, Nicușor Dan a cerut Ministerul de Externe și Ministerul Apărării pentru el, având în vedere funcția pe care o are, în domeniul apărării, cât și în domeniul politicii externe.
Deși consideră că alegerile anticipate ar fi cea mai clară soluție pentru ieșirea din impasul politic, jurnalista a admis că nu se așteaptă ca acest scenariu să devină realitate, motiv pentru care negocierile dintre PSD, UDMR, partidele de dreapta și Palatul Cotroceni rămân decisive pentru viitorul Guvern Luca Niculescu.