Anca Alexandrescu: "Cei care s-au gândit la varianta Luca Niculescu sunt într-un impas"

Publicat 7 oct. 2026, 16:56 Actualizat 7 oct. 2026, 16:57 Sursă Realitate Plus

Șansa premierului desemnat Luca Niculescu de a obține votul Parlamentului este încă sub semnul incertitudinii, iar cei care l-au nominalizat s-ar afla într-un impas, a afirmat jurnalista Anca Alexandrescu. Într-o intervenție telefonică, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a indicat PSD, UDMR și pe președintele Nicușor Dan drept actorii politici care pot înclina decisiv balanța în perioada următoare.

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