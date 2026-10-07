Sorin Roșca Stănescu, scenariu exploziv: Nicușor Dan ar putea fi suspendat în zece zile. Ce spune despre Guvernul Luca Niculescu

Sorin Roșca Stănescu susține că, la o primă analiză, șansele ca un Guvern condus de Luca Niculescu să fie instalat sunt foarte mici. Jurnalistul atrage însă atenția că situația bugetară a României ar putea obliga partidele să ajungă la o înțelegere, chiar dacă între ele există în continuare tensiuni puternice.
„Într-o primă analiză, care la viteză este făcută de oricine, șansele unui guvern Luca Niculescu sunt zero. Numai că urmează și o a doua analiză. România nu mai poate să aștepte aproape deloc pentru a face o rectificare bugetară”, a declarat Sorin Roșca Stănescu.
Sorin Roșca Stănescu: România are nevoie urgentă de rectificare bugetară
Jurnalistul spune că lipsa unui guvern cu puteri depline ar putea crea probleme serioase, în condițiile în care trebuie făcută rectificarea bugetară, iar apoi trebuie pregătit bugetul pentru anul următor. În opinia sa, tocmai această presiune ar putea determina partidele să accepte o formulă de guvernare pe care, în alte condiții, ar respinge-o.
„Dacă nu facem o rectificare bugetară și acest guvern nu are capacitatea juridică să o facă, România e la pământ, oamenii sunt la pământ, domenii cheie nu mai pot fi finanțate, după care urmează până la sfârșitul anului să fie făcut un buget bun pentru anul viitor. Fără un guvern nu se poate întâmpla acest lucru”, a spus Sorin Roșca Stănescu.
În acest context, acesta vede posibilă o coaliție formată chiar și între partide aflate în conflict, cu obiectivul imediat de a instala guvernul și de a rezolva problemele bugetare.
„Și atunci mă gândesc că o soluție ar fi ca partidele să se coalizeze, indiferent cât se dușmănesc, și să instaleze acest guvern, dar cu condiția să facă în prima mișcare această rectificare bugetară și cu condiția ca, într-o a doua mișcare, să înceapă să lucreze la un buget bun pentru anul viitor, deci care să nu meargă pe linia lui Ilie Bolojan”, a afirmat jurnalistul.
Scenariul lansat de jurnalist: suspendarea lui Nicușor Dan
Sorin Roșca Stănescu merge însă mai departe și vorbește despre posibilitatea ca noul guvern să fie lăsat să funcționeze, pentru a evita intrarea imediată într-un nou proces electoral. În paralel, el susține că atenția politică s-ar putea muta către suspendarea președintelui Nicușor Dan.
„Și atunci soluția este să lași acest guvern să funcționeze, să întrerupi tot acest carusel al pericolelor de a face acum alegeri anticipate parlamentare, care ne-ar împinge încă multe luni în această criză și să te ocupi de cu totul și cu totul altceva: de trimiterea acasă a președintelui UNIT, Nicușor Dan, care este principalul vinovat pentru tot ceea ce se întâmplă, trimiterea acasă care se poate întâmpla în zece zile”, a spus Sorin Roșca Stănescu.
Jurnalistul susține că voturile necesare pentru suspendare ar putea fi strânse rapid în Parlament, după care ar urma organizarea referendumului prevăzut în această procedură.
„Deci în numai zece zile, cu un număr de voturi care se poate strânge imediat, Nicușor Dan este suspendat de către parlament, urmând apoi să aibă loc un referendum, iar președintele interimar poate acționa într-un sens pozitiv și atunci se poate schimba și guvernul”, a declarat acesta.
Roșca Stănescu spune că ar putea fi schimbată și conducerea Senatului
În scenariul prezentat de Sorin Roșca Stănescu, nici componența unui eventual Guvern Luca Niculescu nu ar trebui privită ca definitivă. El consideră că aceasta ar putea fi modificată ulterior, odată cu schimbarea raporturilor politice.
„Adică indiferent de componența guvernului care va fi aprobată, această componență va putea fi schimbată pe parcurs și se va putea face un buget sănătos, nu tipul de buget pentru care s-a luptat cu atâta încrâncenare Ilie Bolojan”, a afirmat jurnalistul.
Întrebat despre situația conducerii Senatului într-un asemenea scenariu, Sorin Roșca Stănescu a susținut că și aici ar putea apărea rapid o schimbare, dacă s-ar forma majoritatea parlamentară despre care vorbește.
„Da, se poate umbla și la Senat foarte repede și poate fi schimbat cel care conduce Senatul României. Este foarte simplu, tot cu aceeași majoritate care se va realiza în momentul în care este aprobat guvernul și apoi trimis acasă Nicușor Dan, sigur că da. Poate să se umble și la conducerea Senatului. Foarte simplu”, a declarat Sorin Roșca Stănescu.