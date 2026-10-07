Sorin Roșca Stănescu, scenariu exploziv: Nicușor Dan ar putea fi suspendat în zece zile. Ce spune despre Guvernul Luca Niculescu

Publicat 7 oct. 2026, 15:42 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Roșca Stănescu susține că, la o primă analiză, șansele ca un Guvern condus de Luca Niculescu să fie instalat sunt foarte mici. Jurnalistul atrage însă atenția că situația bugetară a României ar putea obliga partidele să ajungă la o înțelegere, chiar dacă între ele există în continuare tensiuni puternice.

Distribuie articolul