UDMR, negocieri cu Luca Niculescu. Kelemen Hunor anunță prioritățile formațiunii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 oct. 2026, 13:54

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță că se va întâlni joi cu premierul desemnat, Luca Niculescu, pentru discuții privind formarea noului Guvern. Liderul UDMR spune că intrarea formațiunii la guvernare este, în acest moment, o chestiune secundară, principala prioritate fiind formarea unui guvern cu puteri depline.

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