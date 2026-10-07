UDMR, negocieri cu Luca Niculescu. Kelemen Hunor anunță prioritățile formațiunii

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunță că se va întâlni joi cu premierul desemnat, Luca Niculescu, pentru discuții privind formarea noului Guvern. Liderul UDMR spune că intrarea formațiunii la guvernare este, în acest moment, o chestiune secundară, principala prioritate fiind formarea unui guvern cu puteri depline.
Kelemen Hunor a anunțat miercuri că UDMR începe negocierile cu premierul desemnat, după decizia adoptată de forurile de conducere ale formațiunii.
„Ne vom întâlni cu premierul desemnat joi. Este important pentru noi ca programul de guvernare, aflat în curs de elaborare, să includă trei elemente”, a transmis Kelemen Hunor într-un mesaj publicat pe Facebook.
Potrivit liderului UDMR, formațiunea dorește ca viitorul program de guvernare să aibă o componentă economică puternică, care să contribuie la protejarea locurilor de muncă existente și la crearea unor noi locuri de muncă.
O altă prioritate este sprijinirea persoanelor vulnerabile, inclusiv a pensionarilor. Kelemen Hunor susține că pensiile trebuie indexate, astfel încât să țină pasul cu majorarea costurilor. UDMR mai solicită, de asemenea, ca programul de guvernare să prevadă protejarea drepturilor comunităților minoritare, liderul formațiunii subliniind importanța acestui subiect pentru comunitatea maghiară.
Kelemen Hunor: „Vrem un guvern funcțional, cu puteri depline”
Președintele UDMR afirmă că prioritatea formațiunii este formarea unui guvern funcțional, cu puteri depline.
„Aceasta este prioritatea absolută în acest moment. Știm că răbdarea oamenilor a ajuns la limită, motiv pentru care insistăm pentru formarea noului guvern. Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară în acest stadiu”, a transmis Kelemen Hunor.
Liderul UDMR a reiterat și poziția formațiunii privind sprijinul parlamentar. Potrivit acestuia, există o singură „linie roșie”: nu poate fi formată o majoritate guvernamentală cu sprijinul AUR și SOS.
Luca Niculescu pregătește programul de guvernare
Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat miercuri că lucrează la programul de guvernare și se pregătește pentru consultările cu partidele politice. Acesta a precizat că va ține cont de propunerile și prioritățile formațiunilor cu care va discuta în această perioadă.
Luca Niculescu a subliniat că partidele au priorități diferite și că acest lucru este firesc, iar rolul său este să reunească aceste propuneri într-un program de guvernare realist.