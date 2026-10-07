Ciprian Ciucu se duce la cursuri în SUA ca să învețe cum să conducă Bucureștiul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 15:40

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost selectat în cea de-a doua promoție a unui program internațional dedicat primarilor și liderilor administrațiilor locale. Timp de patru zile, edilul a participat la sesiuni de formare și întâlniri cu experți de la Bloomberg Philanthropies, London School of Economics (LSE) și Hertie School. Programul promite dezvoltarea unor politici publice moderne pentru marile orașe, însă adevărata miză va fi dacă experiența internațională se va transforma în rezultate concrete pentru București.

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