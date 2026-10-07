Ciprian Ciucu se duce la cursuri în SUA ca să învețe cum să conducă Bucureștiul

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost selectat în cea de-a doua promoție a unui program internațional dedicat primarilor și liderilor administrațiilor locale. Timp de patru zile, edilul a participat la sesiuni de formare și întâlniri cu experți de la Bloomberg Philanthropies, London School of Economics (LSE) și Hertie School. Programul promite dezvoltarea unor politici publice moderne pentru marile orașe, însă adevărata miză va fi dacă experiența internațională se va transforma în rezultate concrete pentru București.
Ciucu laudă programul: nouă luni de asistență pentru București
Primarul general spune că programul este „bine gândit” și că, pe lângă cursurile intensive, va beneficia de asistență timp de nouă luni pentru dezvoltarea unor politici sectoriale pentru Capitală.
Ciucu a ales domeniul mobilității, cu accent pe STB, una dintre problemele recurente ale Bucureștiului. Rămâne însă de văzut ce soluții concrete vor rezulta după cele nouă luni de consultanță și, mai ales, cât de repede vor putea fi aplicate într-o administrație cunoscută pentru proiecte întârziate, blocaje instituționale și probleme cronice de trafic.
De la cursuri internaționale la problemele de zi cu zi din București
Programul reunește primari din mai multe țări și este conceput pentru dezvoltarea leadershipului urban. Pentru București, însă, provocarea nu este lipsa studiilor internaționale, ci transformarea acestora în proiecte funcționale.
Transportul public, traficul, infrastructura rutieră și coordonarea dintre Primăria Capitalei și celelalte administrații locale rămân probleme care cer decizii administrative și implementare, nu doar formare profesională.
În acest context, participarea lui Ciprian Ciucu la program poate fi relevantă doar dacă experiența acumulată se va vedea în proiecte și servicii mai bune pentru bucureșteni.
Doi funcționari ai PMB vor merge la Berlin
Programul nu se limitează la primarul general. Potrivit lui Ciucu, doi funcționari din managementul Primăriei Municipiului București vor participa anul viitor la cursuri de formare profesională la Berlin.
Inițiativa poate contribui la profesionalizarea administrației, dar ridică și întrebarea esențială: cum va fi măsurat efectul acestor cursuri asupra administrației bucureștene și asupra serviciilor oferite cetățenilor?
Bloomberg Philanthropies, în spatele proiectului
Inițiativa Bloomberg LSE pentru leadership în orașele europene este coordonată de Bloomberg Philanthropies împreună cu London School of Economics și este implementată de LSE Cities, în colaborare cu Hertie School din Berlin.
Programul a fost lansat în 2025 și are la bază experiența de peste un deceniu a Bloomberg Philanthropies în sprijinirea primarilor și administrațiilor locale.
Ciucu a prezentat participarea drept o oportunitate importantă și a amintit că printre participanții la astfel de programe s-au aflat primarul Madridului și primarul Manchesterului, acesta din urmă devenind ulterior premier al Marii Britanii.
Marea întrebare: ce câștigă concret Bucureștiul?
Participarea la un program internațional de prestigiu poate aduce idei, contacte și expertiză. Pentru bucureșteni, însă, criteriul de succes va fi unul mult mai simplu: dacă aceste experiențe vor produce schimbări vizibile în oraș.
În cazul mobilității, rezultatul ar trebui să se vadă în transport public mai eficient, servicii STB mai bune și soluții concrete pentru traficul din Capitală. Altfel, există riscul ca astfel de programe să rămână mai degrabă o linie atractivă în prezentarea publică a mandatului decât o schimbare reală în administrația Bucureștiului.