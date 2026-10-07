Ion Cristoiu, despre audierea lui Ilie Bolojan la DNA: „A stat 2 ore, ca martor e mult”

Ion Cristoiu a comentat, la Realitatea PLUS, audierea lui Ilie Bolojan în calitate de martor, subliniind importanța declarației scrise și semnate obținute de procuror. Analistul Realitatea PLUS a scos în evidență faptul că premierul a stat peste două ore la audieri, ceea ce reprezintă o perioadă de timp foarte mare pentru un martor. Totodată, gazetarul a subliniat că premierul nu avea niciun motiv să-l primească pe Fănel Bogos și că nu a respectat nicio procedură pentru a-l primi în audiență pe afacerist.
Ce spune Cristoiu despre audiere
Ion Cristoiu a remarcat durata audierii și a comentat așteptările celor care credeau că Ilie Bolojan ar putea ieși de la audieri cu un alt statut procesual.
„A stat 2 ore sau ceva, ca martor e mult”, a declarat jurnalistul la Realitatea PLUS.
Acesta a susținut că un eventual demers al procurorilor împotriva unui membru al Guvernului presupune parcurgerea unor proceduri legale.
„Toată lumea se aștepta, fără să cunoască legile, ca el să iasă de acolo urmărit. Nu se poate. Potrivit legilor din România, el fiind membru al Guvernului, DNA, dacă ar vrea să-l înhațe, se face o adresă către președinte, către Camere, să i se ridice imunitatea”, a afirmat Ion Cristoiu la Realitatea PLUS.
Declarația semnată, importantă pentru anchetă
În analiza sa, jurnalistul a pus accent pe relevanța declarației date de Ilie Bolojan. Cristoiu consideră că documentul obținut în urma audierii reprezintă un element important pentru procuror.
„Procurorul a obținut un text, declarația lui scrisă și semnată, foarte important, și faptul că anchetează acum înseamnă că strânge piese și se strânge și lațul”, a susținut acesta.
Ion Cristoiu a discutat și despre împrejurările unei întâlniri evocate în intervenție, despre care a afirmat că nu ar fi respectat procedura unei audiențe.
„Nu l-a primit în audiență. Nu s-a respectat nicio procedură de audiență”, a spus jurnalistul.
În privința unui posibil demers pentru ridicarea imunității, Cristoiu a insistat asupra necesității unor argumente solide: „Când ceri ridicarea imunității, trebuie să ai argumente foarte tari”.