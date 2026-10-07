Ion Cristoiu, despre audierea lui Ilie Bolojan la DNA: „A stat 2 ore, ca martor e mult”

Publicat 7 oct. 2026, 20:51 Sursă Realitatea PLUS

Ion Cristoiu a comentat, la Realitatea PLUS, audierea lui Ilie Bolojan în calitate de martor, subliniind importanța declarației scrise și semnate obținute de procuror. Analistul Realitatea PLUS a scos în evidență faptul că premierul a stat peste două ore la audieri, ceea ce reprezintă o perioadă de timp foarte mare pentru un martor. Totodată, gazetarul a subliniat că premierul nu avea niciun motiv să-l primească pe Fănel Bogos și că nu a respectat nicio procedură pentru a-l primi în audiență pe afacerist.

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