Ion Cristoiu critică „opoziția constructivă” anunțată de Ilie Bolojan: „Visul lui Ion Iliescu”

Ilie Bolojan îi împlinește visul lui Ion Iliescu, acela de a face opoziție constructivă. Sunt declarațiile făcute de analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu, după ce șeful PNL a anunțat că își duce partidul în Opoziție, unde va face o opoziție constructivă. Maestrul Cristoiu spune că Opoziția nu poate fi decât distructivă și face o paralelă cu scena politică din anii 90.
În mesajul său, Ion Cristoiu vorbește despre o grupare din partid convinsă că doi ani petrecuți în opoziție ar putea contribui la creșterea PNL și, ulterior, la câștigarea alegerilor. El privește însă critic modul în care ar urma să fie exercitat acest rol.
„Gruparea aceasta este entuziastă, e convinsă că perioada de opoziție de 2 ani va face ca partidul să crească și, zic ei, să câștige alegerile. Sigur este că domnul Ilie Bolojan ne-a anunțat că va face opoziție costructivă, spunând că PNL va rămâne în opoziție”, afirmă Ion Cristoiu.
Ion Cristoiu compară discursul despre opoziție cu cel al lui Ion Iliescu
Jurnalistul asociază formula „opoziție constructivă” cu o critică pe care, potrivit relatării sale, Ion Iliescu o adresa adversarilor politici în anii 1990–1996. Cristoiu susține că opoziției de atunci i se reproșa caracterul distructiv.
„Este opoziție constructivă, visul lui Ion Iliescu. Între 90 și 96, Ion Iliescu ne înnebunise cu opoziție constructivă. Principala critică la adresa opoziției de la vremea respectivă era că este distructivă, nu este constructivă”, spune acesta.
Comparația reprezintă argumentul central al comentariului său: Cristoiu vede în formula atribuită lui Ilie Bolojan o reluare a unei așteptări pe care fostul președinte o avea de la opoziție.
Ce contestă Ion Cristoiu în strategia atribuită PNL
În interpretarea jurnalistului, rolul opoziției este de a contesta puterea. Din această perspectivă, el critică anunțarea unei abordări în care unele măsuri ar urma să fie respinse, iar altele aprobate.
„Opoziție este distructivă, ea e opoziție. Să anunți că unele măsuri vor fi criticate și altele aprobate, mie mi se pare o îndeplinire a visului lui Ion Iliescu: opoziție constructivă”, afirmă Ion Cristoiu.