Ion Cristoiu critică „opoziția constructivă” anunțată de Ilie Bolojan: „Visul lui Ion Iliescu”

Publicat 16 oct. 2026, 12:24 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan îi împlinește visul lui Ion Iliescu, acela de a face opoziție constructivă. Sunt declarațiile făcute de analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu, după ce șeful PNL a anunțat că își duce partidul în Opoziție, unde va face o opoziție constructivă. Maestrul Cristoiu spune că Opoziția nu poate fi decât distructivă și face o paralelă cu scena politică din anii 90.

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