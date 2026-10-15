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Politica· 1 min citire
Miron Mitrea, despre programul guvernului Niculescu: ”Nu vor fi bani nici pentru un sfert din ceea ce vor să facă, dacă nu iau măsuri foarte dure”
FOTO: Arhivă
Publicat15 oct. 2026, 21:31
Actualizat15 oct. 2026, 21:34
SursăRealitatea PLUS
Miron Mitrea, analist politic și fost ministru al Transporturilor, a declarat joi seara, în direct la Realitatea PLUS, după ce Luca Niculescu a depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din viitorul cabinet, că noul Executiv nu va avea resursele financiare necesare pentru a-și îndeplini promisiunile în lipsa unor măsuri drastice.
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