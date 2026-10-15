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Politica· 1 min citire

Miron Mitrea, despre programul guvernului Niculescu: ”Nu vor fi bani nici pentru un sfert din ceea ce vor să facă, dacă nu iau măsuri foarte dure”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 oct. 2026, 21:31
Actualizat15 oct. 2026, 21:34
SursăRealitatea PLUS

Miron Mitrea, analist politic și fost ministru al Transporturilor, a declarat joi seara, în direct la Realitatea PLUS, după ce Luca Niculescu a depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din viitorul cabinet, că noul Executiv nu va avea resursele financiare necesare pentru a-și îndeplini promisiunile în lipsa unor măsuri drastice.

Miron Mitrea: ”Deficitul real este mai mare decât cel recunoscut oficial”

Deficitul bugetar actual recunoscut de Bolojan este 5,5%, iar cel real este mai mare cu 2,8-3,1. Poți să te uiți ușor în deficitul de cont curent și acolo oameni care au lucrat în guvern și care știu că deficitul de cont curent se transpune în deficit bugetar, până la urmă, că n-ai cum să o faci altfel. Luna iulie acestui an sau august, a fost cel mai mare deficit de cont curent din istoria României. Asta nu poate însemna decât că niște datorii, așa cum foarte bine a spus Sorin Grindeanu, nu au fost puse pe masă. Și cum a spus și Peiu. Sorin Grindeanu a cerut și vor face treaba asta, că nu sunt tâmpiți să n-o facă. Am făcut-o și noi când am fost la guvernare, să facă rapid o gestiune a datoriilor și o să iasă cu ea. Și în această gestiune a datoriilor vom vedea cu toții ce pot să facă din promisiunile care le-au făcut.

— a declarat Miron Mitrea., la Realitatea PLUS.

Miron Mitrea: ”Nu vor fi bani nici pentru un sfert din ceea ce vor să facă ei, dacă nu iau măsuri foarte dure”

Mai mult, analistul politic a vorbit despre componența politică a noului guvern și a atras atenția asupra resurselor bugetare limitate pe care le are pentru implementarea măsurilor anunțate, în lipsa unor măsuri fiscale mai dure.

N-aș vrea să fim în situația în care noul guvern, care este nu este un guvern între tehnocrați și PSD, este un guvern între Nicușor Dan, care încă nu are partid, dar uite partidul are acum șapte miniștri sau opt cât sunt, și PSD, ăsta este guvernul. Nu sunt niște tehnocrați veniți de nicăieri. Sunt niște oameni, dar eu Nicușor Dan, foarte apropiați de el, știm foarte bine și Nazare de ce a rămas prim-ministru, am văzut și nunta lui Nazare, și vizita președintului, ceea ce e în regulă, nu vorbesc de rău aici, vorbesc de bine. Dar trebuie să accepte această chestie. După părerea mea, nu vor fi bani nici pentru un sfert din ceea ce vor să facă ei, dacă nu iau măsuri foarte dure. Vreau să le văd. Vreau să fiu optimist

— a mai spus analistul politic.
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