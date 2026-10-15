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Anca Alexandrescu: ”Este haos la PNL. Sunt șanse mari să treacă guvernul Luca Niculescu”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 oct. 2026, 22:13
Actualizat15 oct. 2026, 22:15
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu a declarat joi seară, în editorialul de deschidere a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, că există șanse mari ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului, dar a atras atenția asupra provocărilor economice și financiare cu care se va confrunta viitorul Executiv. Realizatoarea TV a subliniat că în PNL este haos, pe fondul tensiunilor din tabăra lui Ilie Bolojan și al disputelor privind votul noului cabinet, și a criticat promisiunile din programul de guvernare, în contextul creșterii datoriei publice și al presiunilor asupra bugetului de stat.

Anca Alexandrescu: Este haos la PNL

Eu v-am spus: până nu văd guvernul votat, nu cred nimic. Este haos la PNL, haos, credeți-mă. Se ceartă, s-au împins pe acolo, am văzut că au postat ăia de la PNL că n-au fost, că nu s-a întâmplat. A fost, exact așa a fost, sigur. Acum ai ce să spui: "da, ne-am bătut, ne-am împins, ne-am certat, ne-am..." Fix așa este. De ce? Păi da, nu vor să plece de la guvernare. Cum, de ce? După 7 ani la putere, în care au făcut ce au vrut ei, ne-au închis în case, au anulat alegerile, au dat bani în Ucraina și în Moldova, cum să vrea să plece de la guvern? Și au pus toate prietenele, toți partenerii prin poziții cheie, au căpușat toate instituțiile de stat, cum să vrea să plece acum de la guvernare? Și oricum sunt într-o situație absolut penibilă. M-am distrat teribil astăzi când am văzut fotografiile cu Bolojan îmbrăcat cu tricou cu PSD. O să vi le arăt și eu, cu șobolani în brațe, și cu domnul Ciucu cu șobolanul în brațe. Cel mai tare însă m-am amuzat când am văzut fotografia cu Nicușor Dan, cu ăia ai lui de la USR în avion. "I-a tăiat pe toți, gata, i-a rezolvat." Acum e oficial: s-a depus lista guvernului? Nu mai e niciunul. A rămas doar el. Eh, poate într-o zi o să fie tăiat și el din fotografia aia, cine știe. Cum evoluează lucrurile, că nu-i așa? Eh, se schimbă, se întorc

— a declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Oricare cabinet va fi acum la guvernare, este o provocare uriașă

Am văzut că aruncă cu promisiuni acum, în programul de guvernare: mărimi pensii, salarii, scoatem impozitul pe cifra de afaceri, și ce mai... deci nu mai știu cum. Numai că astăzi le-a venit bomba. Oricare guvern va fi acum la guvernare, este o provocare uriașă: să scoată 1 miliard de euro pentru salariile magistraților. De unde vor scoate banii ăștia? 1 miliard de euro, sigur, a zis Luca Niculescu, am înțeles, ei iau pile la creditori, știți, zicea Dian, că au sunat creditorii. Le dau creditorii. Dar voi știți cu cât a crescut datoria anul acesta? Adică cum? A scăzut deficitul? Mi-a trimis Bogdan Tiberiu Iacob, înainte să începem emisiunea: "A scăzut deficitul, dar a crescut datoria cu aproape 26 de miliarde de euro." Cum mă? Cum? Deci a crescut datoria în ultimul an cu aproape 26 de miliarde de euro? E tare, mă, Bolojan. E tare. De ce credeți că s-a dus acum fuga-fuga la Bruxelles, să vorbească cu Ursula, să se întâlnească cu Weber, să se pună țara la cale? Ce facem, ce facem? De ce credeți că a cerut amânarea votului pentru marți? Ceva, ceva pun ei la cale

— a mai spus realizatoarea TV.

Anca Alexandrescu: Sunt șanse mari să treacă guvernul Luca Niculescu

Însă scandalul în PNL este în gașca lui Bolojan. Ăilalți se știe că vor să voteze, dar ai lui nu vor să voteze. Se ceartă cu Bolojan, Bolojan nu mai știe încotro s-o apuce, încearcă să le explice: "păi, bă, avem două variante: rămân interimar și ne nenorocim oricum, au ajuns la 10%, probabil că o să scadă la ... o să aibă un procent cu o cifră, sau se fac anticipate și PNL-ul dispare. E simplu, adică și PNL-ul și USR-ul, ceea ce-mi doresc din suflet să se întâmple. Oricum vor dispărea la un moment dat, pentru că e clar, oamenii nu mai înghit, nu mai suportă. Sigur. Ei se bazează pe trădători și pe ăia care or să voteze. Sunt șanse mari să treacă guvernul Luca Niculescu, chiar și dacă nu votează toți ăia ai lui Bolojan, că știți cum sunt oamenii: cine își dorește să plece acasă? Oricum, v-am spus că nu vor fi anticipate. Și dacă nu va trece guvernul Luca Niculescu, Nicușor Dan va desemna pe altcineva. Uite, suntem aici și o să vedem că se întâmplă lucrul acesta

— a transmis Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Nicușor Dan nu va fi suspendat

Nu va fi suspendat, v-am spus, știu că îi deranjează pe unii, îi deranjează pe unii că vorbesc și despre George Simion. Mi-au spus: "dar când ai spus adevărul, când erai lângă el sau când acum?" Am spus adevărul și atunci, și acum. Era adevărul pe care îl cunoșteam atunci. Între timp, am aflat alte lucruri. Am văzut cu ochii mei. Am experimentat niște lucruri. Și oricât ar încerca George Simion să o dea cotită, lucrurile sunt foarte clare. Astăzi suntem în această situație pentru că nu s-a votat guvernul Veștea. Dacă se vota guvernul Veștea, credeți-mă că astăzi cel care făcea jocurile era George Simion. El era cel care stabilea ce și cum. Credeți-mă că așa se întâmpla. Numai că, na, nu s-a dorit

— a menționat aceasta.

Anca Alexandrescu: Sunt niște semne de întrebare în legătură cu personaje din jurul lui George Simion

Sunt niște semne de întrebare, din ce în ce mai mari, în legătură cu personaje din AUR și din jurul lui George Simion, care ar avea legături cu Coldea. Unul dintre aceste personaje pare că este secretarul general al AUR, domnul Titus Păunescu. Vă spun sincer că eu până astăzi nu auzisem de el. Habar n-am avut. Cine este Titus Păunescu? Colegii mei au aflat cum că soția domnului Păunescu ar fi verișoară cu doamna Dorina Coldea. Noi l-am întrebat pe domnul Păunescu, nu ne-a răspuns la solicitarea noastră. Dar eu aud că ceva, ceva este acolo. Înțeleg că domnul Titus Păunescu ar avea o prietenă, Gabi, fost ofițer SRI, apropiată de Florian Coldea, și care îi dă informații. Și informațiile de la domnul Titus Păunescu ajung la domnul Simion. De unde știu? Că îmi cereți probe? Păi a spus-o chiar domnul Simion în interviul cu Mario Naufal, că domnul secretar general i-a dat informații despre ce dosare urmează să apară. Dar de unde are domnul secretar general Păunescu informații despre ce dosare urmează să apară? Că m-ați întrebat pe mine, eu sunt jurnalist, am surse, am toate indiciile necesare, am cu cine să vorbesc în toate domeniile. Dar domnul Titus Păunescu de la AUR, secretar general, de unde știe ce dosare urmează? Hm, foarte interesant. O să discutăm și despre asta în seara asta, dar cel mai important pentru mine este ceea ce se întâmplă la Bruxelles

— a mai declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Domnul Coldea are duble probleme

Eh, nu mai titrează nimeni din presă acum, din presa globalistă. Nu mai vorbește nimeni despre ce se întâmplă la Consiliul European. Este o ceartă, se ceartă ca chiorii pe bani. Pentru că țările importante, cele mai mari contribuitoare, sunt disperate să nu mai dea atâția bani la Bruxelles pentru că trebuie să rezolve problemele din țările lor. Fiecare are probleme. Ați văzut câte proteste sunt? Și în Franța, și în Germania, peste tot au început. Am văzut că și în Albania domnul Coldea are duble probleme. Are probleme și în Albania, unde i-au arestat-o pe tanti aia. Are probleme și Edi Rama, că sunt tinerii în stradă. Și are probleme și pe aici, pe la București, cu dosarul. Tot încearcă să-l blocheze. Tot încearcă să găsească tot felul de tertipuri pentru a nu merge dosarul mai departe. A trecut de camera preliminară, astăzi trebuia să înceapă judecata, și tot contestă peste contestație și peste contestație. Cu siguranță lucrurile vor merge mai departe, pentru că procurorii s-au dus după bani

— a precizat realizatoarea TV.

Anca Alexandrescu: Eu mă obișnuisem să-l văd pe George Simion lângă Georgia Meloni

Și o să vă arăt în această seară unde s-au dus banii. Da, fix așa. La Bruxelles, spuneam, este agitație mare. Eu mă obișnuisem să-l văd pe George Simion lângă Georgia Meloni, dar îl văd mai des pe Nicușor Dan. De ce? Pentru că încep să aibă probleme mari cu banii. Fac și scrisori comune. Da, le-a intrat frica în oase. Din cauza rezultatelor la alegerile din Germania, vin alegerile din Franța, și din cauza sondajelor care în toată Europa arată că suveraniștii sunt pe primele locuri. Dar ce credeți? La acest Consiliu European, Ucraina sau problema Ucrainei sau războiul din Ucraina nu mai reprezintă o prioritate. Eh, a venit și acest moment. Mai ales că am văzut că Ungaria și Bulgaria militează la Bruxelles împotriva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Eh, se strânge lațul. Am văzut că Elon Musk a spus că gata, Zelenski trebuie să plece. Am văzut că are oareșce probleme și cu Starlink-ul. Vedeți, ușor, ușor, cum lucrurile se așează, cum se întâmplă. Se așează totul, imediat o să vedem toate lucrurile

— a subliniat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Îmi pare foarte rău pentru AUR și pentru George Simion

Sunt însă curioasă dacă noul guvern, sau cel care rămâne interimar, sau cel care va veni, habar n-am, care va fi varianta până la urmă, ne va spune câți bani am dat în Ucraina, câți bani am dat în Moldova, și așa mai departe. Am văzut ieri o știre, am pus-o astăzi pe pagina mea, cum că la PICCJ s-a pornit cercetarea în rem pe marginea acelor plângeri depuse de Valul Democrației, vreo 600 la număr. Am publicat-o astăzi pe pagina mea, dar m-a întrebat lumea dacă se va întâmpla ceva. Vă spun cu sinceritate că nu cred că se va întâmpla ceva, și am spus lucrul acesta și îl repet: atâta timp cât vor fi la putere cei care au anulat alegerile, niciodată, niciodată nu vom afla nici adevărul și nici nu vor fi pedepsiți cei care au făcut acest lucru. Ăsta este motivul pentru care eu am militat pentru intrarea AUR-ului la guvernare. Ar fi fost singura șansă să pună piciorul în prag și să influențeze lucrurile și în acest sens. Îmi pare foarte rău pentru AUR și pentru George Simion că, în loc să se ocupe de lucrurile importante pentru români, să facă presiune pe cei care acum vor să facă guvernul, să modifice nenorocirile pe care le-a făcut Bolojan, se ocupă de chiloțăreală. Da, și eu sunt foarte supărată și nemulțumită de faptul că Mirabela Grădinaru merge pe banii noștri în tot mai multe deplasări în lume și face tot felul de evenimente, dar eu cred că acum prioritatea ar fi, de exemplu, ca acea prevedere din ordonanța dată de Ilie Bolojan, prin care de la 1 ianuarie toate imobilele vor fi impozitate în funcție de valoarea pieței, să se facă presiune să se modifice acest lucru. Vă dați seama ce va însemna lucrul acesta? Și dacă vor crește pensiile, dacă va crește salariul minim, dacă se vor, mă rog, lua măsuri. Credeți că oamenii vor putea să suporte facturile din această iarnă? Toate aceste măsuri pe care au împovărat, de fapt, românii în ultimul an, credeți că se vor rezolva așa?

— a mai afirmat aceasta.

Anca Alexandrescu: Aștept de la AUR și de la toți cei care sunt în opoziție să facă presiune

Asta aștept eu de la AUR și de la toți cei care sunt în opoziție. Să facă presiune în permanență, să îndrepte aceste lucruri pe care le reclamă poporul. M-a rugat aseară o telespectatoare să cercetez ceea ce se întâmplă la Cernavodă, pentru că din cauza opririi reactoarelor înțeleg că și cetățenii care locuiesc în Cernavodă au probleme majore cu apa. Am trimis astăzi la primăria din Cernavodă întrebări în legătură cu acest lucru, dar până la această oră nu am primit niciun răspuns, dar am să vă țin la curent. Și chiar vă rog, cei care aveți astfel de probleme, să-mi semnalați, ca să putem să punem presiune pe ei. Asta este ceea ce trebuie să facem. Pentru că, nu-i așa, în loc de vrăjeală, lozinci, postări pe TikTok și pe Facebook, oamenii așteaptă fapte. Marea lor majoritate s-au lămurit. Alții nu. Mai durează, dar când vor realiza că au fost trași în țeapă, cu ghilimele de rigoare, vor fi foarte triști, credeți-mă. Cu toate înjurăturile și jignirile, am să asist, nu cu satisfacție, pentru că nu mă pot bucura de răul nimănui, dar atunci când o să constatați că în loc să militeze pentru dumneavoastră, de fapt au făcut jocurile altcuiva, o să fiți foarte triști și tot voi veți avea de suferit

— a menționat realizatoarea TV.

Anca Alexandrescu: Milogul Ponta este disperat că n-a mai prins și el un post în guvern

L-am văzut astăzi pe domnul Ponta, miau-miau, motănelul Ponta, vă aduceți aminte cum i-a spus Băsescu? Cum i-a zis? Cum i-a zis lui? Pisicuțu. Așa i-a zis, Dottore Ponta. Milogu, cum a zis una din invitatele mele astăzi pe pagina mea, Milogul Ponta este disperat că n-a mai prins și el un post în guvern. Dă telefoane pe la toată lumea și se plânge că l-a scos Sorin Grindeanu din guvern. Doamne ajută că PSD-ul n-a mai acceptat ca trădătorul de Ponta să fie din nou la PSD. Așa cum Marcel Ciolacu s-a păcălit și l-a pus pe liste și le-a tras preșul de sub picioare și l-a făcut președinte pe Nicușor Dan, căci intrarea lui la alegeri a decis câștigătorul, ca să fie foarte clar. Ăsta este Ponta, Ghiță și toată gașca lor, tristă că au numai înfrângeri pe linie. Au pierdut-o pe doamna ambasador din Grecia, n-au intrat la guvernare și taci că se aude zornăit de cătușe și la partenerii de avion cu care plecau împreună la Mykonos

— a conchis Anca Alexandrescu.
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