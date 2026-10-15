Anca Alexandrescu: ”Este haos la PNL. Sunt șanse mari să treacă guvernul Luca Niculescu”

Publicat 15 oct. 2026, 22:13 Actualizat 15 oct. 2026, 22:15 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a declarat joi seară, în editorialul de deschidere a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, că există șanse mari ca guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului, dar a atras atenția asupra provocărilor economice și financiare cu care se va confrunta viitorul Executiv. Realizatoarea TV a subliniat că în PNL este haos, pe fondul tensiunilor din tabăra lui Ilie Bolojan și al disputelor privind votul noului cabinet, și a criticat promisiunile din programul de guvernare, în contextul creșterii datoriei publice și al presiunilor asupra bugetului de stat.

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