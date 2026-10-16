Siegfried Mureșan, criticat după eșecul din Parlament: „Trebuie să se uite în propria tabără”

Ministrul propus al Muncii, Florin Manole, îi răspunde dur europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan, după ce acesta a criticat lista miniștrilor propuși de PSD și a susținut că România merită un guvern mai bun. Social-democratul îi reproșează fostul premier desemnat că ar trebui să analizeze mai întâi situațiile din propria tabără politică, înainte de a-i evalua pe ceilalți.
Florin Manole, replică pentru Siegfried Mureșan
Reacția lui Florin Manole vine după ce Siegfried Mureșan a comparat miniștrii propuși de PSD cu cei din cabinetul pe care l-a prezentat anterior Parlamentului. Europarlamentarul liberal a afirmat că echipa sa ar fi avut propuneri mai bune pentru ministerele pe care social-democrații vor să le ocupe.
Florin Manole a respins această abordare și a susținut că discuția ar trebui să se concentreze pe interesul public, nu pe evaluarea adversarilor politici.
„Cât despre calitatea oamenilor din orice partid, eu zic că domnul Mureșan întâi trebuie să vadă dacă nu cumva primarul Capitalei are deja dosarul penal și e încă în funcție și nu și-a dat demisia și n-a făcut niciun pas în urmă și după aia trebuie să se uite în alte curți și să vadă cine cum e prin altă parte. Trebuie să ne vedem de interesul public, nu să evaluăm pe ceilalți. E exact ce face și USR-ul, doar că USR-ul o face cu un limbaj și cu un nivel intelectual extrem de precare, pentru că atât se poate la ei.”, a declarat Florin Manole, criticând și modul în care USR își formulează atacurile politice.
Ce spune ministrul propus al Muncii despre măsurile de austeritate
În aceeași intervenție, Florin Manole a criticat continuarea măsurilor de austeritate și a afirmat că reducerea deficitului bugetar nu trebuie să pună presiunea asupra pensionarilor, persoanelor cu dizabilități și a celor cu venituri mici.
Social-democratul a susținut că România trebuie să își respecte angajamentele fiscale și bugetare, însă povara ajustărilor nu ar trebui transferată asupra celor mai vulnerabili cetățeni. În opinia sa, disciplina bugetară și protejarea persoanelor cu venituri reduse trebuie urmărite în paralel.
Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat la vot în Parlament
Siegfried Mureșan a fost desemnat pentru formarea Guvernului pe 17 septembrie 2026, însă cabinetul propus de acesta nu a obținut voturile necesare în Parlament. La votul din 30 septembrie, Guvernul a primit 182 de voturi pentru, mult sub cele 233 necesare pentru învestire. Parlamentarii PSD au fost prezenți, dar nu au votat, în timp ce parlamentarii AUR nu au fost prezenți în sală.