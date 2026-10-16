Siegfried Mureșan, criticat după eșecul din Parlament: „Trebuie să se uite în propria tabără”

Publicat 16 oct. 2026, 11:00 Actualizat 16 oct. 2026, 11:45

Ministrul propus al Muncii, Florin Manole, îi răspunde dur europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan, după ce acesta a criticat lista miniștrilor propuși de PSD și a susținut că România merită un guvern mai bun. Social-democratul îi reproșează fostul premier desemnat că ar trebui să analizeze mai întâi situațiile din propria tabără politică, înainte de a-i evalua pe ceilalți.

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