Programul audierilor pentru Cabinetul Niculescu: Cine sunt miniștrii propuși și când merg în Parlament pentru votul de încredere

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 21:41

Calendarul audierilor pentru viitorii membri ai Guvernului condus de prim-ministrul desemnat Luca-Alexandru Niculescu a fost stabilit. Miniștrii propuși vor fi audiați pe 19 și 20 octombrie 2026 în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului, urmând ca votul de învestitură în plenul reunit să aibă loc marți, de la ora 14:00.

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