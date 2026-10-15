Programul audierilor pentru Cabinetul Niculescu: Cine sunt miniștrii propuși și când merg în Parlament pentru votul de încredere

Prima zi a audierilor debutează la ora 12:00 și aduce în fața comisiilor de specialitate unii dintre cei mai importanți titulari din portofoliile economice și de securitate.
12:00 – 13:00: Florin-Ionuț BARBU – Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 1, Sala 29)
12:30 – 13:30: Marcel-Alexandru STOICA – Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Camera Deputaților, Corp C3, Etaj P1, Sala Mihai Viteazul)
13:00 – 14:00: Dumitru CHISĂLIȚĂ – Ministrul Energiei (Senat, Corp C2, Etaj P1, Sala Avram Iancu)
13:30 – 14:30: Ștefan-Radu OPREA – Ministrul Apărării Naționale (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 5, Sala 5156)
14:00 – 15:00: Daniel-Cătălin ZAMFIR – Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (Senat, Corp C2, Etaj P1, Sala Avram Iancu)
15:00 – 16:00: Costinel-Bogdan DUMITRU – Ministrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială (Senat, Corp C2, Etaj P1, Sala Avram Iancu)
15:30 – 16:30: Alexandru NAZARE – Ministrul Finanțelor (Camera Deputaților, Corp A2, Etaj P, Sala Iuliu Maniu)
16:00 – 17:00: Valentin-Sorin COSTREIE – Ministrul Educației și Cercetării (Camera Deputaților, Corp C5, Etaj 2, Sala H.P. Bengescu)
17:00 – 18:00: Sorin-Gabriel IONESCU – Ministrul Delegat pentru Învățământul Preuniversitar (Camera Deputaților, Corp C5, Etaj 2, Sala H.P. Bengescu)
17:30 – 18:30: Marian NEACȘU – Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 5, Sala 5156)
18:00 – 19:00: Ștefan-Ovidiu POPA – Ministrul Transporturilor și Infrastructurii (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 3, Sala 3150)
18:30 – 19:30: Natalia-Elena INTOTERO – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor (Camera Deputaților, Corp A2, Etaj P, Sala Iuliu Maniu)
19:00 – 20:00: Ioana-Ruxandra-Victoria CIOCAN – Ministrul Culturii (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 3, Sala 3150)
Audierile continuă marți dimineață cu miniștrii propuși pentru Justiție, Fonduri Europene, Externe, Muncă și Sănătate:
09:00 – 10:00: Radu MARINESCU – Ministrul Justiției (Camera Deputaților, Corp C3, Etaj P1, Sala Mihai Viteazul)
09:30 – 10:30: Alexandru-Mihai GHIGIU – Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (Camera Deputaților, Corp B2, Etaj P, Sala President)
10:00 – 11:00: Sebastian-Dănuț NECULĂESCU – Ministrul Afacerilor Externe (Camera Deputaților, Corp A2, Etaj P, Sala Iuliu Maniu)
10:30 – 11:30: Petre Florin MANOLE – Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (Camera Deputaților, Corp C3, Etaj P1, Sala Mihai Viteazul)
11:00 – 12:00: Alexandru-Florin ROGOBETE – Ministrul Sănătății (Camera Deputaților, Corp B2, Etaj 2, Cam. 2)
După încheierea audierilor din comisii și acordarea avizelor (consultative), senatorii și deputații se vor reuni în plen comun marți, 20 octombrie 2026, începând cu ora 14:00.
Plenul reunit va dezbate programul de guvernare și lista miniștrilor propuși de premierul desemnat Luca-Alexandru Niculescu, urmând să acorde votul de încredere pentru noul Executiv.