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Politica· 3 min citire

Programul audierilor pentru Cabinetul Niculescu: Cine sunt miniștrii propuși și când merg în Parlament pentru votul de încredere

Foto/Arhivă/Inquam/George Călin

Foto/Arhivă/Inquam/George Călin

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 21:41

Calendarul audierilor pentru viitorii membri ai Guvernului condus de prim-ministrul desemnat Luca-Alexandru Niculescu a fost stabilit. Miniștrii propuși vor fi audiați pe 19 și 20 octombrie 2026 în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și Senatului, urmând ca votul de învestitură în plenul reunit să aibă loc marți, de la ora 14:00.

Audierile celor 17 miniștri și miniștri delegați se vor desfășura în format hibrid (cu prezență fizică și online), conform repartizării transmise Parlamentului.

Luni, 19 octombrie 2026: Prima serie de audieri

Prima zi a audierilor debutează la ora 12:00 și aduce în fața comisiilor de specialitate unii dintre cei mai importanți titulari din portofoliile economice și de securitate.

  • 12:00 – 13:00: Florin-Ionuț BARBUMinistrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 1, Sala 29)

  • 12:30 – 13:30: Marcel-Alexandru STOICAMinistrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Camera Deputaților, Corp C3, Etaj P1, Sala Mihai Viteazul)

  • 13:00 – 14:00: Dumitru CHISĂLIȚĂMinistrul Energiei (Senat, Corp C2, Etaj P1, Sala Avram Iancu)

  • 13:30 – 14:30: Ștefan-Radu OPREAMinistrul Apărării Naționale (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 5, Sala 5156)

  • 14:00 – 15:00: Daniel-Cătălin ZAMFIRMinistrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (Senat, Corp C2, Etaj P1, Sala Avram Iancu)

  • 15:00 – 16:00: Costinel-Bogdan DUMITRUMinistrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială (Senat, Corp C2, Etaj P1, Sala Avram Iancu)

  • 15:30 – 16:30: Alexandru NAZAREMinistrul Finanțelor (Camera Deputaților, Corp A2, Etaj P, Sala Iuliu Maniu)

  • 16:00 – 17:00: Valentin-Sorin COSTREIEMinistrul Educației și Cercetării (Camera Deputaților, Corp C5, Etaj 2, Sala H.P. Bengescu)

  • 17:00 – 18:00: Sorin-Gabriel IONESCUMinistrul Delegat pentru Învățământul Preuniversitar (Camera Deputaților, Corp C5, Etaj 2, Sala H.P. Bengescu)

  • 17:30 – 18:30: Marian NEACȘUViceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 5, Sala 5156)

  • 18:00 – 19:00: Ștefan-Ovidiu POPAMinistrul Transporturilor și Infrastructurii (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 3, Sala 3150)

  • 18:30 – 19:30: Natalia-Elena INTOTEROMinistrul Mediului, Apelor și Pădurilor (Camera Deputaților, Corp A2, Etaj P, Sala Iuliu Maniu)

  • 19:00 – 20:00: Ioana-Ruxandra-Victoria CIOCANMinistrul Culturii (Camera Deputaților, Corp B4, Etaj 3, Sala 3150)

Marți, 20 octombrie 2026: A doua serie de audieri și Votul de Învestitură

Audierile continuă marți dimineață cu miniștrii propuși pentru Justiție, Fonduri Europene, Externe, Muncă și Sănătate:

  • 09:00 – 10:00: Radu MARINESCUMinistrul Justiției (Camera Deputaților, Corp C3, Etaj P1, Sala Mihai Viteazul)

  • 09:30 – 10:30: Alexandru-Mihai GHIGIUMinistrul Investițiilor și Proiectelor Europene (Camera Deputaților, Corp B2, Etaj P, Sala President)

  • 10:00 – 11:00: Sebastian-Dănuț NECULĂESCUMinistrul Afacerilor Externe (Camera Deputaților, Corp A2, Etaj P, Sala Iuliu Maniu)

  • 10:30 – 11:30: Petre Florin MANOLEMinistrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (Camera Deputaților, Corp C3, Etaj P1, Sala Mihai Viteazul)

  • 11:00 – 12:00: Alexandru-Florin ROGOBETEMinistrul Sănătății (Camera Deputaților, Corp B2, Etaj 2, Cam. 2)

Votul decisiv în Plenul Reunit

După încheierea audierilor din comisii și acordarea avizelor (consultative), senatorii și deputații se vor reuni în plen comun marți, 20 octombrie 2026, începând cu ora 14:00.

Plenul reunit va dezbate programul de guvernare și lista miniștrilor propuși de premierul desemnat Luca-Alexandru Niculescu, urmând să acorde votul de încredere pentru noul Executiv.

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