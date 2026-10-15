Măsurile majore din noul Program de Guvernare: Reforma administrației, modificări la impozitul pe proprietate, indexarea pensiilor din 2027 și scutiri de CASS

Publicat 15 oct. 2026, 19:48 Actualizat 15 oct. 2026, 19:50

Guvernul condus de premierul Niculescu își propune o reformă profundă a aparatului bugetar, schimbarea modului de calcul al impozitului pe proprietate, o nouă lege a salarizării unitare și scutiri de la plata CASS pentru categorii vulnerabile. Vezi cele mai importante măsuri asumate în noul program de guvernare.

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