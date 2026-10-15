Luca Niculescu, anunț despre pensii și salariul minim. Ce spune despre creșterea taxelor

Luca Niculescu, premierul desemnat, a declarat joi seară că își asumă formarea noului Guvern într-un context marcat de crize politice, economice și sociale. Acesta a anunțat că obiectivul său este evitarea majorării taxelor și impozitelor, însă a precizat că o decizie privind fiscalitatea pentru anul viitor va putea fi luată după analizarea tuturor datelor bugetare. Niculescu a mai afirmat că pensiile vor fi indexate de anul viitor și că există posibilitatea unor vești bune și în privința salariului minim.
Luca Niculescu: „Dorința este să nu creștem taxe și impozite”
Premierul desemnat a explicat că, în acest moment, nu există toate datele necesare pentru stabilirea formei finale a taxelor și impozitelor pentru anul viitor. Acesta a evitat să facă promisiuni înainte de clarificarea situației bugetare.
„Nu avem încă toate cifrele pentru a vedea cum vor arăta taxele și impozitele anul viitor. Dorința este să nu creștem taxe și impozite”, a declarat Luca Niculescu.
Acesta a precizat că situația va deveni mai clară după definitivarea calculelor bugetare și elaborarea legii bugetului. Totodată, premierul desemnat a subliniat că va fi necesară o rectificare bugetară pentru a răspunde unor probleme urgente, inclusiv celor din sistemul de ambulanță.
Premierul desemnat: Pensiile vor fi indexate de anul viitor
Luca Niculescu a anunțat că pensiile vor fi indexate începând de anul viitor, pe care a prezentat-o drept o măsură pozitivă pentru populație.
În ceea ce privește salariul minim, premierul desemnat a precizat că discuțiile sunt încă în desfășurare și că o decizie va depinde de situația bugetară după rectificare.
„Sunt discuții, vedem cum stăm după rectificare”, a spus Niculescu despre salariul minim, adăugând că este posibil să existe vești bune și în acest domeniu.
Restanțele salariale ale magistraților pun presiune pe buget
Premierul desemnat a recunoscut că plata restanțelor salariale ale magistraților reprezintă o presiune suplimentară asupra bugetului de stat. Sumele datorate sunt estimate la aproximativ un miliard de euro.
„Nu vă ascund că asta pune presiune suplimentară pe buget”, a declarat Luca Niculescu.
Acesta a afirmat că intenționează să discute cu toate părțile implicate pentru a identifica soluții.
„Îi voi invita pe toți cei care sunt parte a problemei la dialog, să vedem ce soluții găsim”, a precizat premierul desemnat.
Plan de relansare economică de 5 miliarde de euro
Luca Niculescu a vorbit și despre măsurile de sprijin pentru mediul de afaceri, menționând un plan de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro, care ar urma să susțină economia și în anii următori.
Printre măsurile discutate se numără sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Premierul desemnat a susținut că acest impozit a contribuit la reducerea investițiilor străine în România.
În ceea ce privește compania Dacia, Niculescu a afirmat că aceasta reprezintă o prioritate și că intenționează să discute cu reprezentanții companiilor pentru a analiza problemele și eventualele măsuri de sprijin.
Niculescu mizează pe sprijinul partidelor pentru depășirea crizei politice
Premierul desemnat s-a declarat optimist în privința votului de învestire și a mulțumit partidelor care au anunțat că vor susține formarea noului Guvern.
Acesta a menționat deciziile PSD, PNL, UDMR și ale reprezentanților minorităților naționale, subliniind că este nevoie de o înțelegere politică pentru depășirea crizei.
Niculescu a afirmat că preferă un Guvern susținut de mai multe partide, chiar dacă există diferențe de viziune și tensiuni între acestea. El a precizat că speră ca în următoarele șase luni să nu fie depusă o moțiune de cenzură și că se bazează pe înțelegerea dintre formațiunile politice.
Premierul desemnat a subliniat că România trebuie să respecte ținta de deficit și că prioritatea Guvernului va fi ca populația să simtă o îmbunătățire a nivelului de trai.
„Nu promit miracole”, a afirmat Niculescu, făcând referire și la contextul internațional dificil.
„Voi face un Guvern pentru România”
Întrebat despre orientarea politică a viitorului Executiv și despre relațiile externe, Luca Niculescu a afirmat că obiectivul său este să formeze un Guvern care să acționeze în interesul țării, indiferent de orientarea politică a membrilor săi.
„Va fi un Guvern pentru România”, a declarat premierul desemnat.
Acesta a subliniat importanța relațiilor cu Statele Unite, pe care le-a descris drept principalul aliat al României, dar și a parteneriatului istoric cu Franța și a relațiilor cu celelalte state europene.
Niculescu a mai spus că își dorește să iasă cât mai mult din birou, să viziteze orașe și sate și să intre în contact direct cu cetățenii. Totodată, a evidențiat necesitatea unei agende externe diversificate, care să contribuie la atragerea investițiilor în România.
Premierul desemnat a afirmat că își asumă responsabilitatea formării Guvernului, în ciuda dificultăților economice și politice, și a susținut că dialogul va rămâne important în relația cu partidele, companiile și celelalte instituții implicate în rezolvarea problemelor țării.