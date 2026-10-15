Luca Niculescu, anunț despre pensii și salariul minim. Ce spune despre creșterea taxelor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 19:37

Luca Niculescu, premierul desemnat, a declarat joi seară că își asumă formarea noului Guvern într-un context marcat de crize politice, economice și sociale. Acesta a anunțat că obiectivul său este evitarea majorării taxelor și impozitelor, însă a precizat că o decizie privind fiscalitatea pentru anul viitor va putea fi luată după analizarea tuturor datelor bugetare. Niculescu a mai afirmat că pensiile vor fi indexate de anul viitor și că există posibilitatea unor vești bune și în privința salariului minim.

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