Petrișor Peiu vede moțiunea de cenzură, un posibil test pentru liberali: „Ei votează învestirea guvernului”

Publicat 15 oct. 2026, 19:55 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu susține că parlamentarii Partidului Național Liberal vor vota învestirea noului Guvern, în ciuda declarațiilor prin care Ilie Bolojan a lăsat deschisă posibilitatea ca formațiunea să se distanțeze de actuala formulă de guvernare. Reprezentantul AUR a criticat strategia liberalilor și a pus sub semnul întrebării intențiile acestora privind susținerea Executivului și trecerea în opoziție.

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