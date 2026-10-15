Petrișor Peiu vede moțiunea de cenzură, un posibil test pentru liberali: „Ei votează învestirea guvernului”

„Nu va fi ușor. Deci, în primul rând, domnia sa (Ilie Bolojan) vrea să scape de cartoful ăsta fierbinte. După care și-a dat seama că, dacă va vota un guvern în care sunt miniștri de la PSD, va avea o problemă mare de credibilitate și va continua să piardă puncte electorale, așa cum pierde și în aceste momente.
Și atunci a îndepărtat de la dânsul povara deciziei, cel puțin formal, și a zis: „Fiecare să facă ce vrea!”. Știind, de altfel, că colegii vor vota pentru învestirea guvernului.
Ideea este următoarea: ei abia așteaptă să scape de povara guvernării, care i-a condus la un scor foarte prost în sondajele de acum. Nu știu, de unde crescuseră după iunie-iulie, binișor, iar domnul premier era foarte popular. Acum a ajuns la un nivel foarte scăzut și inclusiv cota domniei sale a scăzut foarte tare. Deci trebuie să scape de guvernare. Cam asta este lozinca lor.
Nu, că oricum, și fără ce ar spune domnia sa, problema este că vor mai rămâne secretari de stat, șefi de agenții și de autorități de la ei. Adică nu va fi chiar așa.
Ideea este foarte simplă. Ei votează învestirea guvernului. Deci își împart responsabilitatea cu toți cei care votează învestirea acestui guvern.
Cu alte cuvinte, dânsul ne spune: „Domnule, puteți să votați, deși știți că programul de guvernare este mincinos, deși știți că miniștrii sunt cei pe care voi i-ați criticat tot timpul, spunând că n-ar fi buni”. Adică, dacă votezi știind că este un lucru rău și că faci un lucru rău țării, din punctul lor de vedere, este o ipocrizie foarte mare.
După care, a doua zi, ce să faci? Să-i critici pe la televizor? Altceva ce o să facă?
Vor vota moțiunea pe care o depunem noi?
Eu vă atrag atenția asupra ipocriziei mesajului domniei sale. Ce înseamnă că vei face opoziție? Înseamnă că vei critica la televizor? Nu. A face opoziție înseamnă să depui moțiuni simple, să depui moțiuni de cenzură, să nu votezi proiectele de lege ale Guvernului. Asta înseamnă.”