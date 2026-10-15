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Politica· 2 min citire

Petrișor Peiu vede moțiunea de cenzură, un posibil test pentru liberali: „Ei votează învestirea guvernului”

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 oct. 2026, 19:55
SursăRealitatea PLUS

Petrișor Peiu susține că parlamentarii Partidului Național Liberal vor vota învestirea noului Guvern, în ciuda declarațiilor prin care Ilie Bolojan a lăsat deschisă posibilitatea ca formațiunea să se distanțeze de actuala formulă de guvernare. Reprezentantul AUR a criticat strategia liberalilor și a pus sub semnul întrebării intențiile acestora privind susținerea Executivului și trecerea în opoziție.

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Petrișor Peiu a afirmat că amânarea unei decizii oficiale în interiorul PNL ar putea avea mai degrabă un rol de imagine, în condițiile în care partidul ar încerca să se distanțeze de costurile politice asociate guvernării.

Petrișor Peiu: Liberalii vor vota învestirea Guvernului

Petrișor Peiu consideră că liberalii vor susține în Parlament învestirea Executivului, chiar dacă liderii formațiunii au transmis mesaje privind o posibilă retragere din coaliție sau o susținere limitată în timp.

Potrivit reprezentantului AUR, Ilie Bolojan ar fi încercat să transfere responsabilitatea deciziei către colegii de partid, pentru a evita asumarea directă a unei poziții care ar putea avea consecințe electorale.

„Nu va fi ușor. Deci, în primul rând, domnia sa (Ilie Bolojan) vrea să scape de cartoful ăsta fierbinte. După care și-a dat seama că, dacă va vota un guvern în care sunt miniștri de la PSD, va avea o problemă mare de credibilitate și va continua să piardă puncte electorale, așa cum pierde și în aceste momente.

Și atunci a îndepărtat de la dânsul povara deciziei, cel puțin formal, și a zis: „Fiecare să facă ce vrea!”. Știind, de altfel, că colegii vor vota pentru învestirea guvernului.

Ideea este următoarea: ei abia așteaptă să scape de povara guvernării, care i-a condus la un scor foarte prost în sondajele de acum. Nu știu, de unde crescuseră după iunie-iulie, binișor, iar domnul premier era foarte popular. Acum a ajuns la un nivel foarte scăzut și inclusiv cota domniei sale a scăzut foarte tare. Deci trebuie să scape de guvernare. Cam asta este lozinca lor.

Nu, că oricum, și fără ce ar spune domnia sa, problema este că vor mai rămâne secretari de stat, șefi de agenții și de autorități de la ei. Adică nu va fi chiar așa.

Ideea este foarte simplă. Ei votează învestirea guvernului. Deci își împart responsabilitatea cu toți cei care votează învestirea acestui guvern.

Cu alte cuvinte, dânsul ne spune: „Domnule, puteți să votați, deși știți că programul de guvernare este mincinos, deși știți că miniștrii sunt cei pe care voi i-ați criticat tot timpul, spunând că n-ar fi buni”. Adică, dacă votezi știind că este un lucru rău și că faci un lucru rău țării, din punctul lor de vedere, este o ipocrizie foarte mare.

După care, a doua zi, ce să faci? Să-i critici pe la televizor? Altceva ce o să facă?

Vor vota moțiunea pe care o depunem noi?

Eu vă atrag atenția asupra ipocriziei mesajului domniei sale. Ce înseamnă că vei face opoziție? Înseamnă că vei critica la televizor? Nu. A face opoziție înseamnă să depui moțiuni simple, să depui moțiuni de cenzură, să nu votezi proiectele de lege ale Guvernului. Asta înseamnă.”

— a declarat Petrișor Peiu la Realitatea PLUS

În cadrul discuției, Petrișor Peiu a contestat mesajele transmise de Ilie Bolojan cu privire la viitoarea poziție a liberalilor față de Executiv.

Reprezentantul AUR a susținut că o eventuală susținere a Guvernului la votul de învestitură ar presupune asumarea responsabilității pentru programul de guvernare și pentru componența echipei ministeriale.

Acesta a criticat ceea ce consideră a fi o contradicție între votul pentru învestirea Cabinetului și declarațiile ulterioare prin care liberalii ar putea contesta activitatea miniștrilor.

În opinia sa, nu este suficient ca un partid să anunțe că va face opoziție prin declarații publice, dacă în Parlament continuă să susțină Executivul și proiectele acestuia.

Peiu a pus sub semnul întrebării și posibilitatea ca PNL să susțină Guvernul pentru o perioadă limitată, după care să încerce să se delimiteze de deciziile adoptate.

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