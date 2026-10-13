Petrișor Peiu avertizează că instalarea unui nou Guvern nu elimină riscul de faliment. AUR cere reducerea cheltuielilor

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, lansează un avertisment privind situația financiară a României. Acesta susține că instalarea unui nou Guvern nu garantează evitarea unui eventual faliment, dacă autoritățile nu iau măsuri pentru reducerea cheltuielilor statului. În exclusivitate la Realitatea PLUS, liderul AUR a criticat inclusiv împrumuturile suplimentare pentru programul SAFE și a explicat cum va acționa formațiunea sa după învestirea noului Executiv.
Liderul AUR consideră că problemele financiare ale României nu pot fi rezolvate doar prin numirea unui nou Guvern. Potrivit acestuia, principala problemă este nivelul cheltuielilor publice, care trebuie redus pentru a evita agravarea situației economice. Peiu a atras atenția că unele dintre deciziile care au afectat finanțele țării au fost luate chiar în perioada Guvernului interimar. Acesta a dat drept exemplu împrumuturile suplimentare pentru programul european SAFE, destinat finanțării unor investiții în domeniul apărării. De altfel, reprezentantul AUR a susținut și anterior necesitatea unor reduceri ale cheltuielilor din aparatul de stat, considerând că acestea sunt esențiale pentru stabilizarea finanțelor publice.
AUR anunță că va sancționa deciziile greșite ale noului Guvern, dar va susține măsurile pentru români
Petrișor Peiu a explicat și poziția pe care AUR o va avea față de viitorul Executiv. Acesta a precizat că formațiunea sa rămâne în opoziție și va critica deciziile pe care le consideră dăunătoare pentru România. Totuși, liderul AUR a subliniat că partidul nu va respinge automat toate măsurile adoptate de noul Guvern. Dacă vor exista propuneri care coincid cu inițiativele susținute de AUR, acestea vor beneficia de sprijinul formațiunii.
Un exemplu oferit de Peiu este eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului, măsură pe care AUR susține că a propus-o și pe care intenționează să o susțină în continuare.
„Vreau să spun că nu existența unui guvern ne-ar garanta că nu se întâmplă un fel de faliment, ci lipsa unor măsuri de reducere a cheltuielilor va conduce la acest lucru. Măsurile care au afectat situația financiară a țării s-au luat, multe dintre ele în perioada guvernului interimar. Păi vă spun, de exemplu, împrumuturile suplimentare pentru SAFE. Noi, fiind în opoziție, nefiind la guvern, suntem în opoziție și atunci va trebui să sancționăm tot ceea ce face guvernul rău. Dacă vorbim de scutirea de CASS pentru mamele aflate în concediu de îngrijire a copilului, noi am propus asta, noi asta o susținem”, a declarat Petrișor Peiu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, când partidele parlamentare trebuie să decidă dacă vor acorda votul de învestitură. Peiu insistă că, indiferent cine va conduce Executivul, reducerea cheltuielilor publice trebuie să fie una dintre principalele preocupări ale autorităților.