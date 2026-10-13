Petrișor Peiu avertizează că instalarea unui nou Guvern nu elimină riscul de faliment. AUR cere reducerea cheltuielilor

Publicat 13 oct. 2026, 16:00 Actualizat 13 oct. 2026, 16:01 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, lansează un avertisment privind situația financiară a României. Acesta susține că instalarea unui nou Guvern nu garantează evitarea unui eventual faliment, dacă autoritățile nu iau măsuri pentru reducerea cheltuielilor statului. În exclusivitate la Realitatea PLUS, liderul AUR a criticat inclusiv împrumuturile suplimentare pentru programul SAFE și a explicat cum va acționa formațiunea sa după învestirea noului Executiv.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre petrisor peiu