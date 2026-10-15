Petrișor Peiu: „Indexarea pensiilor este o chestiune obligatorie!”

Publicat 15 oct. 2026, 19:31 Sursă Realitatea PLUS

Indexarea pensiilor trebuie realizată conform legii, susține Petrișor Peiu, care atrage atenția că suspendarea mecanismului de majorare a veniturilor pensionarilor a amânat aplicarea unei prevederi legislative. Reprezentantul AUR a explicat că o eventuală creștere ar trebui calculată în funcție de inflația din anul precedent și de jumătate din creșterea salariului mediu brut pe economie. În același timp, acesta a ridicat întrebări privind sursele de finanțare și prioritățile bugetare ale Guvernului.

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