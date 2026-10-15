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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu: „Indexarea pensiilor este o chestiune obligatorie!”

Petrișor Peiu

Petrișor Peiu

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 oct. 2026, 19:31
SursăRealitatea PLUS

Indexarea pensiilor trebuie realizată conform legii, susține Petrișor Peiu, care atrage atenția că suspendarea mecanismului de majorare a veniturilor pensionarilor a amânat aplicarea unei prevederi legislative. Reprezentantul AUR a explicat că o eventuală creștere ar trebui calculată în funcție de inflația din anul precedent și de jumătate din creșterea salariului mediu brut pe economie. În același timp, acesta a ridicat întrebări privind sursele de finanțare și prioritățile bugetare ale Guvernului.

Petrișor Peiu cere respectarea legii privind indexarea pensiilor

Petrișor Peiu a declarat că indexarea anuală a pensiilor este prevăzută de legislația în vigoare, însă aplicarea acesteia a fost suspendată pentru anii 2025 și 2026 printr-o măsură adoptată în perioada guvernării precedente.

Indexarea pensiilor este o chestiune obligatorie pentru că există o lege în vigoare care obligă Guvernul să facă această indexare în fiecare an.

Îl obligă și pe Ilie Bolojan, numai că atunci coaliția din care făcea parte și PSD a dat o lege prin care a suspendat aplicarea legii timp de doi ani: 2025 și 2026. Adică s-a făcut o lege care a fost valabilă patru luni, în 2024.

Indexarea ar trebui făcută conform legii, cu valoarea ratei inflației din anul precedent, adică din anul încheiat, plus jumătate din creșterea salariului mediu brut pe economie. Ceea ce ne-ar fi condus la vreo, cred că 15%, dacă ne referim la anul trecut. Oricum, peste 13%, cu certitudine. Undeva între 13% și 15%.

Să vedem cu cât va fi făcută, să vedem ce spune Guvernul și să vedem când va fi făcută.

De unde vor fi luați acești bani? Asta trebuie să vedem în programul de guvernare.

Acum, fiecare guvern decide în mod politic cum împarte banii pe care îi are, adică pe ce îi cheltuie. Dacă Guvernul va decide că este mai important să indexeze pensiile, și eu cred că așa este, pentru că există o lege în vigoare, decât să facă, nu știu, săli de sport, atunci așa va face. V-am dat un exemplu. Nu sugerez că nu trebuie făcute săli de sport.

Deci există o sumă de bani care intră în bugetul consolidat al statului, iar Guvernul hotărăște cum îi cheltuie. Aceasta este, până la urmă, o decizie politică.

La fel și în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru mamele aflate în îngrijirea copiilor, veterani de război și foști deținuți politici. A fost o măgărie din partea vechii coaliții să nu păstreze această scutire, pentru că este vorba despre o sumă foarte mică, undeva în jur de 2-3 miliarde de lei pe an, care se strâng din aceste sume. O sumă mică în comparație cu efectele pe care le generează într-o țară secătuită de scăderea demografică.

— a declarat Petrișor Peiu la Realitatea PLUS

Legea salarizării, un alt subiect aflat în discuție

Referitor la viitoarea lege a salarizării, Petrișor Peiu a precizat că nu poate formula o concluzie în lipsa unor detalii concrete despre conținutul proiectului.

Acesta a arătat că, în pozițiile prezentate de PSD, este menționată adoptarea unei noi legi a salarizării, însă nu sunt precizate suficient de clar criteriile și principiile pe care ar urma să se bazeze actul normativ.

În ceea ce privește legea salarizării, nu știm. Să vedem cum va arăta. Nu pot să mă pronunț, pentru că, deocamdată, în pozițiile prezentate de PSD este menționată adoptarea legii salarizării, dar nu se spune cum ar trebui să arate.

Păi, să vedem dacă se vor ține de cuvânt.

Nu sunt surprize foarte mari, pentru că știm care sunt aceste sume. Este vorba despre sumele care nu s-au plătit din schema de plafonare și compensare, unde sunt câteva miliarde bune de lei.

Este vorba despre sumele care ar fi corespunzătoare lucrărilor deja efectuate în programul Anghel Saligny, unde nu se mai fac plăți de ceva vreme. Se cam știu toate aceste, plus alte datorii pe care diverse instituții de stat le au către furnizori, datorii care nu s-au plătit pentru că pur și simplu...instituțiile respective n-au mai avut resurse bugetare. Cred că vorbim în total de vreo 30-40 de miliarde de lei.

— a declarat Petrișor Peiu la Realitatea PLUS
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