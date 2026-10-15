Petrișor Peiu: „Indexarea pensiilor este o chestiune obligatorie!”

Indexarea pensiilor este o chestiune obligatorie pentru că există o lege în vigoare care obligă Guvernul să facă această indexare în fiecare an.
Îl obligă și pe Ilie Bolojan, numai că atunci coaliția din care făcea parte și PSD a dat o lege prin care a suspendat aplicarea legii timp de doi ani: 2025 și 2026. Adică s-a făcut o lege care a fost valabilă patru luni, în 2024.
Indexarea ar trebui făcută conform legii, cu valoarea ratei inflației din anul precedent, adică din anul încheiat, plus jumătate din creșterea salariului mediu brut pe economie. Ceea ce ne-ar fi condus la vreo, cred că 15%, dacă ne referim la anul trecut. Oricum, peste 13%, cu certitudine. Undeva între 13% și 15%.
Să vedem cu cât va fi făcută, să vedem ce spune Guvernul și să vedem când va fi făcută.
De unde vor fi luați acești bani? Asta trebuie să vedem în programul de guvernare.
Acum, fiecare guvern decide în mod politic cum împarte banii pe care îi are, adică pe ce îi cheltuie. Dacă Guvernul va decide că este mai important să indexeze pensiile, și eu cred că așa este, pentru că există o lege în vigoare, decât să facă, nu știu, săli de sport, atunci așa va face. V-am dat un exemplu. Nu sugerez că nu trebuie făcute săli de sport.
Deci există o sumă de bani care intră în bugetul consolidat al statului, iar Guvernul hotărăște cum îi cheltuie. Aceasta este, până la urmă, o decizie politică.
La fel și în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru mamele aflate în îngrijirea copiilor, veterani de război și foști deținuți politici. A fost o măgărie din partea vechii coaliții să nu păstreze această scutire, pentru că este vorba despre o sumă foarte mică, undeva în jur de 2-3 miliarde de lei pe an, care se strâng din aceste sume. O sumă mică în comparație cu efectele pe care le generează într-o țară secătuită de scăderea demografică.