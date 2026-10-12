EXCLUSIV | Petrișor Peiu (AUR), avertisment privind colapsul financiar al României: „S-au făcut împrumuturi pe care nu ni le mai permitem”

România este în pericol de colaps financiar, iar vina nu aparține absenței unui guvern plin, ci irosirii banului public pe achiziții neurgente! Declarația aparține liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus de ce un cabinet interimar poate tăia imediat cheltuielile statului și care sunt singurele lucruri pe care doar un guvern definitiv le poate aproba.
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, avertizează că România se află în fața unui risc uriaș de colaps financiar, iar rezolvarea nu stă neapărat în investirea rapidă a unui nou executiv, ci în stoparea imediată a risipei din banii publici.
În exclusivitate la Realitatea Plus, parlamentarul a explicat că un guvern interimar are deja toate pârghiile legale pentru a opri cheltuielile care nu reprezintă o urgență națională, de la achizițiile de armament greu până la proiectele de infrastructură locală neesențiale.
„Nu existența unui guvern ne-ar garanta că nu se întâmplă un fel de faliment, ci lipsa unor măsuri drastice de reducere a cheltuielilor va conduce la acest lucru. Măsurile care au afectat grav situația financiară a țării s-au luat, multe dintre ele, chiar în perioada guvernului interimar. S-au făcut împrumuturi suplimentare pentru SAFE, pentru a cumpăra armament greu, în contextul în care România nu își mai permitea financiar acel împrumut. Vorbim de foarte multe cheltuieli care continuă să se facă, deși nu sunt urgente — de la săli de sport până la tot felul de proiecte de interes local. Nu că n-ar fi necesare, dar nu sunt o urgență. Nu se redimensionează funcțiunea statului. Statul trebuie să facă în continuare foarte multe chestiuni și atunci are nevoie de personal suplimentar, de bunuri și servicii suplimentare. Toate aceste lucruri puteau fi reduse și de un guvern interimar. Singurele chestiuni pe care nu le poate face un cabinet interimar sunt rectificarea bugetară și aprobarea proiectului de buget pentru anul 2027. Avem nevoie de rectificare bugetară la Legea bugetului pe anul 2027 și de măsuri de sprijin pentru persoanele din categoriile vulnerabile. Dacă noul guvern va fi votat, asta nu înseamnă că suspendăm regulile democrației. Noi, fiind în opoziție, va trebui să sancționăm tot ceea ce face guvernul rău. Ne-au exclus din această construcție, noi nu suntem parte din nicio înțelegere. Dacă vorbim de scutirea de CASS pentru mame la toate procedurile de îngrijire a copilului, noi am propus asta și o susținem. Cât despre ce fel de guvern va propune Luca Nicolescu, nu știu, va fi în funcție de ce se înțelege cu PSD-iștii. Cei care determină cu adevărat acest rezultat sunt pesediștii”, a declarat la REALITATEA PLUS, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.