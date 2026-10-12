EXCLUSIV | Petrișor Peiu (AUR), avertisment privind colapsul financiar al României: „S-au făcut împrumuturi pe care nu ni le mai permitem”

Publicat 12 oct. 2026, 18:20 Sursă Realitatea PLUS

România este în pericol de colaps financiar, iar vina nu aparține absenței unui guvern plin, ci irosirii banului public pe achiziții neurgente! Declarația aparține liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care a explicat în exclusivitate la Realitatea Plus de ce un cabinet interimar poate tăia imediat cheltuielile statului și care sunt singurele lucruri pe care doar un guvern definitiv le poate aproba.

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