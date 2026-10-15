Scenariu sumbru pentru viitorul Guvern. Claudiu Târziu: „Termenul de valabilitate este de cel mult șase luni”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 oct. 2026, 20:43

Claudiu Târziu, europarlamentar, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, critică promisiunile economice din programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu și avertizează că majorările de salarii și pensii, reducerile de impozite și ajutoarele pentru persoanele vulnerabile nu pot fi susținute fără o creștere reală a producției. În declarații exclusive făcute la Realitatea PLUS, acesta a descris viitorul Executiv drept un „guvern paratrăsnet”, cu un termen de valabilitate de cel mult șase luni, și a pus sub semnul întrebării asumarea răspunderii politice de către PNL.

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