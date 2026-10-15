Scenariu sumbru pentru viitorul Guvern. Claudiu Târziu: „Termenul de valabilitate este de cel mult șase luni”
Foto/Arhivă
Claudiu Târziu, europarlamentar, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, critică promisiunile economice din programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu și avertizează că majorările de salarii și pensii, reducerile de impozite și ajutoarele pentru persoanele vulnerabile nu pot fi susținute fără o creștere reală a producției. În declarații exclusive făcute la Realitatea PLUS, acesta a descris viitorul Executiv drept un „guvern paratrăsnet”, cu un termen de valabilitate de cel mult șase luni, și a pus sub semnul întrebării asumarea răspunderii politice de către PNL.
Claudiu Târziu, fondator AUR, lansează un avertisment privind promisiunile economice incluse în programul de guvernare propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Acesta consideră că majorările de salarii și pensii, renunțarea la anumite impozitări și acordarea unor noi ajutoare sociale nu pot fi realizate simultan cu reducerea deficitului bugetar, în lipsa unor măsuri concrete pentru creșterea producției și a veniturilor economiei.
În declarații exclusive făcute la Realitatea PLUS, Târziu a atras atenția asupra contradicțiilor pe care le vede între angajamentele financiare asumate și posibilitățile reale ale bugetului.
„Dacă PNL are alte ținte, promite că va face, dar în niciun caz nu poți să și tai, să și tai. E cam complicat să faci și ceea ce a spus premierul desemnat, creșterea creșterii de salarii, pensii, așa cum se cuvin, renunțăm la niște impozitări, facem tot felul de lucruri din astea care presupun bani și, pe de altă parte, ținem și deficitul jos, ne ducem inflația. Nu e chiar așa de ușor să faci asta”, a declarat Claudiu Târziu la Realitatea PLUS.
Claudiu Târziu critică promisiunile privind ajutoarele sociale: „Oamenii au nevoie să fie plătiți corect”
Fondatorul AUR a făcut referire și la pachetul de solidaritate anunțat pentru 2027, care ar urma să prevadă sprijin pentru persoanele vulnerabile, pensionarii cu venituri mici și familiile afectate de scumpiri și de facturile ridicate.
Târziu consideră că soluțiile bazate pe ajutoare acordate periodic nu rezolvă problemele structurale ale populației și susține că prioritatea ar trebui să fie asigurarea unor venituri corecte și sustenabile.
„Încă cei au mai propus un pachet de solidaritate în 2027, un sprijin pentru persoanele vulnerabile, pensionarii cu venituri mici și familiile afectate de scumpiri și facturi. Am mai avut discuția asta de foarte multe ori, că oamenii au nevoie să fie plătiți corect, să primească o pensie corectă și nu niște ajutoare date din când în când”, a afirmat fondatorul AUR.
Acesta a pus sub semnul întrebării sustenabilitatea promisiunilor economice în absența unei strategii clare de dezvoltare a economiei și de creștere a producției.
„Atâta vreme cât nu vom produce mai mult, nu vom avea de unde împărți mai mult”
Claudiu Târziu susține că principala problemă a programului de guvernare este lipsa unei direcții suficient de clare privind creșterea producției și dezvoltarea capacității economiei de a genera venituri suplimentare.
„Opinia mea este că aceste profesiuni sunt fără acoperire, atâta vreme cât nu vom produce mai mult, nu vom avea de unde împărți mai mult. Și nu văd nimic în privința aceasta”, a declarat acesta.
Fondatorul AUR a precizat că nu a analizat integral documentul programului de guvernare, însă, din informațiile pe care le-a văzut, nu a identificat o componentă care să trateze în mod explicit și fără echivoc creșterea producției.
„Mă rog, în astea de program de guvernare nu am citit textul ca să văd dacă are referiri. Este citit, dar din ce am văzut că nu are o parte în care să se refere în mod clar și fără echivoc la producție, dom'le. Cum facem noi să producem mai mult, să producem la export, să casăm mai mulți bani, că așa putem să-i împărțim, pe de o parte”, a spus Claudiu Târziu.
În opinia sa, fără o creștere a producției și a veniturilor generate de economie, promisiunile privind majorările de venituri și sprijinul financiar pentru categoriile vulnerabile riscă să rămână fără o acoperire economică solidă.
Târziu: „Guvernul acesta este unul paratrăsnet”
Dincolo de criticile economice, Claudiu Târziu a pus sub semnul întrebării și stabilitatea viitorului Executiv. Acesta consideră că discuțiile despre programul de guvernare trebuie privite în contextul crizei politice pe care România o traversează de mai multe luni.
„Pe de altă parte, ce vreau să vă spun este că discuția asta este ocioasă, adică este inutilă, întrucât guvernul acesta este unul paratrăsnet, este un guvern cu termen de valabilitate anunțat și un termen foarte scurt, de cel mult șase luni de zile”, a declarat fondatorul AUR la Realitatea PLUS.
Târziu a legat supraviețuirea viitorului Guvern de poziția pe care o va adopta PNL și, în special, de acceptarea condiției ca formațiunea să nu depună o moțiune de cenzură în primele șase luni de mandat.
„Să vedem dacă va fi într-adevăr votat de PNL și dacă PNL își va asuma și condiția aceasta, ca în primele șase luni de zile să nu depună nicio moțiune de cenzură”, a afirmat acesta.
În opinia sa, fără un angajament politic clar, viitorul Executiv ar putea deveni doar o soluție temporară, care să amâne o nouă confruntare politică, fără să ofere garanții privind stabilitatea guvernării.
Claudiu Târziu pune presiune pe PNL: „Nu merge așa”
Fondatorul AUR a avertizat că PNL ar putea încerca să își păstreze libertatea de a depune o moțiune de cenzură în orice moment, pentru a evita asumarea integrală a responsabilității pentru funcționarea Guvernului.
„Pentru că s-ar putea ca PNL să spună: «Dom'le, ne rezervăm dreptul de a depune o moțiune de cenzură oricând», pentru că în felul ăsta vor să se derobeze de orice fel de responsabilitate cu privire la guvernare”, a declarat Târziu.
Acesta consideră că un partid care votează un Guvern trebuie să își asume și responsabilitatea politică pentru susținerea acestuia, nu doar să participe la formarea unei majorități temporare.
„Nu merge așa. Ai votat un guvern, că-l exerciți sau nu, guvernarea tu ești responsabil, pe oală măsură cu acela care o exercită, pentru că tu l-ai pus acolo. Ai avut încredere în el, ai avut temei, eu să-l votez”, a afirmat fondatorul AUR.
În final, Claudiu Târziu a sugerat că susținerea unui Guvern motivată exclusiv de teama organizării alegerilor anticipate nu reprezintă o justificare suficientă pentru evitarea responsabilității politice.
„Sau încrederea ta a izvorât din frica de a anticipate, pentru că atunci nu ai chiar niciun fel de justificare”, a conchis acesta.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News