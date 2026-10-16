PSD a fost și rămâne consecvent: companiile de stat profitabile și din domeniile strategice nu trebuie vândute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 oct. 2026, 12:17

Partidul Social Democrat precizează că poziția sa în privința companiilor de stat profitabile și din domeniile strategice a rămas aceeași și va fi susținută și în cadrul Guvernului Niculescu, arată un comunicat al social-democraților transmis vineri, 16 octombrie. PSD s-a opus și se va opune vânzării acestor companii profitabile sau din domenii strategice pentru economia națională, precum energia, apărarea sau sectorul bancar, transmite partidul condus de Sorin Grindeanu. Totodată, PSD nu s-a opus niciodată și nu se va opune atragerii de investitori la companiile de stat aflate în dificultate.

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