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Politica· 1 min citire

George Simion susține că România este o ”republică bananieră” în Uniunea Europeană: ”Nu suntem democrație”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat14 oct. 2026, 23:58
Actualizat15 oct. 2026, 00:14
SursăRealitatea PLUS

Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, în cadrul conferinței internaționale despre alegerile anticipate, organizată de formațiune în Parlamentul European, că România este o republică bananieră în Uniunea Europeană.

George Simion: Suntem republică bananieră sau junta

”Nu suntem democrație, suntem republică bananieră sau junta, cum exista pe vremuri în America de Sud sau în anumite țări africane, doar în unele”, a spus George Simion.

Liderul AUR, George Simion, nu a ratat ocazia de a câștiga capital de imagine de pe urma cazului Călin Georgescu, criticând acțiunile judiciare și pledând pentru restabilirea competiției democratice în România.

”Aici, la începutul acestei conferințe, facem un apel la membrii Parlamentului European de a monitoriza acțiunile în justiție împotriva lui Călin Georgescu și cazurile aferente în termen de proporționalitate, echitate și independență. Să reafirme faptul că voința populară exprimată în alegeri libere nu poate fi răsturnată prin procese nejustificate și prin consensul unei elite. Și să dea seama că excluderea unor forțe politice din cursa democratică slăbește valorile europene. În Uniunea Europeană nu vrem deținuți politici. Eliberați deținuții politici, restaurați democrația și competiția democratică autentică și lăsați popor român să decidă”, a mai spus acesta.

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