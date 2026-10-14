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Politica· 1 min citire
George Simion susține că România este o ”republică bananieră” în Uniunea Europeană: ”Nu suntem democrație”
Publicat14 oct. 2026, 23:58
Actualizat15 oct. 2026, 00:14
SursăRealitatea PLUS
Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, în cadrul conferinței internaționale despre alegerile anticipate, organizată de formațiune în Parlamentul European, că România este o republică bananieră în Uniunea Europeană.
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