UDMR va vota Guvernul Luca Niculescu, dar fără să intre la guvernare
Foto/Arhivă
UDMR și-a anunțat poziția față de viitorul Executiv: va vota Guvernul condus de Luca Niculescu și programul de guvernare, însă nu va ocupa funcții ministeriale. Informația a fost confirmată de senatorul Loránd Turos.
UDMR a încercat în ultimele luni să faciliteze reluarea dialogului dintre partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, în încercarea de a găsi o soluție pentru depășirea crizei politice. Loránd Turos, liderul senatorilor formațiunii, avertizează că prelungirea impasului, inclusiv prin organizarea unor alegeri anticipate, ar fi putut bloca adoptarea bugetului și a măsurilor urgente de care România are nevoie. În opinia sa, viitorul Guvern condus de Luca Niculescu va avea de înfruntat negocieri dificile în Parlament.
Într-un interviu la un post TV, Turos a explicat că UDMR a încercat pe parcursul verii să îi aducă la masa discuțiilor pe reprezentanții PSD, PNL și USR, pentru a identifica o formulă de guvernare funcțională.
Potrivit senatorului, obiectivul acestor demersuri nu a fost eliminarea diferențelor ideologice dintre partide, ci găsirea unui compromis care să permită funcționarea statului și evitarea unei crize prelungite.
Acesta a afirmat că reprezentanții UDMR au purtat discuții succesive cu liderii formațiunilor implicate în fosta coaliție, încercând să îi convingă că dialogul este indispensabil pentru formarea unui guvern responsabil. În opinia sa, lipsa unei înțelegeri ar fi creat riscul ca partidele extremiste să profite de instabilitatea politică.
Turos consideră că tensiunile și ambițiile politice au îngreunat atât negocierile pentru constituirea unui nou Executiv, cât și comunicarea dintre partide. Cu toate acestea, el nu a indicat o anumită formațiune drept principalul responsabil pentru eșecul compromisului.
UDMR susține învestirea Guvernului, dar nu va avea miniștri
Formațiunea a anunțat că va vota pentru învestirea Cabinetului condus de Luca Niculescu și pentru programul de guvernare, însă nu va desemna reprezentanți în viitorul Executiv.
Decizia nu înseamnă că UDMR va respinge automat inițiativele noului Guvern. Loránd Turos a precizat că partidul este dispus să sprijine măsurile pe care le consideră importante pentru populație și pentru menținerea echilibrului economic și politic.
Senatorul a subliniat că România are nevoie de decizii care să limiteze efectele crizei economice și să ofere cetățenilor mai multă predictibilitate. Pentru atingerea acestor obiective, viitorul premier va trebui să obțină sprijin parlamentar pentru fiecare inițiativă importantă.
În condițiile unei majorități care va necesita negocieri, adoptarea proiectelor legislative nu va fi automată. Guvernul va trebui să discute cu diferitele grupuri parlamentare, să identifice punctele comune și să construiască susținere pentru fiecare măsură propusă.
„Nu va avea o misiune ușoară”, a avertizat Turos, referindu-se la provocările cu care se va confrunta viitorul premier.
De ce consideră UDMR că alegerile anticipate nu ar fi rezolvat criza
Referindu-se la posibilitatea dizolvării Parlamentului și organizării unor alegeri anticipate, liderul senatorilor UDMR a spus că nu deține informații potrivit cărora o asemenea variantă ar fi fost discutată la Palatul Cotroceni.
În opinia sa, scrutinul anticipat nu ar fi garantat ieșirea din blocajul politic. Dimpotrivă, organizarea alegerilor ar fi putut prelungi perioada de incertitudine și ar fi întârziat adoptarea unor decizii bugetare esențiale.
Turos a atras atenția că România nu își poate permite să funcționeze pe termen lung cu un guvern interimar, în condițiile în care sunt necesare măsuri economice și decizii care presupun existența unui Executiv cu atribuții depline.
El a avertizat că lipsa unui buget și imposibilitatea efectuării unei rectificări bugetare ar fi putut agrava situația economică și ar fi îngreunat plata unor obligații ale statului.
Senatorul a respins astfel ideea că alegerile anticipate ar fi reprezentat, în mod automat, o soluție pentru depășirea impasului. Din perspectiva sa, prioritatea trebuie să fie formarea unui guvern capabil să adopte rapid măsurile necesare.
Salariile restante, un exemplu al efectelor instabilității
Pentru a ilustra consecințele pe care le poate avea blocajul administrativ, Turos a făcut referire la situația unor angajați din județul Satu Mare, pe care îl reprezintă în Parlament. Potrivit declarațiilor sale, unii dintre aceștia nu și-ar fi primit salariile și se confruntă cu incertitudini privind păstrarea locurilor de muncă.
În acest context, senatorul a insistat asupra necesității de a asigura funcționarea instituțiilor publice și predictibilitatea finanțării acestora.
El consideră că formarea unui Guvern cu puteri depline, adoptarea măsurilor bugetare și asigurarea stabilității economice sunt condiții importante pentru protejarea veniturilor angajaților și pentru evitarea agravării problemelor sociale.
Poziția exprimată de UDMR este, așadar, una de susținere parlamentară fără participare directă la guvernare. Formațiunea intenționează să voteze noul Cabinet, dar își rezervă posibilitatea de a analiza și susține individual măsurile propuse, în funcție de efectele acestora asupra cetățenilor și asupra economiei.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News