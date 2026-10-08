Fifor, atac dur la USR după ce partidul îl contestă pe Luca Niculescu: „Epurați-ne, fraților! Extremiștii sunteți voi”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 08:50

Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa USR după ce lidera deputaților partidului, Diana Stoica, a pus sub semnul întrebării o eventuală susținere pentru Guvernul Luca Niculescu. Deputatul PSD acuză USR că nu mai judecă oamenii după competență sau experiență, ci după simplul fapt că au avut, la un moment dat, o legătură cu social-democrații.

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