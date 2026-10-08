Fifor, atac dur la USR după ce partidul îl contestă pe Luca Niculescu: „Epurați-ne, fraților! Extremiștii sunteți voi”
Mihai Fifor, senator PSD
Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa USR după ce lidera deputaților partidului, Diana Stoica, a pus sub semnul întrebării o eventuală susținere pentru Guvernul Luca Niculescu. Deputatul PSD acuză USR că nu mai judecă oamenii după competență sau experiență, ci după simplul fapt că au avut, la un moment dat, o legătură cu social-democrații.
Reacția vine după ce Diana Stoica a spus că Luca Niculescu este un profesionist cu experiență în administrație și diplomație, dar că a beneficiat în trecut de susținerea PSD, inclusiv pentru funcția de secretar de stat. Lidera deputaților USR a amintit că partidul are deja trei decizii prin care a stabilit că nu va vota un Executiv din care face parte PSD sau persoane susținute de social-democrați.
Fifor: „Halucinant! Nici Luca Niculescu nu e bun”
Mihai Fifor spune că poziția USR este greu de înțeles tocmai pentru că partidul recunoaște pregătirea profesională a premierului desemnat, dar folosește relația acestuia cu PSD drept argument împotriva sa. Deputatul social-democrat ironizează criteriul și susține că, dus până la capăt, acesta ar exclude orice persoană care a colaborat vreodată cu PSD.
„Halucinant! Diana Stoica, lidera grupului deputaților USR, ne anunță că nici Luca Niculescu nu e bun. Deși recunoaște că este un profesionist, cu experiență în administrația publică și diplomație, are un păcat de neiertat: a fost susținut, la un moment dat, de PSD. Anatema pe el!!!”, a scris Mihai Fifor.
Social-democratul amintește că poziția exprimată de Diana Stoica nu este prezentată drept una personală, ci se bazează pe decizii deja luate în interiorul USR. „Partidul nu va vota un guvern din care fac parte PSD sau oameni care au fost susținuți cândva de PSD. Oameni care au orice tangență cu PSD”, spune Fifor.
„Pe logica asta, epurați-ne, fraților!”
De aici, mesajul lui Fifor devine mult mai dur. Deputatul PSD spune că respingerea unei persoane doar pentru că a fost susținută politic în trecut duce discuția dincolo de o simplă confruntare între partide și vorbește despre o „vinovăție prin asociere”.
„Păi, pe logica asta, epurați-ne, fraților! Și nu doar pe noi. Pe toți cei care au lucrat vreodată cu noi. Pe cei care au fost numiți într-o funcție cu susținerea PSD. Pe cei care au stat la aceeași masă cu noi. Pe cei care ne-au strâns mâna. Poate chiar și pe cei care au avut imprudența să respire în apropierea noastră”, afirmă Fifor.
Deputatul PSD continuă atacul și întreabă unde poate duce o asemenea abordare. În opinia sa, problema nu mai este legată de programul viitorului Guvern sau de capacitatea lui Luca Niculescu de a conduce Executivul, ci de asocierea acestuia, la un moment dat, cu PSD.
Fifor acuză USR de „stigmatizare” și „vinovăție prin asociere”
Mihai Fifor susține că atitudinea USR este rezultatul unei strategii politice construite în timp în jurul delimitării totale față de PSD. El acuză partidul că a trecut de la criticarea politicilor social-democraților la respingerea oamenilor care au avut orice fel de legătură profesională sau politică cu formațiunea.
„Pentru că, dincolo de ridicolul acestei declarații și a punctajelor voastre de partid, aici se vede rezultatul unei politici cultivate ani de zile: politica stigmatizării și a vinovăției prin asociere. Policy of shaming! Sună cunoscut?”, afirmă deputatul.
Fifor amintește în mesajul său și de sloganurile folosite de-a lungul timpului împotriva PSD, susținând că USR a dus mai departe și a accentuat împărțirea societății între „noi” și „ei”. Acesta face trimitere la expresia „ciuma roșie”, la protestele din Piața Victoriei și la discursul politic anti-PSD din ultimii ani.
„Extremiștii sunteți voi, USR-iștilor!”
În cea mai dură parte a mesajului, Mihai Fifor compară mecanismul de stigmatizare politică despre care vorbește cu reflexe pe care România le-a mai cunoscut în trecut. Deputatul precizează că nu compară perioadele sau proporțiile, dar spune că mecanismul de împărțire a oamenilor între „buni” și „răi” trebuie respins.
„România a mai cunoscut mecanismul acesta. Stigmatizarea, împărțirea oamenilor în «buni» și «răi» după apartenență, vinovăția prin asociere și transformarea adversarului politic într-un indezirabil au făcut parte din mecanismul care a alimentat tragediile anilor ’50”, afirmă Fifor.
„Nu compar vremurile și nici proporțiile. Dar tocmai pentru că ne cunoaștem istoria, avem obligația să recunoaștem și să respingem asemenea reflexe atunci când reapar în discursul politic”, continuă deputatul PSD.
Mesajul se încheie cu un atac direct la USR. „Iar din tot zgomotul ăsta toxic pe care îl faceți de ani de zile, un singur lucru devine tot mai clar: extremiștii sunteți voi, USR-iștilor! Shaming-ul, stigmatizarea, segregarea pe criterii politice nu trebuie tolerate. Nu în România europeană din 2026”, a transmis Mihai Fifor.
USR spune că Luca Niculescu a fost susținut de PSD
Diana Stoica declarase că USR nu îl consideră pe Luca Niculescu un tehnocrat în sensul clasic al termenului, tocmai din cauza sprijinului politic primit în trecut. Ea a menționat inclusiv numirea acestuia ca secretar de stat în 2022, despre care susține că a avut sprijinul PSD.
„Noi avem trei decizii în partid, deja luate, în care am spus că nu vom vota niciun guvern din care face parte PSD sau oameni care au fost susţinuţi de PSD. Domnul Luca Niculescu, deşi este un profesionist, un om care are o experienţă în administraţia publică şi în diplomaţie, a fost susţinut pe parcursul carierei sale profesionale de către PSD”, a declarat Diana Stoica.
USR nu a închis însă complet ușa negocierilor. Diana Stoica a precizat că partidul va discuta cu premierul desemnat pentru a afla programul de guvernare și, mai ales, ce majoritate parlamentară va sta în spatele viitorului Executiv. Partidul a transmis încă de la desemnarea lui Niculescu că susținerea va depinde de echipa de miniștri, program și formula politică a Guvernului.
Luca Niculescu începe negocierile pentru viitorul Guvern
Disputa dintre PSD și USR apare chiar în momentul în care Luca Niculescu începe negocierile cu partidele pentru formarea noului Guvern. Premierul desemnat trebuie să găsească o formulă care să strângă suficiente voturi în Parlament, în condițiile în care principalele partide au venit deja cu propriile condiții pentru susținerea Cabinetului.
Mihai Fifor a transmis anterior că PSD va decide dacă votează Guvernul Luca Niculescu în funcție de programul de guvernare. Deputatul spunea atunci că partidul nu va accepta continuarea politicilor pe care le asociază fostului Guvern Bolojan, chiar dacă acestea ar fi prezentate de un alt premier.
Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier după o nouă rundă de consultări politice. Șeful statului a spus că l-a ales pentru că îl consideră persoana cu cele mai mari șanse să construiască o majoritate parlamentară, iar premierul desemnat a primit libertatea de a negocia atât formula Guvernului, cât și programul pe care îl va prezenta Parlamentului.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026
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