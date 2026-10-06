Eugen Tomac, mesaj pentru Luca Niculescu: „Un vot pentru viitorul guvern a devenit o obligație patriotică”

Eugen Tomac îi urează succes lui Luca Niculescu, pe care îl prezintă în mesajul său drept premier desemnat, și face apel la responsabilitatea clasei politice. Tomac afirmă că România trebuie să depășească actuala criză politică și califică votul pentru viitorul guvern drept „o obligație patriotică”.
Eugen Tomac cere asumare politică
În mesajul său, Eugen Tomac subliniază că așteptările cetățenilor trebuie să primeze în fața calculelor politice.
„Îi urez mult succes premierului desemnat, Luca Niculescu! România trebuie să iasă cu bine din această criză politică. Cetățenii așteaptă de la clasa politică asumare, nu calcule”, a transmis acesta.
Declarația lui Tomac pune accent pe responsabilitatea clasei politice în depășirea crizei și pe importanța votului pentru viitorul Executiv.
Votul pentru guvern, „o obligație patriotică”
Eugen Tomac susține că susținerea viitorului guvern are o semnificație care depășește un simplu angajament politic.
„Un vot pentru viitorul guvern este mai mult decât un angajament politic — a devenit o obligație patriotică”, afirmă Tomac.
Prin acest mesaj, Tomac îndeamnă la asumarea unei decizii politice care să permită ieșirea României din criză.