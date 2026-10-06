Eugen Tomac, mesaj pentru Luca Niculescu: „Un vot pentru viitorul guvern a devenit o obligație patriotică”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 20:27

Eugen Tomac îi urează succes lui Luca Niculescu, pe care îl prezintă în mesajul său drept premier desemnat, și face apel la responsabilitatea clasei politice. Tomac afirmă că România trebuie să depășească actuala criză politică și califică votul pentru viitorul guvern drept „o obligație patriotică”.

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