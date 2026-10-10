Elena Udrea nu crede că Guvernul Luca Niculescu va trece de Parlament: „Cu ce voturi? Că-ți trebuie 233”

Publicat 10 oct. 2026, 19:17 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea nu crede că noul guvern va trece de plenul Parlamentului, însă admite că Luca Niculescu este candidatul cu cele mai mari șanse de până acum. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, într-un dialog cu Ion Cristoiu în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”. Udrea a spus de asemenea că Luca Niculescu are capacitatea de a obține acordul partidelor, însă este de părere că numărul de voturi necesar rămâne foarte greu de strâns.

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