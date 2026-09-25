Elena Udrea îl acuză pe Siegfried Mureșan că știa cine a finanțat campania PMP din 2014: „Nu am nicio îndoială”
Elena Udrea
Elena Udrea a reluat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, acuzațiile privind finanțarea campaniei Partidului Mișcarea Populară pentru alegerile europarlamentare din 2014. Ea susține că Siegfried Mureșan, desemnat între timp premier de președintele Nicușor Dan, știa că Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalti”, ar fi contribuit cu 100.000 de euro la campanie. Mureșan a respins acuzațiile și a declarat că nu cunoaște nici acum sursele din care PMP și-a finanțat campania.
Udrea a afirmat că, în 2014, candidații aflați pe locurile considerate eligibile știau că partidul căuta fonduri pentru campania electorală. În opinia sa, Mureșan nu putea să nu fi știut că alți membri PMP făceau eforturi pentru finanțarea campaniei din care a beneficiat și candidatura sa.
Cred că subiectul a făcut vâlvă și e normal să facă, pentru că atunci când vorbim de un prim-ministru, ne interesează și caracterul acestuia și integritatea lui. Răspunsul domnului Siegfried Mureșan pe care l-am auzit acum prima dată, atunci când a fost întrebat despre această situație cu finanțarea campaniei din 2014, mi se pare unul, pe lângă faptul că este lipsit de onestitate, este ipocrit, mi se pare un răspuns în care încearcă tocmai să dovedească cât de integru este dânsul și prin faptul că nu a știut că în campania din 2014 s-au cheltuit și bani.
Pe de-o parte, ar spune că atâta vreme cât a apărut efectiv scos din buzunarele, din jobenurile lui Băsescu, fără să aibă niciun merit în activitatea partidului, în rezultatele partidului, poți să crezi și că habar n-a avut cum s-a făcut campania electorală din 2014 pentru europarlamentare. Pe de altă parte, în realitate nu a fost așa.
Faptul că exista o datorie, o obligație a candidaților aflați pe primele locuri, considerate eligibile, de a contribui la finanțarea campaniei era cunoscută și domnului Siegfried Mureșan cum era cunoscută tuturor, pentru că noi ne străduiam cu toții să facem rost de acești bani pentru ca partidul să aibă un scor bun, campania să fie eficientă, partidul să aibă un scor bun, era la prima întâlnire cu electoratul, Partidul Mișcarea Populară, și cât mai mulți dintre cei aflați pe listă să intre în Parlamentul European.
Deci noi ne chinuiam cu toții să facem rost de bani pentru domnul Siegfried Mureșan, pentru Cristian Peda, dar el a contribuit și personal, și pentru ceilalți care nu aveau posibilitatea să contribuie din resurse proprii, noi ne străduiam ceilalți din partid să procurăm aceste fonduri.
Udrea: „Mi se pare o lipsă de respect”
Elena Udrea l-a acuzat pe Siegfried Mureșan că ar trata cu „dublă măsură” trecutul campaniei electorale care l-a dus în Parlamentul European. Fosta lideră PMP susține că Gheorghe Ștefan ar fi contribuit cu 100.000 de euro la campania din 2014 și afirmă că banii ar fi provenit din fapte de corupție.
Udrea a criticat felul în care Mureșan a ajuns pe lista PMP pentru alegerile europarlamentare. Ea a susținut că acesta ar fi ocupat locul unui coleg care muncise pentru partid și că actuala sa propunere pentru funcția de prim-ministru nu ar trebui să ignore începutul carierei sale politice.
Deci mi se pare o lipsă de respect față de toți cei care au făcut un efort, că dânsul a apărut de nicăieri, fără niciun merit în Partidul Mișcarea Populară, să ia locul unui coleg care a muncit pentru partidul acela, să ajungă în Parlamentul European și astăzi să vină propunere de prim-ministru, ca și când începuturile carierei sale politice nu sunt legate de Mișcarea Populară și de cei care l-au finanțat, chiar și cu bani demonstrați ulterior ca fiind din fapte de corupție. Pe de altă parte, această atitudine a domnului Siegfried Mureșan este specifică acestor progresiști, neoliberali, cum se numesc ei pro-europeni, cum se auto-intitulează, care văd lucrurile cu dublă măsură.
Deci corupția este bună dacă le profită lor, nu contează. Pe de altă parte, cei care au săvârșit actele de corupție pentru ca ei să poată beneficia de rezultatele corupției, aceia sunt condamnabili și trebuie scoși din politică și trebuie șterși din cartea istoriei recente astăzi. Adică domnul Pinalti, spre exemplu, nu are nicio șansă în momentul acesta să facă parte din guvernul domnului Siegfried Mureșan, pentru că domnul Pinalti a fost condamnat penal pentru fapte de corupție din care au fost venit tocmai suta de mii de euro cu care domnul Siegfried Mureșan a ajuns astăzi propunere de premier.
Dar în timp ce domnul Mureșan este un onrabil și un politician cinstit și merită să reprezinte astăzi România din funcția de prim-ministru și ne face onoare că reprezintă România la Bruxelles, în acest timp Gheorghe Ștefan este și a fost condamnat, din punct de vedere al justiției, și este condamnat și de opinia publică, pentru că este un politician corupt. Iar cei care îl susțin pe domnul Mureșan nu văd nicio problemă aici. Nu văd nicio problemă în faptul că domnul Siegfried Mureșan așa a pornit campania electorală, cu bani din fapte de corupție pe care ei le condamnă și nu văd nicio problemă în a-l susține pe domnul Mureșan în continuare și a-i susține această onestitate și integritate.
Udrea contestă și șansele Guvernului
Elena Udrea a criticat partidele care îl susțin pe Mureșan și a apreciat că acesta nu va obține voturile necesare în Parlament fără sprijinul PSD. De asemenea, fostul ministru al Turismului deplânge posibilitatea faptului că PNL și USR, partide clasate pe locurile 3 și 4, ar putea ajunge din nou la guvernare.
Asta mi se pare mie o dramă mult mai mare decât faptul că nu reușește să-și strângă majoritatea, că este clar că nu va reuși, pentru că adunate partidele pe care le reprezintă au vreo 32%, și aici intervine un alt aspect pe care toată lumea trebuie să-l înțeleagă.
Nu e ca și când oamenii ăștia au fost votați de popor și acum în parlament nu li se dă votul de trecere. PNL, USR și UDMR au împreună vreo 32%, exceptând UDMR-ul, care, mă rog, reprezintă minoritatea maghiară și are 5% de când ne știm. PNL și USR au niște scoruri foarte mici, printre cele mai mici, probabil cel mai mic scor pe care l-a avut vreodată PNL-ul, acest 12%, iar USR a avut 14%.
Cum vreți voi, patidele de pe locul 3 și 4, să conduceți țara și pretindeți ca noi toți ceilalți să vă dăm credit, parlamentul să vă dea votul, dar cine va vota pe voi? Ce electorat vă susține pe voi? Pe cine reprezentați? Vă reprezentați voi între voi și interesele celor de la Bruxelles? Deci sper, de fapt, și că o spun eu și dacă nu o spun eu, este o evidență în parlament, acest guvern nu are cum să treacă decât dacă, nu știu, se trezește să voteze cu ei Partidul Social Democrat, altfel nu au cum să treacă în parlament și probabil că următoarea mișcare a lui Nicușor Dan va fi să realizeze un prim-ministru de la PSD, cum ar fi și normal.
Elena Udrea susține că Siegfried Mureșan știa cine a adus 100.000 de euro pentru campania PMP din 2014
Întrebată la Realitatea PLUS despre declarația lui Siegfried Mureșan potrivit căreia nu s-a întâlnit niciodată cu Gheorghe Ștefan, Elena Udrea a susținut că fostul primar din Piatra Neamț era prezent frecvent la sediul de campanie și era implicat în activitatea PMP.
Fosta lideră PMP a făcut însă o distincție între o eventuală întâlnire directă a celor doi și ceea ce susține că știa Mureșan despre bani: „Dacă a vorbit vreodată despre asta, posibil să nu fi vorbit, dar e nerelevant”. În opinia sa, Mureșan știa cine adusese suma pentru campanie. „Nu am nicio îndoială că domnul Siegfried Mureșan a știut că banii vin de la Gheorghe Ștefan”, a spus Udrea.
Gheorghe Ștefan era tot timpul la sediul de campanie. A fost un lider al Partidului Mișcarea Populară foarte implicat în campanie. Nu avea nicio obligație să aducă o sută de mii de euro pentru alegerile europarlamentare. Nu avea candidat organizația dânsului, nu avea candidat pe locuri eligibile.
În vremurile de care vorbesc eu noi ne străduiam să aducem bani privați, e adevărat unii făcuți în felul în care au fost făcuți cei despre care vorbim acum, dar domnul Pinalti, domnul Gheorghe Ștefan putea foarte bine să țină sute de mii de euro pentru dânsul. A preferat să aducă la partid, n-a avut niciun beneficiu din asta, decât că a susținut campania electorală a Partidului Mișcarea Populară.
Nu-l cunoștea pe domnul Siegfried Mureșan, nu-l cunoștea nimeni. Era mic, nici măcar nu pot să spun că era vreun funcționar important la Bruxelles. Era un oarecare funcționăraș la Bruxelles, pe care îl cunoștea Elena Băsescu. Deci domnul Pinalti a făcut acest efort, a adus acești bani pentru pentru Siegfried Mureșan. Dacă a vorbit vreodată despre asta, posibil să nu fi vorbit, dar e nerelevant.
Domnul Siegfried Mureșan sigur știa că cineva a pus banii pentru el și sigur știa că banii aceia au fost puși de Gheorghe Ștefan, pentru că altcineva nu-i adusese, iar Siegfried Mureșan trebuia să rezolve. Dacă nu se rezolva în felul acesta, trebuia să găsească el o soluție cu care să-și finanțeze locul doi.
Deci, în mod cert, nu am nicio îndoială că domnul Siegfried Mureșan a știut că banii vin de la Gheorghe Ștefan, care, e adevărat, la vremea aceea nu era condamnat. Deci era un politician care nu avea nicio condamnare și nici nu se punea problema că banii aceia veneau din fapte de corupție.
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