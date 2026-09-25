Elena Udrea îl acuză pe Siegfried Mureșan că știa cine a finanțat campania PMP din 2014: „Nu am nicio îndoială”

Publicat 25 sept. 2026, 21:39 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a reluat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, acuzațiile privind finanțarea campaniei Partidului Mișcarea Populară pentru alegerile europarlamentare din 2014. Ea susține că Siegfried Mureșan, desemnat între timp premier de președintele Nicușor Dan, știa că Gheorghe Ștefan, cunoscut drept „Pinalti”, ar fi contribuit cu 100.000 de euro la campanie. Mureșan a respins acuzațiile și a declarat că nu cunoaște nici acum sursele din care PMP și-a finanțat campania.

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