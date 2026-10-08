Dominic Fritz face angajări. Edilul rămas fără primărie are nevoie de asistent. Care sunt condițiile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 11:58

Președintele USR, Dominic Fritz, își caută un asistent executiv pentru cabinetul său de la Timișoara, la scurt timp după încheierea mandatului său de primar al municipiului. Liderul USR anunță că postul va fi ocupat în urma unui concurs deschis și spune că nu diploma sau domeniul studiilor vor cântări cel mai mult în alegerea candidatului.

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