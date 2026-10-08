Dominic Fritz face angajări. Edilul rămas fără primărie are nevoie de asistent. Care sunt condițiile

Președintele USR, Dominic Fritz, își caută un asistent executiv pentru cabinetul său de la Timișoara, la scurt timp după încheierea mandatului său de primar al municipiului. Liderul USR anunță că postul va fi ocupat în urma unui concurs deschis și spune că nu diploma sau domeniul studiilor vor cântări cel mai mult în alegerea candidatului.
Dominic Fritz: „Hai la mine în echipă!”
Fostul primar al Timișoarei a lansat public anunțul de recrutare și spune că își dorește să atragă cât mai multe candidaturi pentru postul de asistent executiv.
Viitorul angajat va lucra la cabinetul lui Dominic Fritz în calitate de președinte al USR, la Timișoara, dar postul presupune și deplasări în țară.
Fritz descrie jobul drept unul solicitant, cu atribuții diverse și un ritm de lucru intens.
„Vei lucra la cabinetul meu de președinte USR la Timișoara (sau pe drum când mergem prin țară). E o muncă intensă în care vei face de toate”, a transmis liderul USR.
Ce caută liderul USR la viitorul asistent
Dominic Fritz spune că nu urmărește în primul rând domeniul în care candidatul și-a făcut studiile. În schimb, contează modul de lucru, capacitatea de organizare și reacția în situații dificile.
Printre atribuțiile viitorului asistent se vor număra scrierea de materiale, organizarea, analiza și pregătirea unor activități pentru cabinetul președintelui USR.
Potrivit lui Fritz, candidatul ideal trebuie să poată lucra bine sub presiune, să fie atent la detalii, dar să nu piardă din vedere imaginea de ansamblu.
De asemenea, sunt importante abilitățile de comunicare, atât în scris, cât și verbal.
„Nu se stresează repede” și știe când să tacă
În mesajul de recrutare, Dominic Fritz a punctat și câteva dintre calitățile personale pe care le caută la viitorul coleg.
Liderul USR spune că are nevoie de o persoană care „nu se stresează repede”, care poate gestiona mai multe sarcini simultan și care știe să distingă între detaliile importante și imaginea de ansamblu.
Totodată, candidatul trebuie să comunice bine, dar să știe și când este mai bine să asculte.
Concurs deschis pentru postul din cabinet
Dominic Fritz insistă că recrutarea nu va fi una făcută pe criterii restrânse. Președintele USR anunță un concurs deschis și îi încurajează pe cei interesați să trimită CV-uri.
„Va fi chiar un concurs deschis, sper să am cât mai multe CV-uri din care să aleg!”, a transmis Fritz.
Anunțul vine într-un moment important pentru cariera politică a lui Dominic Fritz, care și-a încheiat mandatul de primar al Timișoarei și conduce în prezent USR. Noul rol presupune un program intens și deplasări în țară, iar viitorul asistent ar urma să fie implicat în activități diverse ale cabinetului său politic.