Cum a ajuns Simion să îi atace pe oamenii care l-au susținut. Dubla măsură cu aliații săi
George Simion. Foto: Profimedia
George Simion a vorbit adesea despre trădare, însă a dovedit de-a lungul timpului că nu este cu nimic mai diferit față de cei pe care i-a condamnat, fiindcă s-a întors fără să ezite împotriva celor cu care a mers umăr la umăr.
Discursul liderului AUR s-a schimbat mereu în funcție de context și de interesele sale politice. A declarat că este alături de Georgescu, însă ruptura dintre cei doi a fost evidentă. Au fost prezenți în aceleași locuri și nici măcar nu s-au întâlnit, iar pe Anca Alexandrescu a atacat-o de parcă nu ar fi luptat niciodată pentru aceleași cauze.
Mai mult, George Simion a declarat recent că nu se sfiește să lanseze minciuni în campaniile electorale, în funcție de interesele sale.
„- Este un om care vă acuză că sunteți omul sistemului. N-am zis eu asta.
- Da cine? Ninel Peia?
- Nu. Domnul Georgescu a spus asta. Vreți să vedem declarația?
- Doamna Chera...”
Pus în fața declarațiilor lui Georgescu, Simion a invocat faptul că au fost făcute în contextul campaniei electorale și a încercat să argumenteze fără să ezite că este normal ca rivalii politici să lanseze acuzații.
„ Aduceți o declarație din 2024, din campania electorală, când cu toții aruncam cu ce aveam în noi.
- Adică dacă eu vreau să mă lupt cu dumneavoastră vă spun că sunteți omul sistemului?
- Depinde. Și dumneavoastră ați participat la multe campanii politice.
- Și eu am spus niște lucruri despre domnul Georgescu înainte de 24 noiembrie.
- Dumneavoastră spuneți minciuni despre oameni? Adică aveți această capacitate de a spune minciuni cu bună credință? Adică să știi că e minciună să spui minciuna. Adică așa se face în politică?
- Am lansat acuzații. Nu, nu așa se face, doamnă. Păi vedeți? Haideți.”
Declarațiile, de la 31:04
George Simion și jocul duplicitar față de Călin Georgescu
Duplicitatea lui George Simion s-a văzut imediat în cazul lui Georgescu. A încercat să-l prezinte mereu ca pe un aliat, iar numeroși analiști politici au spus că a fost doar o manevră prin care a încercat să câștige încrederea românilor.
”Să avem încredere în Călin Georgescu și mergem în echipă, împreună, până la capăt!”, spunea Simion.
În martie 2025, George Simion vorbea despre încredere și despre un drum comun alături de Călin Georgescu. Câteva luni mai târziu, cei doi au ajuns în aceeași zonă afectată de inundații, la Broșteni, însă la o zi distanță unul de altul. Jurnaliștii Realitatea PLUS i-au surprins pe ambii în timpul vizitelor făcute separat.
Separat au mers cei doi lideri politici și la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României. Au fost prezenți în aceleași locuri, însă nu s-au întâlnit.
De la susținere la atacuri împotriva Ancăi Alexandrescu
În noiembrie 2025, George Simion apărea alături de Anca Alexandrescu cu ocazia lansării candidaturii pentru primăria Capitalei. Liderul AUR și-a arătat atunci susținerea pentru Anca Alexandrescu, pentru ca nici un an mai târziu să își schimbe total atitudinea și să i se adreseze jignitor în direct la Realitatea PLUS.
”Avem o șansă enormă, aceea de a susține cu toții, toate formațiunile suveraniste și tot curentul care a câștigat alegerile și în decembrie 2024 și în mai 2025, același candidat la primăria Capitalei.
Noi ca formațiune politică, împreună cu celelalte formațiuni politice, o susținem pe doamna Anca Alexandrescu.”, spunea Simion în cadrul alegerilor pentru Primăria Capitalei.
”Anca, Anca! ... Ce ai de faci așa?”, a spus Simion în cadrul unei intervenții la Realitatea PLUS din data de 8 octombrie.
George Simion, criticat pentru ieșirile publice
În ciuda încercărilor repetate ale consilierilor săi de a-l îndepărta de imaginea „liderului de galerie de fotbal”, George Simion a avut mai multe ieșiri scandaloase.
Conflictul cu George Becali și acuzațiile de trădare
Schimbarea discursului lui Simion față de partenerii săi politici este deja de notorietate. Marcant rămâne scandalul dintre liderul AUR și George Becali. Deși afaceristul l-a susținut și chiar l-a sprijinit cu materiale odată cu intervenția AUR în zonele afectate de inundații, ulterior Simion l-a desființat public pe George Becali la nici măcar un an distanță. Președintele AUR a recurs chiar la comparații între Becali și Iuda, apostolul trădător din Biblie.
„Eu am făcut o apreciere greșită asupra domnului Becali. Pentru că am crezut că s-a schimbat, am crezut că este un om cu smerenie„ spune George Simion în mai 2025 în cadrul emisiunii ”culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS.
”Genul acesta de trădători, aș spune...Iude sunt des întâlnite. Nu mă interesează diferite nume, diferite personaje. Ei sunt Iuda”, spunea Simion la emisiunea Culisele Statului Paralel din iunie 2025
Călin Georgescu, Anca Alexandrescu și George Becali sunt nume de care George Simion s-a apropiat de-a lungul timpului. De fiecare dată însă, promisiunile de încredere și de muncă în echipă s-au dizolvat iremediabil în atacuri.
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