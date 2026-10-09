Cum a ajuns Simion să îi atace pe oamenii care l-au susținut. Dubla măsură cu aliații săi

Publicat 9 oct. 2026, 22:10 Actualizat 9 oct. 2026, 22:14 Sursă Realitatea PLUS

George Simion a vorbit adesea despre trădare, însă a dovedit de-a lungul timpului că nu este cu nimic mai diferit față de cei pe care i-a condamnat, fiindcă s-a întors fără să ezite împotriva celor cu care a mers umăr la umăr.

Distribuie articolul