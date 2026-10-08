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Politica· 2 min citire

Cristela Georgescu, după audierile de la DIICOT: „Am încredere că adevărul va ieși la iveală”

Foto/Arhivă/Inquam/Octav Ganea

Foto/Arhivă/Inquam/Octav Ganea

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Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 16:07

Cristela Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la DIICOT, unde le-a transmis celor care o susțin să nu se teamă și să aibă încredere că adevărul va ieși la iveală în urma unei anchete desfășurate de o justiție pe care o dorește „curată” și „independentă”.

Soția lui Călin Georgescu a afirmat că are încredere într-o justiție „curată” și „independentă” și a susținut că ancheta va scoate la iveală ceea ce consideră a fi adevărul.

Cristela Georgescu a vorbit și despre Liviu, despre care a afirmat că este nevinovat. Declarațiile sale au fost adresate atât celor care o susțin, cât și jurnaliștilor aflați la fața locului.

Întrebată, potrivit propriilor afirmații, cum poate fi gestionată situația și „cum facem față?”, Cristela Georgescu a răspuns printr-un mesaj cu o puternică încărcătură religioasă, invocând Sfânta Treime.

La finalul intervenției, aceasta le-a mulțumit jurnaliștilor și celor prezenți.

Declarația integrală a Cristelei Georgescu:

„Mulțumesc foarte mult. Le transmit tuturor să nu se clatine, să nu se teamă, pentru că răul este nesustenabil și am încredere că o anchetă în care vom avea de-a face cu o justiție curată, independentă, va scoate la iveală adevărul, singurul în care cred, pe care îl știu, și anume, Călin e nevinovat.

Și vreau să răspund și la întrebarea pe care am primit-o și din partea câtorva colegi de-ai dumneavoastră și a celor care sunt în stradă: cum facem față?

Am un singur răspuns, sper să fie pe placul tuturor: Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt.

Vă mulțumesc.”

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