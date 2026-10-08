Cristela Georgescu, după audierile de la DIICOT: „Am încredere că adevărul va ieși la iveală”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 oct. 2026, 16:07

Cristela Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la DIICOT, unde le-a transmis celor care o susțin să nu se teamă și să aibă încredere că adevărul va ieși la iveală în urma unei anchete desfășurate de o justiție pe care o dorește „curată” și „independentă”.

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