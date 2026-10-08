Crin Antonescu nu crede în șansele Guvernului Niculescu: „Nu are pe nimeni în spate”. Scenariul pe care îl vede pentru România

Crin Antonescu nu îi dă prea multe șanse viitorului Guvern condus de Luca Niculescu și spune că premierul desemnat nu are în spate forța politică necesară pentru a conduce un Executiv puternic. Fostul lider al PNL se întreabă dacă Nicușor Dan a obținut, în timpul consultărilor, un acord care să îi ofere lui Niculescu voturile necesare sau dacă președintele „pur și simplu își încearcă norocul”.
Declarațiile vin în timp ce Luca Niculescu începe negocierile cu partidele pentru formarea Guvernului. Niculescu a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier, iar șeful statului a susținut că l-a ales pentru că ar avea cele mai mari șanse să strângă o majoritate parlamentară.
Crin Antonescu: „Nu mi-e limpede cât s-a înțeles președintele și cu cine”
Crin Antonescu spune că nu este clar ce rezultat au avut consultările politice și dacă, înainte de desemnarea lui Luca Niculescu, președintele a obținut sprijinul necesar pentru viitorul Executiv. El amintește că România încearcă de aproape cinci luni să ajungă la o formulă de guvernare stabilă.
„Nu mi-e limpede... cât s-a înțeles în cadrul consultărilor, cât s-a înțeles președintele și cu cine în legătură cu mandatul acordat domnului Niculescu, că de jumătate de an aproape (de 5 luni), noi nu reușim să avem ceva elementar: un guvern”, a declarat Crin Antonescu.
Fostul lider liberal se întreabă dacă Nicușor Dan are motive concrete să creadă că Guvernul Niculescu va trece de votul Parlamentului. În caz contrar, spune Antonescu, desemnarea premierului ar putea fi doar o nouă încercare de a ieși din actualul blocaj politic.
„Sunt și eu curios să știu... dacă domnul Nicușor Dan chiar s-a înțeles cu cineva și are temeiuri pentru o speranță că va trece, sau pur și simplu își încearcă norocul”, a afirmat acesta.
„Luca Niculescu nu are pe nimeni în spate”
Crin Antonescu spune că problema lui Luca Niculescu nu ține de calitățile personale, ci de lipsa unei forțe politice care să îl susțină. În opinia sa, un premier fără un sprijin clar în Parlament nu poate avea suficientă putere pentru a-și impune proiectele și direcția de guvernare.
„Nu cred că domnul Niculescu, un om lipsit de calități, dar care este irelevant din punct de vedere politic, ar putea conduce un asemenea guvern. Cred deci că suntem în continuare într-o variantă destul de puțin lipsită de șansa de a da României un guvern puternic și care să știe clar ce are de făcut în fața multiplelor provocări”, a spus fostul lider al PNL.
Antonescu susține că România are, în acest moment, doar două variante: fie actualul Parlament reușește să susțină un guvern care își asumă răspunderea pentru deciziile luate, fie țara ajunge la alegeri anticipate. În opinia sa, un Executiv tehnocrat nu ar rezolva problema lipsei de asumare politică.
„Nu, noi avem două variante: ori se reușește din această componență parlamentară un guvern care să-și asume răspunderea și să facă lucrurile care trebuie făcute, ori alegeri anticipate. Domnul Niculescu nu are pe nimeni în spate, după cum nu avea nici domnul Tomac. Și, în sensul acesta, nu ar putea fi un prim-ministru puternic, un prim-ministru care să aibă conturul, orizontul și forța să impună anumite idei”, a declarat Crin Antonescu.
Antonescu, împotriva unui Guvern de tehnocrați
Fostul lider al PNL critică și varianta unui Cabinet format din tehnocrați. El consideră că într-un moment complicat pentru România este nevoie de un guvern care să aibă în spate o forță politică și care să își asume direct deciziile luate.
„Un guvern de tehnocrați, și așa-ziși tehnocrați, într-un asemenea moment înseamnă că nimeni nu are răspunderea și că deci nimeni nu poate face lucruri serioase. Asta cred că înseamnă și cred că este cel mai puțin de dorit lucru pentru România”, a afirmat Antonescu.
Crin Antonescu: România este „un stat în derivă”
Crin Antonescu descrie situația politică actuală în termeni duri și spune că România a ajuns într-un punct în care nu mai este clar cine conduce și care este direcția țării. El vede și o contradicție în formula de guvernare care s-ar putea contura în jurul lui Luca Niculescu.
„România este un... un stat, pot să spun, în derivă, un stat în care nimeni nu mai înțelege nici înăuntru, nici afară, cine conduce, încotro conduce și ce vrea să facă. Componența acestui guvern va fi, din capul locului, una stranie: un guvern al PSD, dar condus de cineva care nu e PSD”, a declarat Crin Antonescu.