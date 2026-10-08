Crin Antonescu nu crede în șansele Guvernului Niculescu: „Nu are pe nimeni în spate”. Scenariul pe care îl vede pentru România

Publicat 8 oct. 2026, 10:46 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu nu îi dă prea multe șanse viitorului Guvern condus de Luca Niculescu și spune că premierul desemnat nu are în spate forța politică necesară pentru a conduce un Executiv puternic. Fostul lider al PNL se întreabă dacă Nicușor Dan a obținut, în timpul consultărilor, un acord care să îi ofere lui Niculescu voturile necesare sau dacă președintele „pur și simplu își încearcă norocul”.

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