Claudiu Manda, atac la PNL: „Terminați cu demagogia!”. Ce spune despre suspendarea lui Nicușor Dan

Claudiu Manda critică PNL și politicile economice ale guvernării, despre care susține că au dus la scăderea consumului și la erodarea puterii de cumpărare. Într-un mesaj în care cere partidelor să își asume găsirea unei soluții de guvernare, Manda afirmă că suspendarea președintelui Nicușor Dan nu face parte din agenda PSD.
Claudiu Manda critică PNL și bilanțul economic al guvernării
„Terminați cu demagogia!”, transmite Claudiu Manda la începutul mesajului său. El contestă prezentarea politicilor guvernării drept un succes și invocă deteriorarea mai multor indicatori economici.
„Vă lăudați cu politicile unei guvernări în care consumul populației a scăzut, tot mai multe firme au intrat în insolvență, puterea de cumpărare a fost măcinată, iar România a ajuns de pe locul al doilea la creștere economică în Uniunea Europeană la coada clasamentului. Ce anume prezentați drept succes?”, afirmă Manda.
În mesajul postat pe rețelele de socializare, acesta le reproșează liberalilor că se concentrează pe explicații și acuzații, în loc să discute despre soluții la problemele populației.
„Retorica PNL a devenit obsesivă. Ați rămas singuri în interimat, în timp ce românii spun că țara merge într-o direcție greșită. Mergeți pe stradă și ascultați ce spun oamenii. În toate colțurile țării, nu doar acolo unde vă convine!”, susține el.
Manda cere partidelor să găsească o soluție de guvernare
Claudiu Manda invocă desemnarea unui prim-ministru de către președintele Nicușor Dan și afirmă că responsabilitatea pentru găsirea unei soluții de guvernare revine tuturor partidelor care au primit un mandat din partea alegătorilor.
„Președintele Nicușor Dan a desemnat un prim-ministru. De aici înainte, găsirea unei soluții de guvernare este datoria tuturor partidelor care au primit un mandat din partea românilor”, declară Manda.
El adaugă că formațiunile care au susținut măsuri de austeritate trebuie să își asume și consecințele acestora. În opinia sa, justificarea deciziilor luate nu mai este suficientă, iar partidele trebuie să prezinte măsuri pentru îndreptarea situației.
„Iar cei care au cerut austeritate și sacrificii au o obligație în plus: să își asume consecințele politicilor dezastruoase pe care le-au susținut!”, transmite acesta.
Suspendarea lui Nicușor Dan „nu face parte din agenda PSD”
În finalul mesajului, Claudiu Manda respinge scenariul potrivit căruia PSD ar urmări suspendarea președintelui Nicușor Dan.
„Și terminați cu scenariile! Suspendarea președintelui Nicușor Dan nu face parte din agenda PSD. Numai în mintea celor preocupați să prelungească actuala criză se poate naște ideea provocării uneia noi”, afirmă el.
Manda încheie precizând că prioritățile PSD sunt formarea unui guvern funcțional, stabilitatea și credibilitatea României, precum și redresarea economiei.