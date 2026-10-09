Claudiu Manda, atac la PNL: „Terminați cu demagogia!”. Ce spune despre suspendarea lui Nicușor Dan

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 20:03

Claudiu Manda critică PNL și politicile economice ale guvernării, despre care susține că au dus la scăderea consumului și la erodarea puterii de cumpărare. Într-un mesaj în care cere partidelor să își asume găsirea unei soluții de guvernare, Manda afirmă că suspendarea președintelui Nicușor Dan nu face parte din agenda PSD.

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