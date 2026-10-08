Bolojan anunță că PNL nu intră în Guvernul Luca Niculescu, dar ar putea vota învestirea. Condiția pusă de liberali

Ilie Bolojan a anunțat, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu, că PNL nu intenționează să facă parte din viitorul Guvern. Liberalii sunt însă deschiși să acorde voturile necesare pentru învestirea Executivului, iar decizia finală va fi luată după prezentarea programului de guvernare și a echipei de miniștri.
Discuțiile dintre Ilie Bolojan și premierul desemnat Luca Niculescu au vizat programul viitorului Executiv și obiectivele economice și bugetare. Liderul liberal a pus accent pe respectarea țintelor de deficit asumate de România pentru anul viitor.
Bolojan: PNL nu va participa la o guvernare alături de PSD
Președintele PNL a transmis că liberalii nu intenționează să intre în Guvernul Luca Niculescu. Bolojan a invocat experiența guvernării din ultimul an și a precizat că partidul își menține decizia de a nu mai participa, în actualul context politic, la o guvernare alături de PSD.
„L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție.”
PNL ar putea vota învestirea Guvernului Luca Niculescu
Deși exclude participarea efectivă la guvernare, PNL nu închide ușa unui vot pentru instalarea Cabinetului Niculescu. Bolojan a spus că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată lua deciziile necesare în perioada următoare.
„Am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline”, a declarat Ilie Bolojan.
Printre problemele care trebuie gestionate de viitorul Executiv, liderul liberal a menționat situația bugetară, rectificarea bugetului, limitarea cheltuielilor și pregătirea bugetului pentru anul următor.
Condiția pentru votul liberalilor
PNL nu a luat încă o decizie definitivă privind votul de învestire. Liberalii vor să vadă mai întâi forma finală a programului de guvernare și componența Cabinetului propus de Luca Niculescu.
„În funcție de programul pe care îl va definitiva, în funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național, probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern.”
Bolojan pune accent pe respectarea țintelor de deficit
Ilie Bolojan a precizat că în timpul discuției cu Luca Niculescu a fost abordată și respectarea țintelor de deficit asumate de România. Liderul PNL consideră că menținerea traiectoriei bugetare este importantă pentru funcționarea instituțiilor statului și pentru relansarea economiei. PNL va lua decizia finală privind votul pentru Guvernul Luca Niculescu în Biroul Politic Național, după ce premierul desemnat își va definitiva programul și lista celor pe care îi propune pentru funcțiile de miniștri.