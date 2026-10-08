Bolojan anunță că PNL nu intră în Guvernul Luca Niculescu, dar ar putea vota învestirea. Condiția pusă de liberali

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 oct. 2026, 15:46

Ilie Bolojan a anunțat, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu, că PNL nu intenționează să facă parte din viitorul Guvern. Liberalii sunt însă deschiși să acorde voturile necesare pentru învestirea Executivului, iar decizia finală va fi luată după prezentarea programului de guvernare și a echipei de miniștri.

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