Avocatul lui Fănel Bogos: „Ajutoarele de la inundații au fost de la firma Vanbet, nu de la AUR”. Reacția lui George Simion

Publicat 9 oct. 2026, 09:14 Actualizat 9 oct. 2026, 09:15 Sursă Realitatea PLUS

Bogdan Gheorghiță, avocatul lui Fănel Bogos, a făcut o serie de declarații în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Acesta a afirmat că Fănel Bogos l-ar fi sunat din arest pe Burculescu, un apropiat al lui George Simion, și a susținut că ajutoarele prezentate public drept contribuții ale AUR pentru sinistrații afectați de inundații ar fi provenit, de fapt, de la firma Vanbet, controlată de omul de afaceri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dosar fanel bogosbogos simion