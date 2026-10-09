Avocatul lui Fănel Bogos: „Ajutoarele de la inundații au fost de la firma Vanbet, nu de la AUR”. Reacția lui George Simion

Bogdan Gheorghiță, avocatul lui Fănel Bogos, a făcut o serie de declarații în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Acesta a afirmat că Fănel Bogos l-ar fi sunat din arest pe Burculescu, un apropiat al lui George Simion, și a susținut că ajutoarele prezentate public drept contribuții ale AUR pentru sinistrații afectați de inundații ar fi provenit, de fapt, de la firma Vanbet, controlată de omul de afaceri.
George Simion a respins acuzațiile și a transmis că acestea sunt neadevărate.
Avocatul lui Fănel Bogos: Ajutoarele de la inundații ar fi fost oferite de Vanbet
În intervenția sa la Realitatea PLUS, Bogdan Gheorghiță a declarat că a discutat cu clientul său, Fănel Bogos, care i-ar fi confirmat că l-a contactat din arest pe Burculescu, persoană despre care avocatul a afirmat că este apropiată de George Simion.
Potrivit avocatului, Fănel Bogos i-ar fi povestit și despre o întâlnire anterioară cu liderul AUR, în cadrul căreia i-ar fi fost solicitat sprijin pentru partid, inclusiv sub forma unor produse precum carne de pui și ouă.
Întrebat dacă ajutoarele oferite în timpul inundațiilor ar fi provenit de la Vanbet, Bogdan Gheorghiță a spus că bunurile distribuite de companie au provenit din patrimoniul acesteia, nu din cel al AUR.
„Nu AUR a dat ajutoare, cum a prezentat domnul Simion la inundații, ci tot ce s-a dat din partea Vanbet a fost din partea Vanbet”, a declarat avocatul, potrivit intervenției citate.
Aceste afirmații reprezintă poziția avocatului și urmează să fie analizate în contextul declarațiilor tuturor persoanelor implicate.
George Simion respinge acuzațiile: „Sunt minciuni sfruntate”
În urma acuzațiilor apărute în spațiul public, George Simion a negat cele susținute de avocatul lui Fănel Bogos.
„Neg în totalitate aceste invenții, sunt minciuni sfruntate”, a transmis liderul AUR.
Avocatul susține că Fănel Bogos ar fi fost abordat de persoane care pretindeau că au influență
În aceeași intervenție, Bogdan Gheorghiță a vorbit și despre persoane pe care le-a identificat drept Anitei și Ularu, afirmând că acestea s-ar fi prezentat ca fiind din servicii și i-ar fi transmis lui Fănel Bogos că îl pot ajuta, invocând presupuse relații și influență.
Potrivit avocatului, Bogos și-ar fi dat ulterior seama că lucrurile nu puteau funcționa în maniera sugerată de persoanele respective.
Avocatul a mai susținut că George Simion s-ar fi oferit să îl ajute pe omul de afaceri, după care ar fi urmat promovarea unei societăți interesate să preia Vanbet.