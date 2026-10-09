Tânăr de 23 de ani, arestat după ce și-ar fi agresat iubita însărcinată. Sarcina i-a fost afectată

Un bărbat de 23 de ani din județul Buzău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că și-ar fi agresat iubita, o tânără de 19 ani însărcinată. Femeia, care are doi copii împreună cu acesta, ar fi fost lovită după o ceartă izbucnită în timpul unei deplasări cu mașina. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar medicii au constatat că sarcina a fost afectată.
Tânăra însărcinată s-ar fi despărțit de partener
Incidentul ar fi avut loc după ce tânăra de 19 ani ar fi decis să pună capăt relației cu bărbatul. Femeia s-ar fi mutat la părinții săi, în localitatea Râmnicelu, din județul Buzău.
Potrivit informațiilor din acest caz, fostul partener nu ar fi acceptat despărțirea și ar fi mers după ea. Ulterior, cei doi s-ar fi urcat într-un autoturism pentru a discuta despre situația dintre ei.
Discuția ar fi degenerat pe parcursul deplasării, iar conflictul verbal s-ar fi transformat într-un episod de violență.
Femeia ar fi fost lovită după ce a coborât din mașină
Conform relatărilor despre incident, la un moment dat, tânăra i-ar fi cerut șoferului să oprească autoturismul și ar fi coborât. În acel moment, bărbatul ar fi lovit-o de mai multe ori.
După agresiune, femeia a mers la poliție și a reclamat cele întâmplate. Aceasta a avut nevoie de asistență medicală, iar potrivit informațiilor prezentate, medicii au constatat că sarcina a fost afectată în urma incidentului.
Cazul este cu atât mai grav cu cât victima este însărcinată și are deja doi copii împreună cu bărbatul acuzat de agresiune.
Agresorul ar fi fost arestat preventiv pentru 30 de zile
În urma sesizării, autoritățile au luat măsuri pentru protejarea victimei. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatul în vârstă de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență în familie.
Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs agresiunea și să clarifice responsabilitățile în acest caz.
Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.