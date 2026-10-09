Tânăr de 23 de ani, arestat după ce și-ar fi agresat iubita însărcinată. Sarcina i-a fost afectată

Publicat 9 oct. 2026, 16:47 Actualizat 9 oct. 2026, 16:50

Un bărbat de 23 de ani din județul Buzău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că și-ar fi agresat iubita, o tânără de 19 ani însărcinată. Femeia, care are doi copii împreună cu acesta, ar fi fost lovită după o ceartă izbucnită în timpul unei deplasări cu mașina. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar medicii au constatat că sarcina a fost afectată.

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