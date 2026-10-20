Reacția fermă a lui Radu Marinescu după atacul din Bistrița! Ce spune despre pericolele de pe rețelele sociale

Publicat 20 oct. 2026, 12:29 Actualizat 28 oct. 2026, 13:55

Radu Marinescu, propus pentru funcția de ministru al Justiției în Cabinetul Luca Niculescu, a reacționat marți, 20 octombrie, după atacul violent petrecut la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a rănit un alt copil. Acesta a atras atenția asupra pericolelor la care sunt expuși minorii pe rețelele sociale, unde pot avea acces la conținuturi nocive. Marinescu consideră că problema trebuie analizată împreună cu specialiști din mai multe domenii, printre care psihologi, profesori și reprezentanți ai sistemului judiciar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre radu marinescu