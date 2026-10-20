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Reacția fermă a lui Radu Marinescu după atacul din Bistrița! Ce spune despre pericolele de pe rețelele sociale

Radu Marinescu

Radu Marinescu

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Scris deMădălina Cristea
Publicat20 oct. 2026, 12:29
Actualizat28 oct. 2026, 13:55

Radu Marinescu, propus pentru funcția de ministru al Justiției în Cabinetul Luca Niculescu, a reacționat marți, 20 octombrie, după atacul violent petrecut la o școală din Bistrița, unde un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a rănit un alt copil. Acesta a atras atenția asupra pericolelor la care sunt expuși minorii pe rețelele sociale, unde pot avea acces la conținuturi nocive. Marinescu consideră că problema trebuie analizată împreună cu specialiști din mai multe domenii, printre care psihologi, profesori și reprezentanți ai sistemului judiciar.

Radu Marinescu, despre accesul copiilor la rețelele sociale după atacul din Bistrița

În contextul atacului de la școala din Bistrița, Radu Marinescu a declarat, la Parlament, că accesul tinerilor la platformele de socializare trebuie discutat și analizat. Ministrul propus al Justiției a precizat că nu este o problemă care ține exclusiv de instituția pe care ar urma să o conducă. Acesta a vorbit despre conținuturile nocive la care pot fi expuși copiii și despre necesitatea implicării specialiștilor înainte de adoptarea unor măsuri.

Cred că trebuie să abordăm, dar aceasta nu este o chestiune care să ţină de Ministerul Justiţiei sau doar de Ministerul Justiţiei - problema accesului la reţelele sociale, unde tinerii sunt expuşi unor conţinuturi diverse, unele foarte nocive, foarte vătămătoare, fără o cenzură în momentul de faţă. Eu sunt un om care pledează pentru libertatea de exprimare, pentru libertatea de schimb de idei, de acces la informaţii, dar în acelaşi timp, tinerii trebuie să fie ghidaţi, pentru că, mai ales minorii, nu au discernământ (...) la vârste foarte mici. (...) Trebuie să facem consultări, trebuie să implicăm în această chestiune specialiştii - psihologii, profesorii, cei din mediul judiciar - şi să tragem o concluzie bazată pe elemente ştiinţifice

a declarat Radu Marinescu.

Ministrul propus al Justiției cere consolidarea educației juridice în rândul tinerilor

Radu Marinescu a vorbit și despre necesitatea unor măsuri de prevenție, insistând asupra rolului educației juridice. Acesta consideră că tinerii trebuie să cunoască limitele unui comportament, dar și riscurile și consecințele faptelor lor. Potrivit acestuia, educația juridică este deja desfășurată prin programe la care participă Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Uniunea Națională a Barourilor din România, iar aceste activități ar trebui consolidate.

Problema cred eu că este una de anvergură şi nu unidisciplinară sau unidirecţională. Avem nevoie în momentul de faţă de educaţie, de prevenţie, pentru că eu, care reprezint justiţia, vă pot spune că, în momentul în care mecanismul judiciar intră în funcţiune, un rău s-a produs. Penalul (...) este tratat în doctrină, în jurisprudenţă ca (...) elementul care intervine în final, după ce alte forme au eşuat. Noi nu trebuie să eşuăm şi ce putem face noi, din perspectiva Ministerului Justiţiei, e să consolidăm elementul de educaţie juridică. Se face în momentul de faţă de către minister, de către CSM, de către partenerii noştri, cum ar fi UNBR. Îl vom consolida, pentru că a-i învăţa pe tineri care sunt limitele unui comportament, care sunt riscurile şi consecinţele este un mijloc de prevenţie.

a mai menționat Radu Marinescu, la Parlament.

Ce s-a întâmplat la școala din Bistrița. O profesoară și un elev au fost răniți

Declarațiile lui Radu Marinescu vin după atacul petrecut luni, 19 octombrie, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de 13 ani, care purta o cagulă și o cască, a atacat cu un cuțit o profesoară și a rănit un băiat de 12 ani. Profesoara, în vârstă de 28 de ani, a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde a fost operată. Aceasta urmează să rămână internată în secția de chirurgie generală.

Elevul de 12 ani rănit în același incident a primit îngrijiri medicale la Unitatea de Primiri Urgențe, după care a fost externat cu recomandări din partea medicilor. În ceea ce îl privește pe agresorul de 13 ani, acesta a fost transferat, sub escorta polițiștilor, la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca.

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