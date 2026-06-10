Momente tensionate într-o școală din Sălaj: un bărbat a intrat în clasă și și-a luat copilul pe sus, după un conflict cu fosta soție

Sursă: Realitatea.net

Incident într-o școală din Șimleu Silvaniei. Au fost clipe tensionate într-o școală din Șimleu Silvaniei, după ce un bărbat de 59 de ani, cetățean italian, a intrat în timpul orelor într-o sală de clasă pentru a-și vedea fiul în vârstă de 7 ani.

Potrivit informațiilor apărute până acum, bărbatul i-ar fi spus profesoarei că a venit să îi ofere copilului un cadou. La un moment dat, acesta l-ar fi luat în brațe pe băiat și ar fi ieșit în grabă din clasă, ceea ce a provocat panică în rândul cadrelor didactice.

Polițiștii au intervenit rapid

Profesoara a cerut imediat ajutor, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție. Oamenii legii l-au oprit pe bărbat înainte ca acesta să părăsească zona. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că incidentul s-a produs pe fondul unor neînțelegeri între părinții copilului, care sunt divorțați și au custodie comună.

Autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele mamei copilului, valabil pentru cinci zile. Totodată, tatăl copilului a fost sancționat contravențional. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.