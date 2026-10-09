Mai multe comune din Buzău, fără apă după golirea lacului de acumulare Cireșu. 10 rezervoare și o cisternă, puse la dispoziția locuitorilor

Mai multe comune din județul Buzău se confruntă cu probleme în alimentarea cu apă, în urma golirii lacului de acumulare Cireșu, necesară pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și modernizare la baraj. Pentru a veni în sprijinul locuitorilor afectați, Compania de Apă Buzău a pus la dispoziție 10 rezervoare cu apă și o cisternă, menite să asigure accesul populației la această resursă esențială pe durata intervențiilor.
10 rezervoare cu apă potabilă, amplasate în localitățile afectate
Compania de Apă SA Buzău a anunțat că lucrările pentru punerea în siguranță a barajului Cireșu se desfășoară până la mijlocul lunii octombrie. Potrivit reprezentanților companiei, golirea controlată a lacului, realizată în funcție de condițiile meteorologice, afectează alimentarea cu apă a comunelor Mânzălești, Vintilă Vodă, Beceni, Sărulești și a satului Fulga, din comuna Cernătești. Lacul de acumulare Cireșu reprezintă singura sursă de apă brută pentru aceste localități.
Pentru a asigura accesul locuitorilor la apă pe durata intervențiilor, operatorul a instalat 10 rezervoare, fiecare cu o capacitate de un metru cub, în mai multe puncte din comunele Mânzălești, Cernătești și Vintilă Vodă.
”Lucrările la barajul Cireșu au intrat în linie dreaptă. Totul decurge în conformitate cu graficul stabilit, iar programul de furnizare a fost extins datorită localnicilor care au înțeles îndemnurile noastre pentru consum responsabil, astfel că rezervoarele au putut fi alimentate în continuare. Compania de Apă Buzău a pregătit și amplasat 10 rezervoare de un metru cub în localitățile: Mânzălești (trei rezervoare amplasate la primărie, supermarket și Școala Grunj), Cernătești (două rezervoare, amplasate la biserică, sat Fulga și stația de autobuz, capăt de linie 22, sat Fulga), Vintilă Vodă (cinci rezervoare, amplasate la Sârbești, Niculești, primărie, Căminul Cultural Niculești, Podu Muncii)”, a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, Compania de Apă Buzău.
Pe lângă rezervoarele instalate de operator, administrațiile locale s-au angajat să pună la dispoziția cetățenilor rezervoare mobile cu apă, ori de câte ori va fi nevoie.
O cisternă cu apă , disponibilă zilnic în comuna Beceni
De asemenea, Compania de Apă Buzău a amplasat și o cisternă în zona blocurilor din comuna Beceni, care va fi disponibilă zilnic, în intervalul orar 16:00-18:00.
”De asemenea, Compania de Apă Buzău a instalat o cisternă care se va afla în zona blocurilor din comuna Beceni, zilnic, între orele 16:00-18:00. În același timp, primăriile din localitățile afectate vin în sprijinul cetățenilor punându-le la dispoziție rezervoare mobile”, informează sursa citată.
Lucrările de la barajul Cireșu vizează înlocuirea vanei de golire de fund cu o stavilă electrică modernă. Această componentă este esențială pentru siguranța în exploatare a barajului de pe pârâul Jgheab, care asigură principala sursă de apă brută pentru stația de tratare din aval.