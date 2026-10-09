Mai multe comune din Buzău, fără apă după golirea lacului de acumulare Cireșu. 10 rezervoare și o cisternă, puse la dispoziția locuitorilor

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 09:31

Mai multe comune din județul Buzău se confruntă cu probleme în alimentarea cu apă, în urma golirii lacului de acumulare Cireșu, necesară pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță și modernizare la baraj. Pentru a veni în sprijinul locuitorilor afectați, Compania de Apă Buzău a pus la dispoziție 10 rezervoare cu apă și o cisternă, menite să asigure accesul populației la această resursă esențială pe durata intervențiilor.

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